CẬP NHẬT MỚI: EURUSD giảm nhẹ sau dữ liệu sản xuất của Hoa Kỳ

Sản lượng Công nghiệp Hoa Kỳ (Tháng/Tháng) trong tháng 2: 0.2% (Dự báo 0.1%; Trước đó 0.7%)
-
Sản lượng Ngành Chế tạo (SIC): 0.2% (Dự báo 0.1%; Trước đó 0.6%)
-
Hiệu suất Sử dụng Năng lực Sản xuất (Tháng/Tháng): 76.3% (Dự báo 76.2%; Trước đó 76.2%)
Tại sao dữ liệu này lại quan trọng?
Chỉ số sản lượng công nghiệp phản ánh mức độ sản xuất hàng hóa thực tế trong các lĩnh vực then chốt của Hoa Kỳ, bao gồm chế tạo, năng lượng và khai khoáng. Việc sản lượng gia tăng là tín hiệu cho thấy nhu cầu hàng hóa đang đi lên và triển vọng kinh tế khả quan. Ngược lại, sự sụt giảm có thể là dấu hiệu của việc suy yếu hoạt động kinh tế hoặc các vấn đề về chuỗi cung ứng.
Chỉ báo này cũng đóng vai trò trọng yếu trong việc đánh giá áp lực lạm phát tiềm ẩn: sản xuất mạnh mẽ có thể đẩy giá cả tăng cao, trong khi sản xuất yếu đi sẽ giúp ngân hàng trung ương có thêm dư địa trong chính sách tiền tệ. Báo cáo này đồng thời tác động trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư và các quyết định trên thị trường, gây ảnh hưởng đến tỷ giá đồng đô la, giá cổ phiếu của các công ty công nghiệp và giá trái phiếu.
Nói một cách ngắn gọn, báo cáo sản lượng công nghiệp đóng vai trò như một "thước đo thời gian thực" về đà tăng trưởng kinh tế, cho thấy tốc độ và hiệu quả sản xuất hàng hóa của Hoa Kỳ đang diễn ra như thế nào.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.