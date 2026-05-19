Giá cacao tăng 4%, nỗ lực phục hồi từ đáy 2 tuần 📈

Giá cacao đang cố gắng phục hồi và tăng gần 4% sau đợt điều chỉnh mạnh nối tiếp nhịp tăng mạnh của tuần trước. Gần đây, hợp đồng tương lai cacao giao dịch trên ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng hai tuần khi thị trường điều chỉnh mạnh các mức tăng trước đó sau những tín hiệu cho thấy điều kiện nguồn cung từ Bờ Biển Ngà đang cải thiện.

Thị trường đang giảm phần bù rủi ro nguồn cung

Chỉ một tuần trước, giá cacao còn giao dịch ở mức cao nhất trong khoảng 3,5 tháng. Áp lực giảm gần đây xuất hiện sau các báo cáo cho thấy sản lượng cacao của Bờ Biển Ngà có thể đạt từ 2,1 đến 2,2 triệu tấn, so với kỳ vọng trước đó quanh mức 1,8 triệu tấn.

Nguồn cung từ Bờ Biển Ngà gia tăng

Các nhà xuất khẩu cho biết lượng cacao cập cảng tại Bờ Biển Ngà đã tăng 1,3% kể từ đầu vụ so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy điều kiện nguồn cung có thể không còn quá thắt chặt như thị trường từng giả định trước đó. Đồng thời, vẫn tồn tại lo ngại về lượng tồn kho cacao chưa bán được trong nước.

Căng thẳng gia tăng giữa nông dân

Tuần trước, cơ quan quản lý cacao của Bờ Biển Ngà đã cử quan chức tới các khu vực trung đông của đất nước sau các cuộc biểu tình của nông dân liên quan đến lượng cacao tồn kho ngày càng tăng. Thị trường xem đây là tín hiệu cho thấy một phần nguồn cung hiện có có thể gặp khó khăn trong việc tìm người mua ở mức giá hiện tại.

Nhu cầu vẫn tương đối vững

Một phần đà giảm đã bị hạn chế nhờ dữ liệu chế biến. Theo số liệu từ GEPEX, lượng cacao nghiền tại Bờ Biển Ngà đã tăng 22% YoY trong tháng 4. Điều này cho thấy dù thị trường vừa điều chỉnh mạnh, nhu cầu toàn cầu đối với cacao và các sản phẩm chocolate vẫn tương đối ổn định.

Thị trường cacao vẫn duy trì biến động rất cao sau đợt tăng lịch sử trong những tháng gần đây, khi nhà đầu tư phản ứng mạnh với mọi diễn biến mới liên quan đến nguồn cung từ Tây Phi. Gần đây hơn, sự suy yếu của đồng USD đã kích hoạt hoạt động short-covering mạnh từ các quỹ hedge fund, thể hiện rõ trong dữ liệu COT mới nhất. Tuy nhiên, như nhịp hạ nhiệt hiện tại cho thấy, quá trình phục hồi vẫn còn nhiều khó khăn và bất kỳ sự ổn định giá trên diện rộng nào cũng có thể sẽ cần thêm 상당 thời gian.

Nguồn: xStation5