Tin tức Crypto: Thị trường tiền điện tử đã sẵn sàng quay trở lại xu hướng tăng?

Nhưng chất xúc tác đó hiện vẫn chưa xuất hiện theo bất kỳ hướng rõ ràng nào. Trong khi S&P 500 liên tục thiết lập đỉnh lịch sử mới và đồng USD đã suy yếu đáng kể, Bitcoin vẫn chưa thể tạo đủ động lực để bứt phá thuyết phục lên trên ngưỡng tâm lý quan trọng 70.000 USD.

Tuy nhiên, bất chấp những diễn biến tiêu cực này, thị trường tiền điện tử vẫn duy trì sự ổn định đáng chú ý, cho thấy nhà đầu tư có thể đang chờ đợi một chất xúc tác mạnh hơn từ yếu tố vĩ mô hoặc yếu tố cơ bản trước khi gia tăng vị thế.

Bitcoin hiện tiếp tục giao dịch quanh vùng 64.000 USD, mắc kẹt trong một biên độ tương đối hẹp bất chấp điều kiện tích cực hơn trên các thị trường tài chính truyền thống. Tâm lý nhà đầu tư đang chịu ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn trong triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong khi các cuộc đàm phán kéo dài giữa Mỹ và Iran tiếp tục tác động đến khẩu vị rủi ro toàn cầu. Một yếu tố khiến thị trường thận trọng hơn trong những ngày gần đây là vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào nhà cung cấp ví phần cứng Canada Coinkite, khiến gần 90 triệu USD Bitcoin bị đánh cắp từ các ví lạnh – vốn thường được xem là một trong những phương thức lưu trữ an toàn nhất hiện nay.

Khi nào thị trường tăng giá Crypto có thể quay trở lại?

Xét theo chu kỳ lịch sử, thị trường tiền điện tử hiện đang ở một giai đoạn khá quen thuộc. Nếu các chu kỳ trước đây của Bitcoin tiếp tục đóng vai trò tham khảo hữu ích, giai đoạn phục hồi đáng kể đầu tiên của một chu kỳ tăng mới có thể bắt đầu vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, khả năng xuất hiện thêm một giai đoạn đầu hàng cuối cùng (final capitulation) vẫn chưa thể loại trừ. Một đợt giảm mạnh như vậy có thể đưa Bitcoin về vùng 45.000 USD, nơi giá sẽ tiến gần mức khoảng -1,5 độ lệch chuẩn (standard deviation) so với mức trung bình dài hạn. Trong lịch sử, khu vực này thường đóng vai trò là vùng đáy của các chu kỳ giảm giá Bitcoin và từng là khu vực hấp dẫn để tích lũy trong những chu kỳ trước.

Dù Bitcoin đã nhiều lần bảo vệ thành công vùng 60.000 USD trong những tháng gần đây, mức độ tham gia của thị trường vẫn tương đối thấp. Dòng vốn ETF chỉ mới cải thiện gần đây, trong khi hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn chưa đạt được mức độ mạnh mẽ thường thấy trong các giai đoạn đảo chiều tăng bền vững. Hiện tại, nhà đầu tư dường như vẫn ưu tiên cổ phiếu và thậm chí cả kim loại quý hơn là tài sản kỹ thuật số. Miễn là Bitcoin vẫn nằm dưới mức 70.000 USD, rất khó để khẳng định một xu hướng đảo chiều tăng giá rõ ràng đã bắt đầu.

Nguồn: Checkonchain

Strategy tiếp tục bán Bitcoin trong khi kết quả Coinbase gây áp lực lên tâm lý thị trường

Doanh nghiệp đang nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, Strategy, đã công bố việc bán thêm 1.683 BTC, trị giá khoảng 105 triệu USD. Đây là lần bán thứ ba của công ty trong những tuần gần đây, diễn ra ngay sau khi Strategy công bố kết quả kinh doanh quý thấp hơn kỳ vọng, chủ yếu do khoản lỗ chưa thực hiện từ lượng Bitcoin đang nắm giữ.

Tâm lý trên toàn ngành tiền điện tử cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng của Coinbase, nhắc nhở nhà đầu tư rằng các công ty liên quan đến tài sản kỹ thuật số vẫn rất nhạy cảm với biến động của giá crypto và hoạt động giao dịch. Dù thực hiện các giao dịch bán gần đây, Strategy vẫn là doanh nghiệp sở hữu kho Bitcoin lớn nhất trong nhóm công ty niêm yết. Tuy nhiên, nếu thị trường giá xuống hiện tại kéo dài đến năm 2028 và phá vỡ chu kỳ bốn năm lịch sử vốn đã định hình Bitcoin trong hơn một thập kỷ, Strategy có thể buộc phải thanh lý thêm lượng Bitcoin đang nắm giữ. Trong môi trường thanh khoản hạn chế và nhu cầu đầu tư suy yếu, những đợt bán quy mô lớn tiếp theo có thể làm gia tăng biến động và tạo thêm áp lực giảm giá đối với Bitcoin.

BlackRock tiếp tục thúc đẩy token hóa khi tài chính truyền thống chuyển lên blockchain

Một trong những diễn biến tích cực hơn đối với ngành tiền điện tử đến từ việc BlackRock tiếp tục mở rộng hoạt động trong lĩnh vực tài sản tài chính được token hóa. Công ty quản lý tài sản này đã ra mắt các lớp cổ phần được token hóa cho một số quỹ thị trường tiền tệ tại châu Âu với tổng tài sản quản lý vượt 300 tỷ USD.

Giải pháp này được phát triển thông qua hợp tác với nền tảng blockchain Kinexys của JPMorgan, cho phép các nhà đầu tư đủ điều kiện chuyển giao quyền sở hữu quỹ 24/7 thông qua công nghệ blockchain, trong khi vẫn duy trì hệ thống đăng ký cổ đông truyền thống. Sáng kiến này đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong quá trình hội tụ giữa tài chính truyền thống và công nghệ sổ cái phân tán (distributed ledger technology). Đồng thời, xu hướng mang tính cấu trúc này vẫn đang phát triển tương đối độc lập với diễn biến giá ngắn hạn của thị trường tiền điện tử.

Dòng vốn ETF Bitcoin quay trở lại tích cực

Dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã quay trở lại vùng tích cực, với lượng vốn ròng hàng ngày vượt 200 triệu USD trong những phiên giao dịch gần đây. Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock tiếp tục chiếm phần lớn lượng vốn phân bổ mới từ tổ chức, củng cố vị thế là công cụ phổ biến nhất dành cho nhà đầu tư tổ chức muốn tiếp cận Bitcoin.

Sự cải thiện trong dòng vốn ETF cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang từng bước xây dựng lại vị thế sau nhiều tuần dòng tiền rút ra. Trong lịch sử, dòng vốn ETF duy trì ổn định thường đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho các giai đoạn tăng giá trung hạn. Do đó, nhu cầu ETF hiện vẫn là một trong những chỉ báo được theo dõi sát nhất về tâm lý tổ chức và có thể đang cung cấp tín hiệu quan trọng hơn so với hoạt động giao dịch ngắn hạn của nhà đầu tư cá nhân.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Dòng vốn luân chuyển sang một số Altcoin được lựa chọn

Bản đồ hiệu suất hàng tuần cho thấy dòng vốn đang bắt đầu luân chuyển có chọn lọc sang nhóm tiền điện tử có mức độ rủi ro cao hơn. Trong khi Bitcoin và Ethereum chỉ ghi nhận mức tăng tương đối khiêm tốn, động lực mạnh hơn xuất hiện ở các dự án như Algorand, Cardano, Zcash, Cosmos và Polkadot, cho thấy nhà đầu tư đang dần sẵn sàng gia tăng mức độ tiếp xúc với các phân khúc rủi ro hơn của thị trường.

Tuy nhiên, diễn biến yếu kém tại một số khu vực trong hệ sinh thái DeFi và các token hạ tầng cho thấy đợt phục hồi hiện tại vẫn chưa mang tính diện rộng. Cấu trúc thị trường như vậy thường xuất hiện trong các giai đoạn đầu của quá trình phục hồi, khi dòng vốn dần dịch chuyển từ những đồng tiền điện tử lớn nhất sang các altcoin có tiềm năng tăng giá ngắn hạn cao hơn.

Nguồn: XTB Research

Phần lớn tiền điện tử vẫn giao dịch dưới mức trung bình dài hạn

Phân tích độ lệch chuẩn trong khung thời gian 2 năm cho thấy phần lớn các đồng tiền điện tử lớn hiện vẫn đang giao dịch dưới mức cân bằng lịch sử, bất chấp đà tăng giá gần đây. Ngoại lệ đáng chú ý nhất là Zcash, hiện đang giao dịch cao hơn đáng kể so với mức trung bình dài hạn. Điều này có thể phản ánh tình trạng tăng giá quá mức trong ngắn hạn hoặc cho thấy những yếu tố cơ bản đặc thù của dự án đang được thị trường đánh giá cao.

Trong khi đó, các tài sản như Bitcoin Cash, Chiliz, Litecoin và Solana vẫn nằm khá xa dưới mức trung bình 2 năm, cho thấy hiệu suất tương đối yếu hơn so với toàn bộ thị trường. Xét trên góc độ định lượng, dạng phân tích này giúp nhà đầu tư xác định được những tài sản có khả năng đang tăng quá nóng, đồng thời tìm kiếm các loại tiền điện tử vẫn có thể đang ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi sau một chu kỳ giảm giá kéo dài.

Nguồn: XTB Research

Triển vọng kỹ thuật Bitcoin (Biểu đồ D1)

Xét về mặt kỹ thuật, thách thức quan trọng đầu tiên của Bitcoin là lấy lại đường EMA50 (đường trung bình động hàm mũ 50 ngày), hiện nằm quanh vùng 65.300 USD. Một cú bứt phá thành công lên trên mức này sẽ đánh dấu sự cải thiện đáng kể đầu tiên về động lượng tăng giá trong ngắn hạn. Các vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm quanh 70.000 USD và 73.500 USD, đều từng đóng vai trò là những vùng đảo chiều quan trọng trước đây.

Ở chiều ngược lại, vùng tâm lý quan trọng 60.000 USD tiếp tục đóng vai trò là mức hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là vùng đáy gần đây quanh 58.000 USD. Nếu Bitcoin một lần nữa thất bại khi kiểm tra vùng 70.000 USD, đợt giảm sau đó có thể có diễn biến tương tự ba làn sóng điều chỉnh trước đây trong những quý gần nhất. Theo phân tích hành động giá và các mức lệch khỏi True Market Mean trong những giai đoạn thị trường giá xuống trước đây, kịch bản điều chỉnh như vậy có thể đưa Bitcoin quay trở lại vùng 45.000–47.000 USD.

Nguồn: xStation5

Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB