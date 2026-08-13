Dầu giảm bởi áp lực từ tồn kho

Giá dầu đang giảm rõ rệt trong phiên giao dịch thứ Năm, tiếp nối diễn biến của ngày hôm qua, do nhiều yếu tố như tồn kho Mỹ tăng mạnh, tiến triển về mặt lý thuyết trong các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến eo biển Hormuz và lo ngại nhu cầu toàn cầu giảm tốc. Việc phần bù rủi ro địa chính trị thu hẹp, cùng với sự suy giảm các vị thế mua trên thị trường hợp đồng tương lai và đồng USD mạnh lên, đã đẩy giá dầu xuống dưới 88 USD/thùng đối với Brent và dưới 82 USD/thùng đối với WTI.

Bên cạnh báo cáo của DOE về tình hình tồn kho, gần đây thị trường cũng đón nhận một số báo cáo quan trọng từ các tổ chức liên quan đến thị trường dầu mỏ.

Sản lượng dầu của OPEC và OPEC+

Báo cáo tháng 7 của OPEC cho thấy sản lượng tại Trung Đông đã phục hồi một phần khi căng thẳng trong khu vực hạ nhiệt:

Kết quả OPEC+: Các quốc gia thuộc thỏa thuận đã tăng sản lượng trong tháng 7 thêm 1,37 triệu thùng/ngày, lên 28,92 triệu thùng/ngày. Mặc dù sản lượng tăng, nhóm này vẫn thấp hơn tới 6,91 triệu thùng/ngày so với hạn ngạch được phân bổ. Xét toàn bộ nhóm DoC, trong đó báo cáo OPEC vẫn bao gồm UAE, sản lượng tăng lên 37,655 triệu thùng/ngày, tương đương mức tăng 1,42 triệu thùng/ngày.

Các nhà sản xuất chính: Đà tăng chủ yếu đến từ Saudi Arabia (+590 nghìn thùng/ngày lên 7,35 triệu thùng/ngày), Iraq (+665 nghìn thùng/ngày lên 2,62 triệu thùng/ngày) và Kuwait (+393 nghìn thùng/ngày lên 1,85 triệu thùng/ngày).

Tình hình Iran: Iran sản xuất 2,478 triệu thùng/ngày trong tháng 7 (+26 nghìn thùng/ngày so với tháng trước). Mặc dù đây là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận sản lượng tăng, mức sản xuất vẫn thấp hơn khoảng 700 nghìn thùng/ngày so với trước chiến tranh (~3,2 triệu thùng/ngày). Trong khi sản lượng tương đối ổn định, dữ liệu tháng 7 cho thấy xuất khẩu đã tăng rõ rệt lên gần 1 triệu thùng/ngày.

Tình hình UAE: Sau khi rời liên minh vào tháng 5, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất duy trì sản lượng quanh mức 3,78–3,8 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 400 nghìn thùng/ngày so với thời điểm đầu xung đột.

Nếu nhìn từ quý cuối năm 2025, sản lượng hiện tại thấp hơn khoảng 5–6 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, kết hợp với mức suy giảm nhu cầu đã vượt 3 triệu thùng/ngày, điều này cho thấy thâm hụt nguồn cung toàn cầu vẫn ở mức thấp. Dù vậy, cần lưu ý rằng mức thâm hụt này đang được hạn chế đáng kể nhờ việc các quốc gia phối hợp đưa hàng tồn kho và nguồn dự trữ ra thị trường. Nguồn: OPEC

Báo cáo hàng tháng của IEA và EIA

Các cơ quan năng lượng đưa ra những góc nhìn khác nhau về cán cân cung – cầu trong những quý tới:

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA): Hạ sâu hơn dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026, với mức giảm lên tới 1,6 triệu thùng/ngày (trước đó là -1,0 triệu thùng/ngày), do giá nhiên liệu cao và những gián đoạn về logistics. Mặc dù vậy, IEA dự báo thị trường sẽ thâm hụt 1,8 triệu thùng/ngày trong quý III do hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz. Báo cáo dự kiến nhu cầu sẽ phục hồi mạnh vào năm 2027, với mức tăng 2,4 triệu thùng/ngày, trong khi nguồn cung tăng tới 8,3 triệu thùng/ngày.

Dự báo của EIA (Báo cáo STEO): Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2026 ở mức 87 USD/thùng (so với 69 USD/thùng trong năm 2025 và 2027), trong khi sản lượng dầu của Mỹ được duy trì ổn định ở mức 13,8 triệu thùng/ngày.

Giá dầu Brent trung bình trong năm nay được dự báo đạt 87 USD/thùng, tương đương với mức giá hiện tại. Một đợt giảm đáng kể được dự báo sẽ diễn ra vào năm tới. Nguồn: EIA

EIA kỳ vọng tình trạng thâm hụt trên thị trường dầu sẽ tiếp diễn trong quý IV, nhưng dự báo này tất nhiên dựa trên giả định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ít nhất một phần. Nguồn: EIA

Báo cáo tồn kho DOE: Tồn kho Mỹ tăng mạnh

Dữ liệu hàng tuần từ Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho thấy tồn kho dầu thô thương mại tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2023, đây có thể là một bất ngờ đáng kể trong bối cảnh thị trường hiện tại. Diễn biến này liên quan đến sự mất cân đối giữa nhập khẩu và xuất khẩu:

Tồn kho dầu thô thương mại: Tăng 17,42 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với kỳ vọng của thị trường về mức giảm khoảng 1,4 triệu thùng.

Nhập khẩu tăng mạnh và xuất khẩu giảm: Nhập khẩu dầu của Mỹ tăng hơn 1 triệu thùng/ngày (mức cao nhất kể từ tháng 11/2024), nhờ lượng dầu Saudi Arabia quay trở lại, nguồn cung từ Canada và nhập khẩu từ Venezuela tăng lên mức cao nhất trong 9 năm. Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô của Mỹ giảm mạnh.

Tồn kho các sản phẩm tinh chế: Tồn kho xăng giảm 0,97 triệu thùng, thấp hơn mức giảm 1,6 triệu thùng được kỳ vọng. Tồn kho sản phẩm chưng cất chỉ giảm nhẹ 10 nghìn thùng.

Tập trung tại khu vực duyên hải: Có tới 14,7 triệu thùng trong tổng mức tăng tồn kho được ghi nhận tại khu vực Bờ Vịnh Mexico.

Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR): Thêm 6,1 triệu thùng được rút khỏi kho dự trữ, đưa tổng lượng dầu trong kho dự trữ chiến lược của Mỹ xuống dưới ngưỡng 300 triệu thùng lần đầu tiên kể từ những năm 1980.

Tồn kho thương mại của Mỹ đã tăng đáng kể lên gần mức trung bình 5 năm. Nếu tình trạng này tiếp diễn trong những tuần tới, lo ngại về mức tồn kho rõ ràng sẽ giảm bớt. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Việc phối hợp giải phóng nguồn dự trữ chiến lược trên toàn cầu đã khiến lượng dầu dự trữ của Mỹ lần đầu tiên giảm xuống dưới 300 triệu thùng kể từ những năm 1980. Về lý thuyết, lượng dự trữ có thể giảm xuống khoảng 240 triệu thùng. Với tốc độ sụt giảm hiện tại, mức dự trữ này có thể cung cấp thêm khoảng 10–12 tuần ổn định cho thị trường dầu, ít nhất là tại Mỹ. IEA cũng đã bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đưa thêm dầu từ các kho dự trữ toàn cầu ra thị trường. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Diễn biến giá

Giá dầu tiếp tục đà giảm của ngày hôm qua, mặc dù biến động hiện tại không còn mạnh như trước. Mức 90 USD/thùng vẫn là vùng kháng cự rất mạnh, nằm ngay phía trên mức Fibonacci thoái lui 23,6%. Nếu tình hình địa chính trị toàn cầu không leo thang, giá dầu có thể tiếp tục kiểm tra vùng 85 USD/thùng. Ngược lại, nếu giá phá vỡ đường xu hướng giảm, mục tiêu đầu tiên có thể là vùng 92–95 USD/thùng, sau đó hướng tới 98–100 USD/thùng.