Thị trường nổi bật: USDJPY - Tỷ giá giảm xuống dưới mốc 160, nhưng áp lực lên đồng yên vẫn còn

USDJPY vẫn là một trong những chủ đề được quan tâm nhất trên thị trường ngoại hối sau phản ứng gần đây của giới chức Nhật Bản trước đà suy yếu mạnh của đồng yên. Cặp tiền này tiếp tục chịu áp lực bán và lùi về khu vực 158, giảm xuống dưới mốc 160 – ngưỡng nhiều lần được các quan chức Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh là cần được theo dõi đặc biệt.

Đợt can thiệp trên thị trường ngoại hối đã mang lại hiệu quả trong ngắn hạn. Đồng yên phục hồi đáng kể và USDJPY rời xa mốc tâm lý 160. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng vẫn là liệu xu hướng này có thể được duy trì hay không. Lịch sử cho thấy các biện pháp can thiệp có thể giúp hạn chế những biến động quá mạnh của tỷ giá, nhưng nếu các yếu tố cơ bản khiến đồng nội tệ suy yếu không thay đổi thì tác động của chúng thường chỉ mang tính tạm thời.

Trong ngắn hạn, USDJPY có thể tiếp tục điều chỉnh về khu vực 157. Xét trên góc độ kỹ thuật, thị trường đã nhận được tín hiệu rằng vùng quanh 160 vẫn là ngưỡng mà giới chức Nhật Bản sẵn sàng hành động quyết liệt. Tuy nhiên, về dài hạn, triển vọng của đồng yên vẫn đối mặt nhiều thách thức khi yếu tố quan trọng nhất chi phối tỷ giá – chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản – vẫn đang bất lợi cho đồng tiền Nhật.

Nguồn: xStation5

Các yếu tố đang chi phối USDJPY

Can thiệp của Nhật Bản đã chặn đà tăng, nhưng chưa giải quyết được vấn đề của đồng yên

Sự kiện đáng chú ý nhất trong những ngày gần đây là phản ứng của giới chức Nhật Bản trước đà mất giá của đồng yên. Việc USDJPY vượt mốc 160 được xem là diễn biến quá nhanh và không mong muốn, làm gia tăng áp lực lên các hộ gia đình và doanh nghiệp thông qua chi phí nhập khẩu cao hơn.

Các biện pháp can thiệp trên thị trường ngoại hối đã giúp hạn chế đà giảm của đồng yên và kéo USDJPY xuống dưới mốc 160. Điều này phát đi thông điệp rõ ràng rằng Nhật Bản sẵn sàng hành động nếu tỷ giá biến động quá mạnh.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ can thiệp không làm thay đổi các yếu tố nền tảng. Nếu chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn duy trì ở mức lớn, áp lực lên đồng yên nhiều khả năng sẽ quay trở lại.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng hiện nay không còn là liệu Nhật Bản có thể ngăn USDJPY tăng hay không, mà là họ có thể duy trì hiệu quả của các biện pháp can thiệp trong bao lâu nếu không có thêm sự hỗ trợ từ chính sách tiền tệ.

Fed và BoJ: Chênh lệch lãi suất vẫn bất lợi cho đồng yên

Một trong những yếu tố quan trọng nhất chi phối USDJPY vẫn là định hướng chính sách tiền tệ của hai ngân hàng trung ương.

Trong cuộc họp gần nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất. Thị trường đã giảm kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo tại Mỹ, nhưng mặt bằng lãi suất của Mỹ vẫn cao hơn rất nhiều so với Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất trong năm nay và phát tín hiệu rõ ràng rằng quá trình này có thể chưa kết thúc. Thị trường hiện đang định giá khả năng BoJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay, đặc biệt nếu lạm phát và tăng trưởng tiền lương tiếp tục duy trì ở mức phù hợp.

Ngay cả khi BoJ tiếp tục nâng lãi suất, khoảng cách lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn sẽ ở mức đáng kể. Đây đã là nguyên nhân chính khiến đồng yên chịu áp lực bán trong nhiều tháng qua và vẫn là thách thức lớn nhất đối với đồng tiền này.

BoJ đang thay đổi lập trường, nhưng đồng yên cần thêm động lực hỗ trợ

Việc BoJ bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Thị trường ngày càng chú ý tới khả năng ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục bình thường hóa chính sách trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tốc độ điều chỉnh vẫn là vấn đề đáng lưu ý. BoJ tiếp tục hành động thận trọng vì nền kinh tế Nhật Bản nhạy cảm với chi phí vốn cao hơn nhiều so với kinh tế Mỹ.

Do đó, yếu tố quan trọng đối với đồng yên không chỉ là việc BoJ có tăng lãi suất hay không, mà còn là liệu thị trường có tin rằng ngân hàng trung ương sẵn sàng tiếp tục chu kỳ thắt chặt trong những tháng tới hay không.

Nếu kỳ vọng đối với BoJ tăng nhanh hơn kỳ vọng đối với Fed, đồng yên có thể nhận thêm lực hỗ trợ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chênh lệch lãi suất vẫn là lực cản lớn nhất đối với đồng tiền Nhật.

Giá dầu và căng thẳng tại Vịnh Ba Tư làm gia tăng rủi ro cho đồng yên

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến USDJPY là tình hình địa chính trị và diễn biến của giá năng lượng.

Căng thẳng quanh Vịnh Ba Tư cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ vẫn là những yếu tố quan trọng đối với thị trường. Nhật Bản là nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào nhập khẩu năng lượng, do đó đặc biệt nhạy cảm với đà tăng của giá dầu.

Chi phí năng lượng cao hơn có thể làm gia tăng áp lực lạm phát tại Nhật Bản, đồng thời khiến cán cân thương mại xấu đi do chi phí nhập khẩu tăng. Trong lịch sử, những yếu tố này thường gây bất lợi cho đồng yên.

Bên cạnh đó, trong các giai đoạn rủi ro địa chính trị gia tăng, đồng USD thường hưởng lợi với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi kinh tế Mỹ đối mặt với nhiều thách thức, đồng USD vẫn có thể duy trì sức mạnh so với đồng yên.

Rủi ro tài khóa của Nhật Bản cũng là thách thức đối với đồng nội tệ

Ngoài chính sách tiền tệ, thị trường cũng ngày càng quan tâm đến tình hình tài khóa của Nhật Bản.

Các kế hoạch tăng chi tiêu công và khả năng cắt giảm thuế đang làm dấy lên những lo ngại về tốc độ gia tăng của nợ công. Đối với thị trường ngoại hối, vấn đề quan trọng là liệu chính sách tài khóa có đủ sức thúc đẩy tăng trưởng hay chỉ khiến những lo ngại về tính bền vững của tài chính công gia tăng.

Nếu nhà đầu tư cho rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách tài khóa mở rộng mà không kiểm soát tốt chi tiêu, khả năng đồng yên tăng giá sẽ tiếp tục bị hạn chế.

USDJPY chuẩn bị bước vào một phép thử mới

Đợt điều chỉnh hiện tại của USDJPY cho thấy mốc 160 vẫn là ngưỡng mà giới chức Nhật Bản sẵn sàng can thiệp. Trong ngắn hạn, cặp tiền có thể tiếp tục giảm nếu thị trường tiếp tục hạ kỳ vọng đối với chính sách của Fed.

Tuy nhiên, về dài hạn, bức tranh vẫn phức tạp hơn nhiều. Đồng yên vẫn chịu áp lực do khoảng cách lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản, trong khi bản thân các biện pháp can thiệp không làm thay đổi các yếu tố nền tảng của thị trường.

Xu hướng tiếp theo của USDJPY sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc Fed có bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh hơn hay BoJ sẽ đẩy nhanh quá trình tăng lãi suất.

Hiện tại, thị trường đã nhận được tín hiệu rõ ràng rằng khu vực quanh mốc 160 đang được Tokyo bảo vệ. Câu hỏi còn lại là liệu đây chỉ là một nhịp điều chỉnh ngắn hạn hay là khởi đầu của một xu hướng tăng giá bền vững hơn của đồng yên.

Những điểm chính cần lưu ý