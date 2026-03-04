Xung đột tại Vịnh Ba Tư đang leo thang. Israel cùng với Hoa Kỳ tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Iran trong khuôn khổ chiến dịch “Epic Fury”. Đáp trả, Iran đang pháo kích vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông và đe dọa các cơ sở dầu mỏ ở các quốc gia vùng Vịnh.

Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch đang diễn ra thuận lợi và tuyên bố các hành động quân sự có thể kéo dài từ bốn đến năm tuần, đồng thời nhấn mạnh rằng những đợt tấn công lớn nhất vẫn còn ở phía trước.

Iran tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz. Về mặt chính thức, eo biển này vẫn mở và Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Iran không có khả năng thực sự để phong tỏa tuyến đường này. Tuy nhiên, các tàu thuyền đang tránh đi vào Hormuz, làm gia tăng căng thẳng trên thị trường dầu mỏ và gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu thô.

Tác động từ xung đột tại Vịnh Ba Tư đã lan sang Phố Wall. Các chỉ số lớn của Mỹ ghi nhận mức giảm đáng kể. Tại thời điểm viết bài, S&P 500 giảm 1,1%, Nasdaq giảm 1,2% và Dow Jones giảm khoảng 1%. Trước đó trong phiên, mức giảm từng vượt quá 2%, dù một phần đà bán tháo sau đó đã được thu hẹp.

Thị trường châu Âu cũng chịu ảnh hưởng bởi làn sóng né tránh rủi ro. Tất cả các chỉ số chính đều đóng cửa giảm mạnh. FTSE 100 của Anh giảm hơn 2,7%, CAC 40 của Pháp mất gần 3,5%, DAX của Đức giảm 3,6% và IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm hơn 4,5%.

Theo các báo cáo mới nhất, Tây Ban Nha đã từ chối cho phép Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự của mình để phục vụ chiến dịch chống Iran. Đáp lại, Tổng thống Mỹ tuyên bố đình chỉ quan hệ thương mại với Tây Ban Nha.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tiếp tục mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt khác. Được xem là tài sản trú ẩn an toàn, USD đang thu hút dòng vốn trong bối cảnh bất ổn gia tăng. Trong những thời điểm như vậy, tâm lý “tiền mặt là vua” thể hiện rõ khi thị trường tìm kiếm sự an toàn và thanh khoản ở đồng đô la.

Theo dữ liệu mới nhất, lạm phát hàng năm tại khu vực đồng euro tăng tốc lên 1,9% trong tháng 2, vượt kỳ vọng thị trường là 1,7%. Lạm phát lõi HICP cũng tăng lên 2,4% so với cùng kỳ năm trước (so với dự báo 2,2%), cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng trong nền kinh tế. Trên cơ sở hàng tháng, HICP tăng 0,7% và HICP lõi tăng 0,8%, trong khi thị trường trước đó kỳ vọng giảm.

Kim loại quý đang chịu áp lực mạnh. Tại thời điểm viết bài, vàng giảm gần 4%, kiểm tra mức 5.100 USD/ounce. Bạc giảm gần 7%, giao dịch quanh 83 USD/ounce. Palladium giảm 6,2% xuống còn 1.650 USD/ounce, trong khi platinum mất hơn 8,5%, dao động gần mức 2.100 USD/ounce.

Ngược lại, dầu thô tăng giá trước sự leo thang của xung đột. Hợp đồng Brent tăng khoảng 4%, kiểm tra mức 80 USD/thùng, trong khi WTI tăng khoảng 4,5% lên 74 USD/thùng. Ở đỉnh phiên hôm nay, mức tăng từng vượt quá 5%.

Nếu xung đột tiếp tục sâu rộng và dẫn đến gián đoạn nguồn cung thực sự trong khu vực, giá dầu có thể vượt mốc tâm lý 100 USD/thùng, làm gia tăng áp lực lạm phát và tăng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.