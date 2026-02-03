🚨Bitcoin và Ethereum lao dốc trong bối cảnh tâm lý trên Phố Wall suy yếu.

Trong bối cảnh thị trường Phố Wall đang điều chỉnh, Bitcoin đã giảm về quanh 76.000 USD và ngay cả dòng tiền ròng vào tích cực hơn 560 triệu USD trong ngày hôm qua cũng không đủ để làm chậm đà giảm. RSI đang ở gần mức 27, xác nhận trạng thái quá bán, tuy nhiên tín hiệu giao cắt của MACD vẫn cho thấy động lượng giảm có thể chưa kết thúc. Nếu nhịp giảm này lặp lại xung lực tháng 10/2025 theo cấu trúc 1:1, Bitcoin có thể trượt về vùng khoảng 60.000 USD.

Nguồn: xStation5

Ông Mike Novogratz (CEO của Galaxy Digital) cho biết trong khoảng một tháng tới, Bitcoin nhiều khả năng sẽ giao dịch trong biên độ khá rộng 55.000–75.000 USD. Ông cũng nhận định rằng cơ hội phục hồi rõ ràng hơn có thể xuất hiện vào cuối quý hiện tại.

Các ETF Bitcoin giao ngay ra mắt rất ấn tượng, tạo ra khoảng 13,9 tỷ USD khối lượng giao dịch chỉ trong tuần đầu tiên, tuy nhiên dòng vốn vào đã hạ nhiệt rõ rệt kể từ đó.

Hiện tại, Bitcoin đang thấp hơn khoảng 40% so với mức đỉnh lịch sử.

Novogratz cũng chỉ ra hai yếu tố có thể trở thành chất xúc tác trong các quý tới:

Fed cắt giảm lãi suất, nếu nền kinh tế thực sự bắt đầu chậm lại (tiền điện tử thường hưởng lợi từ môi trường tiền rẻ),

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, có thể mang lại sự rõ ràng hơn về khung pháp lý đối với tiền mã hóa.

Ethereum (khung thời gian D1)

Tương tự, Ethereum đang giao dịch quanh các mức giá của mùa hè 2025. Đồng tiền này đã giảm từ đỉnh lịch sử gần 4.900 USD, xóa bỏ gần 65% mức tăng trước đó - một biến động đáng chú ý nếu xét tới vốn hóa thị trường khoảng 270 tỷ USD.

Nguồn: xStation5