Thị trường nổi bật: GBPUSD giảm sau khi tăng trưởng GDP Anh chậm lại! Xu hướng đi ngang có thể bị phá vỡ?

Đồng bảng Anh chấm dứt chuỗi tăng sau khi dữ liệu GDP mới nhất của Anh được công bố. Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại đáng kể, mặc dù số liệu tháng 6 cho thấy sức chống chịu tương đối tốt của người tiêu dùng. Lợi suất trái phiếu Anh hầu như không thay đổi, nhưng GBP/USD - vốn đang mắc kẹt trong vùng tích lũy - đã tìm được lý do để tiếp tục giảm sau khi bật xuống từ vùng kháng cự gần nhất.
Phân tích kỹ thuật: GBPUSD (D1)
GBP/USD đang giao dịch trong một xu hướng đi ngang kéo dài, phần nào phản ánh sự bất định về chính sách tiền tệ tại cả hai nền kinh tế, với tỷ giá hiện đang ở gần đúng mức khởi đầu năm.
Sau khi phá vỡ lên trên đỉnh cục bộ tại 1.3545 hôm qua, giá hiện đang kiểm tra mức Fibonacci thoái lui 23,6% (1.3480), trùng với đường trung bình động lũy thừa 10 ngày (EMA10; màu vàng). Việc duy trì giá trên cụm các đường trung bình động (EMA10, EMA30 và EMA100 tại 1.3400–1.3470) sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhịp phục hồi gần đây và tạo cơ hội phá vỡ xu hướng đi ngang. Chỉ báo RSI (14) ở mức 58,2 vẫn còn dư địa tăng, tuy nhiên việc thiếu một động lực tích cực rõ ràng từ kinh tế vĩ mô cũng đồng nghĩa thị trường chưa có chất xúc tác đủ mạnh để tạo ra một nhịp tăng đột biến. Kháng cự chính vẫn nằm tại đỉnh cục bộ 1.3545, trong khi vùng hỗ trợ quan trọng nằm tại 1.3440 (Fibonacci 38,2%).
Nguồn: xStation5
Điều gì đang tác động đến GBP/USD hôm nay?
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Tăng trưởng GDP Anh chậm lại: Tăng trưởng GDP Anh giảm xuống 0,4% trong quý II, từ mức 0,6% trong quý I. Tuy nhiên, số liệu tháng 6 tích cực hơn kỳ vọng, khi nền kinh tế tăng trưởng 0,3%, trái ngược với dự báo giảm 0,1%.
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Tăng trưởng dẫn dắt bởi lĩnh vực dịch vụ: Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực dịch vụ, với mức tăng 0,5%, dẫn đầu bởi lĩnh vực thông tin và truyền thông tăng 2,7%. Sản lượng xây dựng tăng 0,3%, trong khi sản xuất công nghiệp đi ngang trong quý.
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Sức chống chịu của người tiêu dùng trước những trở ngại phía trước: Sức chống chịu của nền kinh tế Anh chủ yếu được duy trì nhờ người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu, được hỗ trợ bởi thời tiết nắng đẹp và không khí World Cup — qua đó thúc đẩy hoạt động bán lẻ, dịch vụ lưu trú và quảng cáo. Tuy nhiên, khả năng chống chịu này có thể dần suy yếu khi những gián đoạn liên quan đến xung đột tại Trung Đông và giá trần năng lượng tăng 13% gây thêm áp lực lên ngân sách hộ gia đình. Bộ trưởng Tài chính John Healey nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy tăng trưởng trên toàn quốc trong bối cảnh những thách thức này vẫn tiếp diễn.
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