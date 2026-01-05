Tin tức Crypto: Bitcoin sẽ tăng vào năm 2026? 📈 Liệu Mỹ có tịch thu 600.000 BTC từ Venezuela?

Bitcoin đang tăng mạnh trong ngày hôm nay, tiến sát mốc 93.000 USD, mức cao nhất kể từ nửa đầu tháng 12/2025, trong bối cảnh tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán Mỹ, nơi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 và S&P 500 (US100 và US500) đều tăng trước giờ mở cửa. Tính từ đầu năm, Bitcoin đã tăng hơn 6% và bật lên sau khi rơi vào trạng thái quá bán kỷ lục (RSI), mức lần gần nhất xuất hiện là vào tháng 8/2023. Dữ liệu on-chain cho thấy hoạt động tích lũy Bitcoin ở mức lịch sử từ các địa chỉ “cá voi”, trong khi tâm lý chung của thị trường vẫn khá thận trọng, qua đó mở ra khả năng xu hướng tăng tiếp diễn.

Trong khi đó, giá dầu phản ứng bằng một nhịp giảm nhẹ xuống dưới 60 USD/thùng sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela. Nếu Hoa Kỳ thực sự giành quyền kiểm soát trữ lượng dầu của Venezuela, điều này có thể tạo áp lực giảm đáng kể lên lạm phát toàn cầu và từ đó hỗ trợ các tài sản rủi ro, bao gồm cả Bitcoin.

Tuy nhiên, khó có thể kỳ vọng tác động này xảy ra ngay lập tức; nhiều khả năng đây là câu chuyện trong trung và dài hạn. Ngành dầu mỏ Venezuela cần hàng chục tỷ USD đầu tư để khôi phục năng lực khai thác và chế biến về mức đỉnh lịch sử trong quá khứ. Ngoài ra, vẫn chưa rõ liệu Mỹ có đạt được mục tiêu tại Venezuela mà không cần can thiệp quân sự trên bộ hay không; một kịch bản như vậy thậm chí có thể hỗ trợ giá dầu thay vì gây áp lực giảm.

Dữ liệu từ CoinShares cho thấy tổng dòng vốn toàn cầu đổ vào thị trường tiền mã hóa trong năm 2025 đạt 47,2 tỷ USD, so với 48,7 tỷ USD của năm 2024. Trong phiên cuối cùng của tuần trước (thứ Sáu), các ETF Bitcoin và Ethereum ghi nhận dòng vốn vào lần lượt là 464 triệu USD và 124 triệu USD.

Trong tuần này, Bitcoin sẽ đặc biệt nhạy cảm với các dữ liệu thị trường lao động Mỹ (báo cáo NFP công bố vào thứ Sáu). Tuy nhiên, thị trường ngày càng tin rằng ảnh hưởng của ông Trump đối với Fed sẽ mang xu hướng nới lỏng (dovish) rõ rệt, bất chấp các dữ liệu kinh tế vĩ mô. Do đó, ngay cả những số liệu kinh tế tích cực cũng chưa chắc đã làm giảm “khẩu vị” cắt giảm lãi suất của vị Chủ tịch Fed tương lai.

Bitcoin của Venezuela - điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Theo nghiên cứu của các nhà phân tích Clara Preve và Bradley Hope, Venezuela hiện đang nắm giữ lượng Bitcoin và stablecoin trị giá từ 56–67 tỷ USD; truyền thông thậm chí đề cập đến con số lên tới 600.000 BTC. Quốc gia này được cho là đã bắt đầu mua Bitcoin và tiền mã hóa từ năm 2017, thời điểm Venezuela bán vàng khai thác tại khu vực được gọi là Vành đai Khai thác Orinoco và chuyển đổi nguồn thu ra khỏi đồng USD. Ước tính cho thấy khoảng 2 tỷ USD vàng có thể đã được đổi sang Bitcoin khi giá BTC vào khoảng 5.000 USD, tương đương với khoảng 400.000 BTC, hiện có giá trị xấp xỉ 37 tỷ USD. Venezuela cũng có thể đã sử dụng Tether (USDT) – nhận được từ việc bán dầu – để mua Bitcoin, nhằm né tránh các lệnh trừng phạt và giảm rủi ro gắn với stablecoin neo theo USD.

Nếu Mỹ thu giữ được ví tiền điện tử của Venezuela, số Bitcoin này nhiều khả năng sẽ được chuyển vào kho dự trữ chiến lược của Mỹ và không bị bán ra, phù hợp với cam kết của chính quyền Trump rằng sẽ “không bán bất kỳ Bitcoin bị tịch thu nào”. Trong trường hợp Hoa Kỳ thực sự kiểm soát được lượng dự trữ này – tương đương gần 3% tổng nguồn cung Bitcoin toàn cầu (21 triệu BTC) – nguồn cung này có thể biến mất khỏi thị trường, qua đó hỗ trợ giá Bitcoin trong dài hạn. Ngược lại, vẫn tồn tại khả năng Venezuela sử dụng số Bitcoin còn nắm giữ để chuyển đổi thành tiền, phục vụ việc mua vũ khí hoặc chi trả các chi phí khác nếu xảy ra một chiến dịch quân sự trên bộ quy mô lớn của Mỹ tại quốc gia này.

Nguồn: CoinPedia

Biểu đồ Bitcoin và Ethereum (khung thời gian H1, D1)

Cả Bitcoin và Ethereum hiện đang giao dịch trong một kênh giá tăng, và trên khung thời gian 1 giờ (H1) có thể quan sát thấy sự hình thành của một mô hình “saucer” (đáy tròn) mang tính tăng giá. Đối với Bitcoin, vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 91.800 USD, nơi hội tụ đường biên dưới của kênh giá và EMA50.

Nguồn: xStation5

Trên khung H1, Bitcoin đã chạm tới vùng kháng cự then chốt, chính là đường trung bình động hàm mũ EMA50 (đường màu cam).

Nguồn: xStation5

Tương tự Bitcoin, Ethereum cũng đang tăng mạnh trong hôm nay, lên các mức giá chưa từng thấy kể từ giữa tháng 12. Hỗ trợ ngắn hạn quan trọng được xác định bởi EMA50 trên khung H1 (khoảng 3.100 USD), trong khi đường biên dưới của kênh giá nằm quanh 3.050 USD, trùng với EMA200 (đường màu đỏ).

Nguồn: xStation5

Trên khung thời gian ngày (D1), giá Ethereum đã chạm tới EMA50 (đường màu cam) và, giống như Bitcoin, đang gặp khó khăn trong việc bứt phá lên trên đường trung bình này.

Nguồn: xStation5

Dòng vốn ETF đang gia tăng

Nguồn: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Nguồn: Bloomberg Finance L.P., XTB Research