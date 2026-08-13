Thị trường nổi bật: GBPUSD giảm sau khi tăng trưởng GDP Anh chậm lại! Xu hướng đi ngang có thể bị phá vỡ?

Đồng bảng Anh chấm dứt chuỗi tăng sau khi dữ liệu GDP mới nhất của Anh được công bố. Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại đáng kể, mặc dù số liệu tháng 6 cho thấy sức chống chịu tương đối tốt của người tiêu dùng. Lợi suất trái phiếu Anh hầu như không thay đổi, nhưng GBP/USD - vốn đang mắc kẹt trong vùng tích lũy - đã tìm được lý do để tiếp tục giảm sau khi bật xuống từ vùng kháng cự gần nhất.

Phân tích kỹ thuật: GBPUSD (D1)

GBP/USD đang giao dịch trong một xu hướng đi ngang kéo dài, phần nào phản ánh sự bất định về chính sách tiền tệ tại cả hai nền kinh tế, với tỷ giá hiện đang ở gần đúng mức khởi đầu năm.

Sau khi phá vỡ lên trên đỉnh cục bộ tại 1.3545 hôm qua, giá hiện đang kiểm tra mức Fibonacci thoái lui 23,6% (1.3480), trùng với đường trung bình động lũy thừa 10 ngày (EMA10; màu vàng). Việc duy trì giá trên cụm các đường trung bình động (EMA10, EMA30 và EMA100 tại 1.3400–1.3470) sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhịp phục hồi gần đây và tạo cơ hội phá vỡ xu hướng đi ngang. Chỉ báo RSI (14) ở mức 58,2 vẫn còn dư địa tăng, tuy nhiên việc thiếu một động lực tích cực rõ ràng từ kinh tế vĩ mô cũng đồng nghĩa thị trường chưa có chất xúc tác đủ mạnh để tạo ra một nhịp tăng đột biến. Kháng cự chính vẫn nằm tại đỉnh cục bộ 1.3545, trong khi vùng hỗ trợ quan trọng nằm tại 1.3440 (Fibonacci 38,2%).

Nguồn: xStation5

Điều gì đang tác động đến GBP/USD hôm nay?