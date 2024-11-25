Bitcoin thủng mốc 96,000 USD dù MicroStrategy mua thêm số lượng lớn BTC📉

Bitcoin giảm 1,75% xuống mức 96.000 USD sau khi sắp chạm ngưỡng cản tâm lý 100.000 USD, mặc dù nhu cầu của các tổ chức tài chính vẫn mạnh mẽ với việc MicroStrategy tiếp tục mua thêm một số lượng lớn Bitcoin. Đợt điều chỉnh này là một trong những sự kiện thanh lý các vị thế mở của tiền điện tử lớn nhất trong hơn sáu tháng qua, ngay cả khi có một ứng cử viên ủng hộ tiền điện tử lên làm Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ.

Những điểm chính:

Bitcoin lao dốc sau khi gần chạm mức 100.000 USD và giảm xuống mức 95.700 USD chỉ trong một thời gian ngắn

MicroStrategy đã mua 55.000 BTC với giá 5,4 tỷ USD với mức giá trung bình là 97.862 USD

Hơn 500 triệu USD trong các vị thế mở của các nhà đầu tư đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, với các vị thế mua chiếm 379 triệu USD.

Dòng tiền ròng đổ vào các quỹ ETF vẫn ở mức cao với 484,6 triệu USD, dẫn đầu là các quỹ của BlackRock và Fidelity

Scott Bessent được Trump chọn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông được coi là người ủng hộ tiền điện tử.

Mặc dù trải qua một đợt điều chỉnh nhẹ, nhưng Bitcoin vẫn cho thấy sức hấp dẫn đối với các tổ chức đầu tư. MicroStrategy, một trong những công ty đi đầu trong việc tích lũy Bitcoin, tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình, khẳng định niềm tin vào tương lai của đồng tiền điện tử lớn nhất này. Với việc sở hữu hơn 386.700 BTC, MicroStrategy đã trở thành một trong những 'cá voi' Bitcoin lớn nhất thế giới. Động thái này cho thấy nhu cầu sở hữu Bitcoin của các tổ chức vẫn rất cao, bất chấp những biến động ngắn hạn trên thị trường.

Ngoài ra, ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính dự kiến ​​của Trump là Scott Bessent, ông được coi là người ủng hộ cho ngành tiền điện tử. Nếu không có gì thay đổi thì đây là lần đầu tiên có Bộ trưởng Bộ Tài chính công khai ủng hộ tiền điện tử và Bessent sẽ thực hiện mục tiêu đã được Trump tuyên bố trước đó là biến nước Mỹ trở thành "thủ đô của tiền điện tử".

Nhìn vào dòng tiền ETF, nhu cầu của các tổ chức vẫn mạnh mẽ với iShares Bitcoin Trust của BlackRock và Wise Origin Bitcoin Trust của Fidelity tiếp tục thu hút dòng vốn đáng kể. Dữ liệu mới nhất cho thấy dòng tiền chảy vào ròng là 484,6 triệu USD trên tất cả các sản phẩm ETF Bitcoin, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính bất chấp sự biến động giá.

Triển vọng giá của Bitcoin đang phụ thuộc vào khả năng duy trì mức hỗ trợ 95.000 USD. Với dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin ngày càng mạnh, cùng với việc MicroStrategy liên tục tích lũy, khả năng Bitcoin chinh phục mốc 100.000 USD là hoàn toàn có thể. Thêm vào đó, những tín hiệu tích cực từ chính sách của Bộ Tài chính Bessent càng củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Hiệu suất ấn tượng của cổ phiếu MicroStrategy, tăng hơn 515% kể từ đầu năm đến nay bất chấp những chỉ trích gần đây từ nhà đầu cơ bán khống Citron Research, cũng cho thấy rõ sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với Bitcoin.

Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)

Hiện tại, Bitcoin đang kiểm tra lại đường EMA 7 ngày. Đối với phe bán, mục tiêu tiếp theo có thể là mức Fibonacci thoái lui 23,6% ở khu vực 91,875 USD. Ngược lại, phe mua vẫn sẽ hướng tới mức 100.000 USD, đây có thể là một mức kháng cự tâm lý mạnh. Chỉ số RSI đang giảm về mức 70 và dần thoát khỏi vùng mua quá mức, trong khi chỉ báo MACD đang thu hẹp lại, ám chỉ một sự phân kỳ giảm giá tiềm ẩn. Các chỉ báo này đều cho thấy khả năng đà tăng sẽ chững lại và rất có thể sẽ xảy ra một đợt điều chỉnh. Nguồn: xStation