📈 Bitcoin vượt mốc 62.000 USD

Bitcoin tăng mạnh sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, bật tăng từ khoảng 61.000 USD lên 62.000 USD. Bên cạnh đó, thông tin công ty đầu tư Nhật Bản MetaPlanet mua thêm 2.823 BTC, trị giá khoảng 170 triệu USD, càng củng cố tâm lý tích cực trên thị trường. Thương vụ mua quy mô lớn này đã củng cố niềm tin rằng nhu cầu Bitcoin từ các tổ chức vẫn rất mạnh, đồng thời góp phần kích hoạt một đợt short squeeze (ép các vị thế bán khống phải đóng lệnh), làm gia tăng khối lượng giao dịch và hỗ trợ đà tăng của giá. Nếu động lực mua tiếp tục được duy trì, các mục tiêu tăng giá tiếp theo sẽ nằm trong vùng 73.000–77.000 USD. Trong khi đó, một số nhà phân tích dài hạn vẫn cho rằng Bitcoin có thể tiến tới 200.000 USD trong vài năm tới. Tuy nhiên, triển vọng của Bitcoin vẫn phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố vĩ mô như chính sách của Fed, xu hướng lạm phát và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Ở chiều ngược lại, Citigroup hôm qua đã hạ mục tiêu giá Bitcoin trong 12 tháng từ 112.000 USD xuống còn 82.000 USD, dù mức này vẫn cao hơn khoảng 35% so với giá hiện tại.

Những điểm đáng chú ý

Citigroup hạ mục tiêu giá Bitcoin trong 12 tháng từ 112.000 USD xuống 82.000 USD, đồng thời giảm dự báo giá Ethereum từ 3.175 USD xuống 2.240 USD.

Ngân hàng này cho rằng nhu cầu đầu tư suy yếu, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF tiền điện tử và tiến độ chậm của khung pháp lý về tiền mã hóa tại Mỹ là những nguyên nhân chính khiến họ trở nên thận trọng hơn.

Bitcoin hiện vẫn thấp hơn khoảng 50% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng 10/2025, đồng thời vẫn giao dịch dưới các đường trung bình động dài hạn.

Citigroup hiện dự báo dòng vốn ròng vào các ETF tiền điện tử sẽ bằng 0 trong 12 tháng tới, thay vì 10 tỷ USD như dự báo trước đây.

Trong kịch bản suy thoái kinh tế, Citigroup cho rằng Bitcoin có thể giảm xuống 53.000 USD, tương đương mức giảm khoảng 15% so với hiện tại.

Bitcoin (D1)

Bitcoin đã trải qua ba đợt giảm mạnh kể từ mùa thu năm 2025. Trong hai chu kỳ giảm trước đó, giá cuối cùng đều hồi phục lên trên mức Fibonacci Retracement 38,2%. Nếu lịch sử lặp lại, điều này sẽ tương ứng với mục tiêu phục hồi khoảng 67.000 USD trong chu kỳ hiện tại.

Các vùng kháng cự quan trọng hiện gồm: Mức Fibonacci Retracement 61,8% quanh 73.000 USD. Đường EMA 200 ngày (EMA200) (đường màu đỏ), hiện nằm quanh 77.000 USD.

Vùng hỗ trợ gần nhất vẫn là 57.000–58.000 USD, nơi lực mua đã xuất hiện vào giai đoạn cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Báo cáo việc làm của Mỹ công bố hôm nay, với số việc làm mới chỉ đạt dưới 60.000, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng trên 100.000, cũng trở thành chất xúc tác ngắn hạn giúp Bitcoin phục hồi mạnh.

Nguồn: xStation 5