Tóm tắt thị trường: Phố Wall lấy lại thế chủ động khi Palantir thắp lại kỳ vọng về AI

📈 Chứng khoán Mỹ & Kết quả kinh doanh doanh nghiệp
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Phố Wall khép lại phiên giao dịch trong bầu không khí đầy lạc quan, khi tất cả các chỉ số chính của Mỹ đều tăng mạnh.
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Nasdaq là chỉ số tăng mạnh nhất, với mức tăng hơn 2,1%.
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S&P 500 tăng 1,5%, trong khi Dow Jones đóng cửa tăng 1,3%.
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Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng.
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Nhà đầu tư một lần nữa quay trở lại với các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng AI, an ninh mạng, điện toán đám mây và sản xuất chip bán dẫn.
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Sau khi thị trường đóng cửa, Palantir công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 vượt xa kỳ vọng, tiếp tục đánh bại dự báo của thị trường.
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Doanh thu của công ty tăng 93% so với cùng kỳ, lên 1,94 tỷ USD (cao hơn mức dự báo 1,81 tỷ USD).
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EPS điều chỉnh đạt 0,41 USD/cổ phiếu, vượt dự báo 0,34 USD, qua đó khẳng định đà tăng trưởng mạnh mẽ của doanh nghiệp vẫn được duy trì.
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Hoạt động ký kết hợp đồng tiếp tục rất tích cực, trong khi ban lãnh đạo cũng nâng dự báo kết quả kinh doanh cả năm.
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Palantir hiện kỳ vọng doanh thu năm 2026 đạt 8,15–8,16 tỷ USD, tương ứng với mức tăng trưởng khoảng 82% so với năm trước.
🌏Thị trường châu Á
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Các thị trường chứng khoán châu Á kết thúc phiên với diễn biến trái chiều, khi nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng sau giai đoạn biến động mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ.
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Tại Trung Quốc, Hang Seng giảm khoảng 0,8%, trong khi FTSE China 50 mất gần 0,9%. Dù một số cổ phiếu công nghệ phục hồi và tâm lý tích cực hơn với AI, áp lực bán vẫn hiện diện ở các doanh nghiệp lớn.
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Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm khoảng 0,3%, tiếp tục chịu áp lực từ lo ngại chính phủ có thể can thiệp vào thị trường tiền tệ.
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Khả năng đồng yên mạnh lên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của nhóm cổ phiếu lớn.
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Thị trường Hàn Quốc cũng diễn biến kém tích cực, với KOSPI giảm khoảng 0,4%, mặc dù mức giảm đã được thu hẹp sau đợt bán tháo mạnh ở nhóm công nghệ trước đó.
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KOSDAQ tăng trở lại đáng kể, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm doanh nghiệp tăng trưởng cao.
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Australia là thị trường nổi bật nhất khu vực, khi S&P/ASX 200 tăng gần 1,3% và tiến sát mức đỉnh trong phiên.
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Cổ phiếu Australia được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực trên thị trường toàn cầu và sự phục hồi của nhóm cổ phiếu hàng hóa, giúp đây trở thành một trong những thị trường mạnh nhất trong phiên giao dịch châu Á.
🌍 Địa chính trị
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Một yếu tố khác hỗ trợ tâm lý trên Phố Wall là những phát biểu mới nhất của Donald Trump liên quan đến Iran.
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Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành theo đề nghị của Tehran và nhấn mạnh đây có thể là "cơ hội cuối cùng" để hai bên đạt được một thỏa thuận.
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Các chủ đề trọng tâm bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran.
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Ông Trump cho biết các cuộc thảo luận về việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz có thể sớm đạt kết quả, trong khi quá trình phi hạt nhân hóa sẽ cần nhiều thời gian hơn.
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Theo Tổng thống Mỹ, quyết định tạm hoãn đợt không kích mới nhằm vào Iran được đưa ra vì triển vọng sớm đạt được một thỏa thuận.
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Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận việc đang có các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington, cho thấy lập trường của hai bên vẫn còn rất khác biệt.
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Kỳ vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng cũng bị phủ bóng bởi những cảnh báo từ Tehran. Mohsen Rezaei, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran, tuyên bố rằng các tàu chiến và lực lượng quân sự Mỹ hoạt động gần eo biển Hormuz có thể đối mặt với rủi ro rất lớn nếu tình trạng phong tỏa tiếp diễn.
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Ông Rezaei kêu gọi Washington thay đổi cách tiếp cận, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận duy trì hiện trạng vô thời hạn.
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Đại diện Iran cũng bác bỏ khả năng thiết lập một tuyến hàng hải thứ hai qua eo biển Hormuz, khẳng định không chấp nhận bất kỳ tuyến vận tải thay thế nào có thể làm suy giảm quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến đường vận chuyển năng lượng chiến lược này.
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Hiện tại, thị trường vẫn xem những tuyên bố này chủ yếu mang tính chính trị và gây sức ép, thay vì là tín hiệu cho thấy một cuộc đối đầu quân sự sắp xảy ra.
🛢️ Hàng hóa
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Thị trường ban đầu phản ứng tích cực trước triển vọng hạ nhiệt căng thẳng, khiến giá dầu giảm mạnh và phần bù rủi ro địa chính trị bị thu hẹp.
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Trong phiên thứ Hai, giá dầu WTI giảm gần 6%, lùi về quanh mốc 80 USD/thùng, trong khi Brent giảm về vùng 83 USD/thùng.
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Donald Trump chỉ trích mức lợi nhuận quá cao của các tập đoàn dầu khí và kêu gọi các doanh nghiệp giảm giá nhiên liệu cho người tiêu dùng Mỹ.
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Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường hàng hóa vẫn khá phức tạp. Sau nhịp giảm mạnh ban đầu, giá dầu đã phục hồi nhẹ do nhà đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận bền vững giữa Mỹ và Iran.
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Những căng thẳng kéo dài quanh eo biển Hormuz cùng việc chưa có tuyến vận tải thay thế vẫn tiếp tục duy trì phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu, đồng nghĩa với việc bất kỳ dấu hiệu leo thang nào cũng có thể nhanh chóng khiến biến động quay trở lại.
⛏️Kim loại quý
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Thị trường kim loại quý mở đầu phiên với diễn biến khá thận trọng.
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Giá vàng tăng khoảng 0,1%, dao động quanh vùng 4.050 USD/ounce.
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Giá bạc tăng hơn 1%, tiến sát mốc 59 USD/ounce.
🏛️ Kinh tế vĩ mô
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Tại Nhật Bản, giới đầu tư chú ý tới phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Minoru Kiuchi cùng kế hoạch mở rộng các gói hỗ trợ tài khóa.
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Ông Kiuchi cho rằng tác động từ chi phí năng lượng gia tăng do xung đột Trung Đông hiện vẫn còn hạn chế đối với lạm phát tiêu dùng.
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Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo áp lực chi phí có thể dần lan sang giá thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng khác trong những tháng tới.
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Chính phủ Nhật Bản đồng tình với dự báo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) rằng lạm phát có thể tăng tốc trong nửa cuối năm.
🪙 Tiền điện tử
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Thị trường tiền điện tử cũng ghi nhận tâm lý tích cực nhẹ.
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Bitcoin tăng khoảng 0,4%, tiến sát mốc 64.000 USD.
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Ethereum chỉ tăng nhẹ, tiếp tục dao động quanh 1.860 USD.
🗽 US500 lập đỉnh lịch sử mới
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