Bitcoin tăng vọt lên 92.000 USD 📈 Liệu cổ phiếu Strategy có phục hồi?

Hôm qua, Strategy (MSTR.US) đã quyết định mua thêm 13,6 nghìn BTC, nâng tổng lượng bitcoin nắm giữ lên gần 687 nghìn BTC. Cổ phiếu công ty tăng hơn 3% trong ngày hôm qua và tiếp tục tăng hơn 1% trong phiên tiền mở cửa hôm nay. Đây là thương vụ mua Bitcoin lớn nhất của Strategy kể từ mùa hè năm 2025. Hiện tại, cổ phiếu Strategy đang giao dịch tương đối sát với giá trị lượng bitcoin mà công ty nắm giữ, cho thấy dấu hiệu ổn định dần so với những tuần trước, khi cổ phiếu thường giao dịch thấp hơn giá trị dự trữ BTC.

Giá mua BTC trung bình của Strategy hiện vào khoảng 75.000 USD/BTC, tạo cho công ty một “vùng đệm” tương đối an toàn trong kịch bản điều chỉnh giá, đồng thời gần như trùng khớp với vùng đáy của đợt điều chỉnh tháng 4/2025 (giai đoạn hoảng loạn do các biện pháp thuế quan của ông Trump). Bất chấp việc đồng USD mạnh lên, Bitcoin vẫn ổn định quanh mốc 90.000 USD và sau nhịp giảm gần đây đã hồi phục khá nhanh trở lại vùng 92.000 USD. Từ đầu năm 2026 đến nay, nhu cầu đối với các “tài sản cứng” (đặc biệt là kim loại quý) vẫn duy trì mạnh mẽ dù USD tăng giá và điều này có thể cuối cùng cũng hỗ trợ cho Bitcoin.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ cổ phiếu MSTR (khung thời gian D1)

Cổ phiếu MSTR hiện đã giảm gần 70% so với đỉnh, mức sụt giảm mà trong những năm gần đây thường chỉ xảy ra trong các chu kỳ "thị trường gấu" của Bitcoin. Một mặt, cổ phiếu đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các ETF Bitcoin giao ngay, vốn làm giảm nhu cầu nắm giữ cổ phiếu Strategy như một “công cụ thay thế” cho việc tiếp xúc trực tiếp với BTC trên thị trường truyền thống. Mặt khác, bất kỳ sự trở lại rõ ràng nào của thị trường bò Bitcoin cũng có thể kích hoạt đà hồi phục mạnh của cổ phiếu từ vùng quá bán sâu hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đang quay đầu đi lên, và nếu Bitcoin vượt được mốc 95.000 USD, đà tăng của cổ phiếu Strategy có thể được đẩy nhanh đáng kể.

Nguồn: xStation5