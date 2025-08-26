Bitcoin trượt xuống dưới mức 110.000 USD khi dòng tiền dịch chuyển sang Ethereum

Bitcoin đang ghi nhận mức giảm trong phiên hôm nay, lùi về mức 110.000 USD khi hoạt động chốt lời kéo giá đồng tiền số lớn nhất đi xuống, đồng thời dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ suy yếu rõ rệt. Nhà đầu tư hiện tập trung nhiều hơn vào Ethereum, đồng tiền điện tử lớn thứ hai, nơi khối lượng giao dịch và hoạt động trên các quỹ ETF tại Mỹ vượt trội so với Bitcoin. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro trên thị trường tiền mã hóa không biến mất, mà chỉ dịch chuyển từ Bitcoin sang các loại tiền điện tử được coi là “rủi ro” hơn.
BITCOIN (khung H1)
Giá hôm nay đang kiểm tra vùng biên dưới của kênh giảm giá, gần mức 110.000 USD. Xu hướng ngắn hạn phát tín hiệu suy yếu về tâm lý trên đồng tiền số lớn nhất thị trường.
Nguồn: xStation5
Trong khi Bitcoin giảm, Ethereum lại đi lên, mặc dù từ mức đỉnh lịch sử ETH cũng đã mất gần 8%.
Nguồn; xStation5
