TIN TỨC TỔNG HỢP: Châu Âu nỗ lực phục hồi giữa hy vọng khôi phục lưu thông tại Hormuz 🚢

Thị trường & Doanh nghiệp Các chỉ số đang dần lấy lại những gì đã mất nhờ hy vọng về việc tái khởi động lưu thông qua Eo biển Hormuz, sau khi con tàu chở dầu đầu tiên không thuộc sở hữu của Iran, thuộc Tổng công ty Vận tải Quốc gia Pakistan, đã băng qua eo biển này thành công bất chấp mức độ đe dọa tăng cao. Châu Âu dẫn đầu đà tăng: Chỉ số DAX của Đức (DE40) đang dẫn dắt nỗ lực phục hồi với mức tăng 1.1%, chủ yếu nhờ sự bứt phá 6.6% của cổ phiếu Commerzbank sau khi UniCredit của Ý đưa ra đề nghị thâu tóm mới. Amsterdam (NED25) và London (UK100) lần lượt tăng 1% và 0.9%, trong khi các thị trường mới nổi như Ba Lan (W20: +0.2%) vẫn đang tụt lại phía sau.

Tâm điểm nhóm ngành: Các ông lớn ngành dầu khí tiếp tục chiếm ưu thế khi giá dầu Brent giữ vững trên mức 100 USD/thùng (Shell +1.3%, BP +0.6%). Các ngân hàng và công ty bất động sản cũng ghi nhận sắc xanh, được thúc đẩy bởi triển vọng tăng lãi suất tại Khu vực đồng Euro.

UniCredit đối đầu Commerzbank: UniCredit đã thông báo ý định mua lại 100% cổ phần của Commerzbank (tăng mạnh so với mức 30% hiện tại), một động thái có thể kích hoạt làn sóng hợp nhất khổng lồ trong ngành ngân hàng Châu Âu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Commerzbank đã chỉ trích lời đề nghị này là thiếu mức phí chênh lệch (premium) và các điều khoản cần thiết. Bà Bettina Orlopp – Giám đốc Điều hành (CEO) của ngân hàng này một lần nữa khẳng định cam kết với chiến lược phát triển độc lập.

Bayer được nâng xếp hạng: Cổ phiếu Bayer tăng gần 5% sau khi UBS nâng hạng khuyến nghị lên mức "Mua". Các nhà phân tích lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận dàn xếp cho vụ kiện glyphosate cũng như hiệu suất ấn tượng của các loại thuốc như Nubeqa và Kerendia.

Hàng hóa & Ngoại hối: Áp lực giảm giá dầu vào đầu phiên đã dịu bớt, với dầu Brent và WTI lần lượt giảm xuống mức 102 USD (-1.4%) và 95 USD (-3.5%). Chỉ số Dollar Index (USDIDX) đang ở thế phòng thủ (-0.35%), báo hiệu sự trở lại của tâm lý chấp nhận rủi ro. Đồng AUD và NZD tăng khoảng 0.9% so với đồng bạc xanh, trong khi cặp tỷ giá EURUSD đã phục hồi 0.4% lên mức 1.148. Biến động của các công ty thuộc chỉ số Stoxx 600. Nguồn: Bloomberg Finance LP Kinh tế & Địa chính trị Lạm phát tại Ba Lan: Trong tháng 2 năm 2026, lạm phát lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) đã chậm lại còn 2.5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số CPI tổng thể dừng ở mức 2,1%. Dù các con số này từ Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP) cho thấy áp lực giá cả đang phai nhạt ở các phân khúc chính, chúng vẫn chưa phản ánh cú sốc giá năng lượng gần đây nhất.

Liên minh Hormuz: Tổng thống Donald Trump đang gia tăng áp lực lên các đồng minh NATO và Trung Quốc để đảm bảo an ninh cho Eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo rằng tương lai của NATO sẽ bị đe dọa nếu các thành viên tiếp tục thụ động. Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố một liên minh hộ tống đa quốc gia sớm nhất là trong tuần này.

Lập trường của Iran: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi làm rõ rằng Eo biển này vẫn "mở" theo góc nhìn của Tehran, nhưng sẽ đóng cửa nghiêm ngặt đối với Hoa Kỳ, Israel và các đồng minh của họ, những bên đã thực hiện "sự xâm lược bất công".

Đàm phán thương mại: Nhà đàm phán thương mại Trung Quốc ô ng Lý mô tả các cuộc hội đàm gần đây với Hoa Kỳ là hiệu quả, tập trung vào khả năng gia hạn việc đình chỉ áp thuế quan.

Canada giảm tốc: Lạm phát tại Canada đã hạ nhiệt xuống mức 1,8% trong tháng Hai. Dù hiệu ứng kỳ cơ sở giúp kéo giảm chỉ số tổng thể, chi phí nhiên liệu hàng tháng vẫn tăng 3,6% do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Đồng Dollar đã sụt giảm cùng với giá DẦU trong phiên giao dịch hôm nay. Nguồn: xStation5

