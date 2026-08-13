Lịch kinh tế: PPI Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và các bài phát biểu của Fed

Dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố hôm qua không mang lại nhiều bất ngờ cho nhà đầu tư như kỳ vọng, đặc biệt sau báo cáo NFP hôm thứ Sáu không phù hợp với lập trường cứng rắn mà Fed đang thể hiện.

Trong bối cảnh CPI không tạo ra bất ngờ, các báo cáo kinh tế vĩ mô sắp công bố có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn khi nhà đầu tư tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ. Lạm phát vẫn là tâm điểm, nhưng hôm nay Chỉ số Giá sản xuất (PPI) sẽ trở thành dữ liệu đáng chú ý, khi thị trường có thể tìm kiếm dấu hiệu cho thấy mức giá năng lượng cao hơn đang được chuyển vào chi phí của một số lĩnh vực như thế nào. Tại Mỹ, dữ liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và báo cáo tồn kho khí tự nhiên cũng sẽ được công bố.

Các dữ liệu đáng chú ý từ phiên châu Á và buổi sáng

Nhật Bản: Lạm phát Chỉ số Giá sản xuất (PPI) tháng 7 ghi nhận mức giảm tốc đáng chú ý. Theo năm, chỉ số giảm xuống 7,2% (so với 7,4% dự kiến và 7,3% trước đó), trong khi theo tháng chỉ tăng 0,1% m/m (so với mức đồng thuận 0,6%).

Vương quốc Anh: Loạt dữ liệu công bố trong buổi sáng đưa ra những tín hiệu trái chiều về nền kinh tế Anh. GDP tháng 6 bất ngờ tăng 0,3% m/m (dự báo: -0,1%), trong khi GDP quý II duy trì tốc độ tăng 0,4% q/q (1,2% y/y). Ngược lại, lĩnh vực công nghiệp gây thất vọng – sản lượng công nghiệp giảm 0,2% m/m (-0,2% y/y), trong khi sản xuất chế tạo giảm 0,5% m/m. Thâm hụt thương mại mở rộng lên 23,01 tỷ GBP.

Lịch Kinh tế Vĩ mô

16:00 Eurozone - Sản lượng công nghiệp s.a. (m/m) (Tháng 6). Đồng thuận: 0,0% | Trước đó: -0,2%

19:15 Mỹ - Bài phát biểu của thành viên FOMC Beth Hammack

19:30 Mỹ - Lạm phát PPI (y/y) (Tháng 7). Đồng thuận: 4,9% | Trước đó: 5,5%

19:30 Mỹ - Lạm phát PPI (m/m) (Tháng 7). Đồng thuận: 0,2% | Trước đó: -0,3%

19:30 Mỹ - Lạm phát Core PPI (y/y) (Tháng 7). Đồng thuận: 4,2% | Trước đó: 4,7%

19:30 Mỹ - Lạm phát Core PPI (m/m) (Tháng 7). Đồng thuận: 0,3% | Trước đó: 0,2%

19:30 Mỹ - Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Đồng thuận: 202 nghìn | Trước đó: 199 nghìn

19:40 Mỹ - Bài phát biểu của thành viên FOMC Thomas Barkin

21:30 Mỹ - Thay đổi tồn kho khí tự nhiên EIA. Đồng thuận: 31 Bcf | Trước đó: 33 Bcf

Các báo cáo KQKD đáng chú ý

JD.com (trước giờ mở cửa) – báo cáo quan trọng để đánh giá tình hình tiêu dùng tại Trung Quốc.

Applied Materials (sau giờ đóng cửa) – nhà cung cấp thiết bị bán dẫn quan trọng; báo cáo sẽ cho thấy nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng công nghệ tiếp tục ở mức nào.

Nu Holdings (trước giờ mở cửa)

Globant (sau giờ đóng cửa)

3 thị trường cần theo dõi hôm nay

GBP/USD (FX) – Đồng bảng Anh đang chịu tác động từ hai yếu tố quan trọng. Sau khi GDP tháng 6 của Anh tăng cao hơn kỳ vọng, đạt 0,3% m/m, thị trường sẽ chuyển sự chú ý sang đồng USD trong phiên chiều. Vào lúc 14:30, dữ liệu lạm phát giá sản xuất PPI tháng 7 của Mỹ và báo cáo thị trường lao động hàng tuần (Claims) sẽ được công bố, qua đó định hình hướng đi của cặp tiền này vào cuối ngày.

WIG20 / EUR/PLN (Ba Lan) – Một buổi sáng quan trọng đối với thị trường nội địa. Vào lúc 9:30 CET, Cơ quan Thống kê Ba Lan (GUS) sẽ công bố ước tính sơ bộ GDP quý II (kỳ vọng tăng tốc lên 3,8% y/y) và dữ liệu CPI tháng 7 (đồng thuận: 3,0% y/y). Những dữ liệu này, cùng với báo cáo tài chính của PKO, ngân hàng lớn nhất Ba Lan xét về vốn hóa thị trường, sẽ quyết định tâm lý trên toàn nhóm cổ phiếu ngân hàng Ba Lan.

Nasdaq 100 / HĐTL US100 (Chỉ số chứng khoán) – Sau sự cải thiện tâm lý và lạc quan của thị trường hôm qua nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ nhóm cơ sở hạ tầng AI, sự chú ý sẽ chuyển sang dữ liệu lạm phát PPI của Mỹ (14:30). Kỳ vọng tỷ lệ PPI theo năm giảm xuống 4,9% y/y từ 5,5%, cùng với các bài phát biểu của quan chức Fed (Hammack, Barkin), sẽ tạo cơ sở để nhà đầu tư đánh giá lại lộ trình lãi suất của Fed trong thời gian tới.