GRAB - Năm đầu có lãi, công ty qua thời “đốt tiền” ?

Hiệu suất

Grab Holdings Limited chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq từ ngày 2/12/2021, với định giá ban đầu gần 40 tỷ USD tại thời điểm giao dịch đầu tiên. Ngay trong ngày đầu, cổ phiếu GRAB mở cửa ở mức giá khoảng 13,06 USD/cổ phiếu nhưng đã giảm mạnh và đóng cửa chỉ còn khoảng 8 - 9 USD. Kể từ đó đến nay, giá cổ phiếu GRAB giảm đáng kể so với mức giá khi lên sàn, chịu áp lực từ tăng trưởng lợi nhuận không ổn định và sự cạnh tranh gay gắt trong các thị trường dịch vụ gọi xe, giao hàng và fintech. Đến đầu năm 2026, cổ phiếu GRAB dao động quanh vùng giá 4 USD, với vốn hóa thị trường vào khoảng 17 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với định giá ban đầu năm 2021. Mặc dù vậy, cổ phiếu vẫn thu hút sự chú ý của nhà phân tích với các mục tiêu giá tiềm năng cao hơn dựa trên kết quả kinh doanh gần đây và triển vọng tăng trưởng trong các mảng cốt lõi.

Tính từ khi Grab chính thức được niêm yết trên sàn Nasdaq ngày 2/12/2021, giá cổ phiếu đã mất hơn 67% và đang dao động quanh vùng giá 4 USD. Nguồn: xStation5

Kết quả tài chính

Năm 2025 ghi nhận một chương mới trong hành trình tài chính của Grab với sự bùng nổ mạnh mẽ về quy mô và hiệu quả vận hành. Công ty đã thiết lập kỷ lục doanh thu mới đạt 3,37 tỷ USD (tăng 20% so với cùng kỳ) và tổng giá trị giao dịch On-Demand (GMV) chạm mức 22,1 tỷ USD (tăng 21%). Kết quả ấn tượng này không chỉ đến từ việc mở rộng hệ sinh thái người dùng mà còn nhờ khả năng tối ưu hóa mức độ tương tác và tần suất sử dụng trên nền tảng siêu ứng dụng.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Grab ghi nhận lợi nhuận ròng cả năm đạt 200 triệu USD, lật ngược tình thế ngoạn mục so với khoản lỗ của năm 2024 (-158 triệu USD). Chỉ số EBITDA điều chỉnh cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng, chạm mốc 500 triệu USD. Sự cải thiện này được thúc đẩy bởi sự gia tăng thu nhập tài chính ròng và chiến lược kiểm soát chặt chẽ chi phí bồi thường bằng cổ phiếu (giảm còn 241 triệu USD).

Mặc dù lợi nhuận tăng cao, dòng tiền hoạt động của Grab ghi nhận mức giảm xuống còn 79 triệu USD, phản ánh sự thâm dụng vốn trong chiến lược mở rộng hoạt động cho vay và biến động tiền gửi từ khách hàng. Tuy nhiên, tính bền vững của mô hình kinh doanh vẫn được khẳng định qua dòng tiền tự do điều chỉnh dương 290 triệu USD - tăng gần gấp đôi so với mức 162 triệu USD của năm trước. Điều này minh chứng cho khả năng tự chủ tài chính vững chắc, cho phép Grab vừa duy trì đà tăng trưởng, vừa tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông trong tương lai.

Tuy nhiên, khi đánh giá chi tiết từng phân khúc của Grab thì hiệu quả sinh lời giữa các mảng kinh doanh có sự phân hóa rõ rệt.

Hoạt động của từng phân khúc

Mảng Giao hàng

Trong năm 2025, mảng Giao hàng của Grab - bao gồm giao đồ ăn, thực phẩm và giao nhận hàng hóa - tiếp tục là trụ cột doanh thu chính, đạt 1,8 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2024 và chiếm hơn 53% tổng doanh thu của tập đoàn. Tổng giá trị hàng hóa (GMV) trong mảng này đạt 14,236 tỷ USD, được thúc đẩy bởi việc mở rộng danh mục sản phẩm và gia tăng tần suất sử dụng của người dùng.

Mặc dù doanh thu tăng mạnh, biên lợi nhuận EBITDA điều chỉnh của mảng giao hàng vẫn còn hạn chế, đạt 287 triệu USD, tương đương 2% trên GMV, cải thiện 35 điểm cơ bản so với năm trước. Điểm sáng trong cơ cấu lợi nhuận là sự đóng góp ngày càng lớn từ mảng Quảng cáo. Trong quý IV/2025, số lượng nhà quảng cáo hoạt động hàng quý trên nền tảng tự phục vụ tăng 21%, với mức chi tiêu trung bình tăng 23%. Việc tích hợp sâu hơn mảng quảng cáo không chỉ tạo thêm doanh thu, mà còn giúp cải thiện biên lợi nhuận cho một mảng vốn dĩ chi phí vận hành cao.

Mảng Di chuyển

Trái ngược với mảng Giao hàng, mảng Gọi xe của Grab mặc dù mang về doanh thu thấp hơn, nhưng lại là mảng sinh lời hiệu quả nhất. Trong năm 2025, doanh thu mảng này đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước, thấp hơn con số 1,8 tỷ USD từ mảng Giao hàng. Tuy nhiên, EBITDA điều chỉnh của mảng Gọi xe đạt 690 triệu USD, gấp gần 2,5 lần so với lợi nhuận của Giao hàng, cho thấy hiệu quả hoạt động vượt trội.

Biên lợi nhuận trên GMV của mảng Gọi xe năm 2025 đạt 8,7%, so với chỉ 2% của mảng Giao hàng. Trong quý IV/2025, lượng người dùng giao dịch hàng tháng (MTU) chạm mức cao kỷ lục, trong khi số lượng giao dịch tăng 27%, cao hơn tốc độ tăng GMV 19%. Điều này phản ánh chiến lược tập trung vào các dịch vụ có giá cước hợp lý để thu hút người dùng, đồng thời tối ưu hóa đòn bẩy hoạt động, giúp Grab gia tăng lợi nhuận một cách bền vững.

Mảng Dịch vụ tài chính

Mảng Dịch vụ Tài chính của Grab tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu đạt 347 triệu USD, tăng 37% so với năm 2024 – tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số ba mảng kinh doanh chính. Động lực chính đến từ hoạt động cho vay, khi tổng dư nợ của mảng này tăng gấp đôi, lên 1,18 tỷ USD vào cuối năm, phản ánh chiến lược mở rộng tín dụng và phát triển các dịch vụ tài chính kỹ thuật số.

Tuy nhiên, mảng Dịch vụ Tài chính vẫn đang ở giai đoạn đầu tư và chưa đóng góp dương vào EBITDA tập đoàn, với khoản lỗ điều chỉnh năm 2025 là 110 triệu USD, tăng 5% so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là việc mở rộng danh mục cho vay dẫn đến tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Dù vậy, các khoản nợ xấu quá hạn 90 ngày vẫn nằm trong mức rủi ro cho phép, đồng thời tổng tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng số GXS Singapore và GXBank Malaysia đạt mức kỷ lục 1,6 tỷ USD, cho thấy nền tảng tài chính của mảng này đang ngày càng vững chắc.

Tham vọng lớn khi mua lại Stash Financial

Bất ngờ lớn nhất là việc Grab chính thức mua lại Stash Financial - nền tảng đầu tư và ngân hàng kỹ thuật số hàng đầu tại Mỹ - với giá 425 triệu USD, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lộ trình tiến hóa từ một siêu ứng dụng khu vực thành một tập đoàn tài chính đa quốc gia. Thương vụ này không chỉ giúp Grab tiếp cận hơn 5 tỷ USD tài sản đang được quản lý (AUM) mà còn sở hữu hệ thống công nghệ AI Money Coach tiên tiến của Stash. Đây là bước đi chiến lược giúp Grab hiện thực hóa tham vọng bình dân hóa các dịch vụ tài chính phức tạp, đưa khả năng đầu tư và quản lý tài sản thông minh đến với hàng chục triệu người dùng tại Đông Nam Á và xa hơn nữa.

Tác động đối với Grab mang tính định hình lại tương lai của hãng trên ba phương diện chính:

Đột phá về Công nghệ và Biên lợi nhuận: Việc tích hợp mô hình kinh doanh dựa trên phí đăng ký ổn định của Stash sẽ giúp mảng tài chính của Grab (GrabFin) cải thiện đáng kể biên lợi nhuận, giảm bớt sự phụ thuộc vào các mảng dịch vụ truyền thống vốn có chi phí vận hành cao.

Mở rộng vị thế địa chính trị: Đây là "tấm vé" để Grab chính thức đặt chân vào thị trường Bắc Mỹ, giúp hãng đa dạng hóa dòng tiền và giảm thiểu rủi ro tập trung quá mức vào một thị trường duy nhất. Đồng thời, việc vận hành một doanh nghiệp tài chính tại Mỹ giúp nâng cao uy tín quản trị của Grab trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

Hệ sinh thái AI toàn diện: Công nghệ AI từ Stash sẽ đóng vai trò là "bộ não" mới, cho phép Grab cung cấp các lời khuyên tài chính cá nhân hóa theo thời gian thực. Điều này không chỉ gia tăng sự gắn kết của người dùng mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trước các đối thủ thanh toán điện tử khác trong khu vực.

Thương vụ này dự kiến ​​sẽ đẩy nhanh lộ trình quản lý tài sản của Grab và đóng góp 60 triệu USD EBITDA điều chỉnh vào năm 2028.

Khẳng định vị thế

Quyết định chi 500 triệu USD để mua lại cổ phiếu không chỉ là một hành động tri ân cổ đông, mà còn là lời khẳng định đanh thép về việc Grab đã chính thức thoát khỏi giai đoạn "đốt tiền" để bước vào kỷ nguyên tự chủ tài chính bền vững. Với lượng tiền mặt ròng dồi dào 5,4 tỷ USD, Grab đang gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ tới thị trường rằng công ty đang có những bệ phóng chất lượng và nó sẽ là bước đệm cho hành trình sắp tới. Việc giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ giúp gia tăng chỉ số EPS, từ đó tạo lực đẩy trực tiếp cho giá cổ phiếu. Quan trọng hơn, động thái này cho thấy sự cân bằng chiến lược của ban lãnh đạo: họ vừa có đủ nguồn lực để thâu tóm các đối thủ tiềm năng (như thương vụ Stash Financial), vừa dư dả để hoàn trả vốn cho nhà đầu tư, củng cố niềm tin rằng Grab không còn là một startup mạo hiểm mà đã trở thành một định chế kinh doanh hiệu quả và ổn định.

Cổ phiếu giảm nhưng định giá vẫn cao

Thực tế, các chỉ số định giá của Grab vẫn đang ở mức cao so với mặt bằng chung. Dù cổ phiếu đã trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh, hệ số P/E hiện tại vẫn ở mức cao 69,7 - cao hơn đáng kể so với các công ty cùng ngành khoảng 28,1 - điều này phần nào tạo ra sự thận trọng đối với nhà đầu tư thiên về giá trị. Ở góc nhìn ngắn hạn, mức định giá này có thể khiến thị trường đòi hỏi Grab phải chứng minh rõ ràng hơn về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nếu đặt Grab trong bối cảnh một doanh nghiệp công nghệ vẫn đang ở giai đoạn mở rộng hệ sinh thái và tối ưu hóa mô hình kinh doanh, việc chỉ nhìn vào tỷ lệ P/E hiện tại có thể chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng dài hạn. Quan trọng hơn, công ty đã bắt đầu ghi nhận lợi nhuận và cải thiện dòng tiền - một bước ngoặt lớn sau nhiều năm đầu tư tăng trưởng. Khi lợi nhuận tiếp tục được củng cố và quy mô hoạt động mở rộng, các chỉ số sinh lời có thể cải thiện đáng kể, qua đó giúp định giá dần “bình thường hóa” và mở ra dư địa tăng trưởng bền vững hơn trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Grab (GRAB.US):

Biểu đồ cổ phiếu Grab, khung thời gian W1. Nguồn: xStation5

Xét về góc độ kỹ thuật, sau khi đạt đỉnh ngắn hạn tại 6,59 USD, cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh khoảng 35%, hiện lùi về khu vực 4,1 USD. Việc xuyên thủng vùng hỗ trợ 5 USD trước đó đã kích hoạt áp lực bán mạnh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy giá tìm về các vùng hỗ trợ sâu hơn. Vùng giá quanh mốc 4 USD được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, hội tụ các yếu tố kỹ thuật như mức Fibonacci 78,2% và đường xu hướng tăng trung hạn. Sự kết hợp này tạo nên một điểm tựa vững chắc và nếu lực mua được duy trì, khả năng hình thành một chu kỳ tăng mới là hoàn toàn có cơ sở.

Ngoài ra, chỉ báo RSI đang dao động quanh 38 điểm, gần sát vùng quá bán, báo hiệu đà giảm có dấu hiệu sẽ chững lại. Một nhịp phục hồi mạnh từ vùng này sẽ cung cấp động lực để cổ phiếu quay trở lại xu hướng tăng. Và nếu như so với các mức định giá mà các tổ chức tài chính đưa ra, rõ ràng mức giá hiện tại đang thấp hơn đáng kể, điều này càng củng cố cơ hội cho những nhà đầu tư có niềm tin lạc quan đối với triển vọng của công ty.