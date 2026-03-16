CẬP NHẬT MỚI: USDCAD phục hồi sau dữ liệu CPI thấp hơn dự báo📈

19:30 giờ Hà Nội (12:30 GMT), Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 2:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Canada so với cùng kỳ năm trước: Thực tế 1,8% (Dự báo 1,9%, Năm trước 2,3%)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Canada so với tháng trước: Thực tế 0,5% (Dự báo 0,7%, Năm trước 0,0%)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Canada điều chỉnh: Thực tế 2,3% (Dự báo 2,3%, Năm trước 2,4%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung vị của Canada: Thực tế 2,3% (Dự báo 2,4%, Năm trước 2,5%)

Tỷ lệ lạm phát tại Canada tiếp tục bám đuổi mục tiêu 2%. Nguồn: Đội ngũ nghiên cứu XTB

Lạm phát hàng năm của Canada đã hạ nhiệt xuống mức 1.8% trong tháng Hai, giảm đáng kể so với con số 2.3% hồi tháng Một. Sự chậm lại này chủ yếu do hiệu ứng kỳ cơ sở sau khi chương trình miễn giảm thuế GST/HST năm 2025 kết thúc. Khi đợt tăng giá tạm thời của năm ngoái không còn nằm trong phạm vi tính toán 12 tháng, chỉ số lạm phát tổng thể cho các mặt hàng ăn uống tại nhà hàng, đồ uống có cồn và đồ chơi cũng theo đó giảm xuống.

Áp lực giảm phát còn đến từ việc giá thực phẩm hạ nhiệt và giá xăng dầu giảm 14.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu hàng tháng vẫn tăng 3.6% do những lo ngại về xung đột tại Trung Đông và tình trạng gián đoạn nguồn cung. Nếu loại trừ các loại thuế gián tiếp, lạm phát tăng 1.9%, đánh dấu xu hướng hạ nhiệt nhất quán kể từ tháng 12 năm 2025.

Biểu đồ USDCAD (khung M30)

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, cặp tiền USDCAD đã chặn đứng đà giảm và phục hồi mạnh mẽ do sự phân kỳ trong chính sách tiền tệ giữa Hoa Kỳ và Canada, hiện đang thử thách mức Fibo 23.6 của sóng giảm gần nhất. Dẫu vậy, triển vọng dài hạn có thể vẫn hơi nghiêng về phía giảm giá (bearish), xét trong bối cảnh giá DẦU tăng trưởng bền vững trên mức 100 USD.

Nguồn: xStation5