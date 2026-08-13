Tóm tắt thị trường: Đà tăng của nhóm công nghệ Phố Wall lan sang châu Á. Iran cứng rắn hơn trong đàm phán

📈 Phiên châu Á, Các chỉ số
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Hợp đồng tương lai các chỉ số chính của Mỹ tiếp tục tăng bất chấp những tín hiệu trái chiều liên quan đến Trung Đông, khi cả Iran và Mỹ đồng thời đưa ra các điều kiện ngày càng cứng rắn.
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Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 vẫn dẫn đầu (US100: +0,3%), trong khi Dow Jones (US30 đi ngang) kém tích cực hơn, cho thấy dòng vốn đang luân chuyển sang nhóm công nghệ mới sau loạt kết quả kinh doanh gần đây từ các nhà cung cấp giải pháp AI.
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Thị trường chứng khoán châu Á nối tiếp đà tăng của Phố Wall, nơi làn sóng tăng giá của nhóm cổ phiếu bán dẫn đã đưa chỉ số Nasdaq 100 lên các mức cao gần đây. Dữ liệu lạm phát Mỹ phù hợp với kỳ vọng đã làm giảm lo ngại về khả năng Fed sớm tăng lãi suất.
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Chỉ số MSCI Asia-Pacific tăng 0,6%. Hàn Quốc dẫn đầu đà tăng trong khu vực (KOSPI: +3,7%). Nhật Bản với Nikkei 225 tăng 1,1%. Chỉ số Hang Seng của Trung Quốc đi ngang. Ngược lại, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,4%.
🌏Kinh tế và Chính trị
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Iran phản bác tuyên bố của Trump rằng “Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz”, nhấn mạnh rằng hoạt động hàng hải sẽ chưa được nối lại cho đến khi các điều kiện của Iran được chấp thuận. Hai bên trong cuộc xung đột đang đưa ra những điều kiện ngày càng cứng rắn, trong đó có yêu cầu bồi thường.
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Christopher Kent của RBA mô tả mặt bằng lãi suất hiện tại đang “ở mức cao của vùng trung lập”. Quan chức ngân hàng trung ương này cũng thừa nhận đồng AUD mạnh hơn đang hỗ trợ cuộc chiến chống lạm phát, dù tỷ giá vẫn đối mặt với những bất định và rủi ro tiếp tục tăng.
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Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố chính phủ ủng hộ việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Đồng yên bắt đầu tăng nhẹ sau những phát biểu này.
💱 Tiền tệ, Hàng hóa và Năng lượng
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Chỉ số USD Index kết thúc phiên giao dịch hôm qua tăng khoảng 0,2% dù dữ liệu CPI không tạo ra bất ngờ và giảm đúng như kỳ vọng (hiện USDIDX đi ngang). Đô la New Zealand là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 hôm nay sau khi kỳ vọng lạm phát 2 năm giảm xuống 2,34% (NZDUSD: -0,35%, NZDJPY: -0,4%). EURUSD tăng 0,05% lên 1,1526.
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Vàng (GOLD) hạ nhiệt, giảm 0,15% về vùng tâm lý 4.400 USD/ounce. Hoạt động điều chỉnh cũng xuất hiện trên hợp đồng tương lai platinum (-0,4%) và palladium (-0,55%), trong khi bạc (SILVER) đi ngang ở mức 66,20 USD/ounce.
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Hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) tăng 0,7% lên 89 USD/thùng trong bối cảnh hai bên tiếp tục đưa ra những tuyên bố liên quan đến eo biển Hormuz, duy trì gần mức đỉnh trong 2 tuần.
Dầu giảm bởi áp lực từ tồn kho
USDJPY tiến gần mốc 160
Tin đầu ngày: Dầu tăng do bất ổn, thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát
⬆️Dầu trở lại trên $88
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