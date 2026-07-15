🔼 Bitcoin vượt mốc 65.000 USD

Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 22/06/2026, vượt mốc 65.000 USD và từng bước đảo ngược tâm lý bi quan xuất hiện sau khi giá rơi xuống dưới 60.000 USD. Trong những tuần gần đây, BTC một lần nữa phục hồi nhanh chóng sau khi có thời điểm giảm dưới 60.000 USD, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng tâm lý tích cực sẽ trở nên bền vững hơn khi mức độ tương quan của Bitcoin với thị trường chứng khoán, đồng USD và giá dầu tiếp tục suy giảm.

Bitcoin đã tạo đáy? ETF phát đi những tín hiệu tích cực đầu tiên

Sau tám tuần liên tiếp bị rút vốn, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ cuối cùng đã quay trở lại trạng thái hút vốn với khoảng 197 triệu USD dòng tiền ròng. Mặc dù con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với hơn 4 tỷ USD bị rút khỏi các quỹ trong tháng 6, nhiều nhà phân tích coi đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tâm lý thị trường có thể đang dần ổn định. Theo Bloomberg, câu chuyện của thị trường đang chuyển dần từ "Ai còn lại để bán?" sang "Áp lực bán cuối cùng đã cạn kiệt hay chưa?"

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã chấm dứt chuỗi tám tuần liên tiếp bị rút vốn, ghi nhận khoảng 197 triệu USD dòng tiền vào ròng.

Tháng 6 ghi nhận mức rút vốn kỷ lục vượt 4 tỷ USD, khiến dòng tiền vào gần đây mang ý nghĩa ổn định hơn là tín hiệu khởi đầu của một thị trường bò mới.

Bất chấp việc Bitcoin giảm sau khi giá dầu tăng và căng thẳng tại Trung Đông leo thang, các nhà đầu tư tổ chức không vội vàng rút vốn.

Theo Glassnode, Bitcoin có thể đang hình thành vùng đáy cục bộ trong khoảng 57.000–63.000 USD, với điều kiện không xuất hiện cú sốc vĩ mô lớn.

FRNT Financial mô tả dòng tiền ETF tích cực là những "chồi xanh" đầu tiên, nhưng cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định xu hướng đảo chiều bền vững.

Đồng thời, khối lượng giao dịch trung bình 30 ngày của các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã giảm 78%, từ khoảng 5,8 tỷ USD ở đỉnh cuối năm 2025 xuống còn khoảng 1,25 tỷ USD hiện nay.

Glassnode cho rằng sự sụt giảm về khối lượng giao dịch phản ánh việc các nhà đầu tư tổ chức đang chuyển sự chú ý sang các nhóm tài sản khác.

Thị trường vẫn chờ đợi sự trở lại của lực cầu mạnh

Mặc dù áp lực bán có dấu hiệu suy yếu, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng thị trường vẫn chưa nhận được một động lực cầu đủ mạnh. Khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp, trong khi một số bên mua mang tính cấu trúc lớn nhất của Bitcoin đã giảm hoạt động. Vì vậy, giai đoạn ổn định hiện tại có thể mới chỉ là bước đầu của quá trình hình thành đáy dài hạn.

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn đã quay trở lại tích lũy, trong khi nhóm nhà đầu tư yếu tay tiếp tục cắt lỗ.

Glassnode cho biết nhóm nắm giữ dài hạn đang hiện thực hóa khoản lỗ với tốc độ nhanh nhất kể từ cuối năm 2022, một hiện tượng trước đây thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của thị trường giá xuống.

Dòng tiền vào ETF vẫn thấp hơn rất nhiều so với lượng vốn đã rút khỏi các quỹ trong những tháng gần đây, vì vậy chưa thể xác nhận sự trở lại bền vững của dòng tiền tổ chức.

Strategy (trước đây là MicroStrategy), một trong những bên mua Bitcoin mang tính cấu trúc lớn nhất, gần đây đã tạm dừng hoạt động mua vào, khiến vai trò của dòng tiền ETF trong việc hỗ trợ giá trở nên quan trọng hơn.

Theo Tagus Capital (được Bloomberg trích dẫn), dòng tiền ETF tích cực đang giúp hình thành vùng đáy cho giá nhưng chưa phải là tín hiệu bắt đầu của một chu kỳ tăng mới.

Thách thức lớn nhất đối với nhà đầu tư lúc này là xác định những tín hiệu xác nhận rằng giai đoạn tồi tệ nhất của đợt bán tháo thực sự đã kết thúc.

Bitcoin (khung D1)

Quan sát hai nhịp giảm lớn gần đây của Bitcoin cho thấy, trong nhịp giảm đầu tiên, giá đã quay trở lại xu hướng giảm sau khi phục hồi lên vùng Fibonacci thoái lui 38,2% quanh mốc 98.000 USD. Trong nhịp điều chỉnh thứ hai, BTC ban đầu cũng quay đầu sau khi chạm mức Fibonacci 38,2% quanh 74.000 USD nhưng sau đó tiếp tục tăng lên khoảng 83.000 USD, tương ứng mức Fibonacci 61,8%. Nếu các mức Fibonacci tiếp tục chi phối nhịp phục hồi hiện tại, vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm quanh 67.000 USD (mức Fibonacci 38,2%), tiếp theo là vùng 75.500 USD (mức Fibonacci 61,8%). Cả hai mức này đều được tính từ nhịp giảm bắt đầu từ tháng 5 năm nay. Ở chiều ngược lại, vùng 57.000 - 60.000 USD vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng, và cần lưu ý rằng Bitcoin đã hai lần bật tăng trở lại từ dưới vùng giá này trong năm 2026.

Nguồn: xStation5