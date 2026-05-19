CẬP NHẬT MỚI: NATO cân nhắc triển khai tại Hormuz nếu eo biển không được mở lại trước tháng 7

Theo các báo cáo từ Bloomberg, NATO đang xem xét hỗ trợ các tàu đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa nếu tuyến đường này không được mở lại vào đầu tháng 7. Đối với thị trường tài chính, đây là một tín hiệu quan trọng, bởi Hormuz vẫn là một trong những điểm trung chuyển dầu thô và LNG then chốt của thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào cũng làm gia tăng phần bù rủi ro địa chính trị trong giá năng lượng, trong khi triển vọng NATO can dự có thể làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột leo thang trên diện rộng.

Đề xuất này được cho là đã nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên NATO, mặc dù hiện vẫn chưa có sự đồng thuận tuyệt đối, đồng nghĩa với việc chưa có quyết định tác chiến nào được thông qua ở giai đoạn này. Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara vào ngày 7–8 tháng 7 có thể trở thành sự kiện đặc biệt quan trọng đối với thị trường dầu mỏ, các công ty vận tải biển toàn cầu và đồng tiền của các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng.

Câu hỏi then chốt đối với giới đầu tư sẽ là liệu các cuộc thảo luận này có dẫn tới một nhiệm vụ hộ tống hải quân thực tế hay chỉ dừng lại ở hình thức gây áp lực ngoại giao. Giá dầu hiện đang giao dịch quanh mức 110 USD/thùng và cho tới thời điểm này vẫn chưa phản ứng đáng kể trước các thông tin trên.