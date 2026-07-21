Bitcoin vượt mốc 66.000 USD khi dòng vốn ETF phục hồi, nhưng Glassnode cảnh báo biến động có thể gia tăng

Bitcoin đã tăng trở lại trên 66.000 USD, trong khi dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay cho thấy hoạt động tích lũy đang dần quay trở lại sau nhiều tuần gần như liên tục bị rút vốn. Quan trọng hơn, giá đã vượt lên trên vùng 65.000 USD và giao dịch trở lại phía trên đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50), qua đó cải thiện triển vọng kỹ thuật trong ngắn hạn.

Đáng chú ý, lực mua cũng gia tăng trên thị trường kim loại quý, điều này có thể phản ánh sự trở lại của dòng tiền vào các tài sản vốn có mối tương quan nghịch với đồng USD và đã chịu áp lực bán mạnh trong những tháng gần đây. Về mặt kỹ thuật, vùng 64.000–65.000 USD hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên đối với Bitcoin, tiếp theo là khu vực 57.000 USD, nơi từng xuất hiện lực cầu đáng kể trước đó.

Glassnode nhìn thấy điều gì?

Theo Glassnode, Bitcoin đã bước vào giai đoạn tích lũy sau khi phục hồi từ vùng dưới 58.000 USD. Mặc dù xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì, nhưng động lực tăng đã bắt đầu chậm lại, trong khi khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn ở mức tương đối thấp, cho thấy nhà đầu tư vẫn đang chờ thêm tín hiệu xác nhận rằng đà phục hồi hiện tại thực sự bền vững.

Trong khi đó, vị thế trên thị trường phái sinh đã trở nên bớt thận trọng hơn. Khối lượng hợp đồng mở (Open Interest) trên thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn tiếp tục gia tăng, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu đã quay trở lại trạng thái net-long, trong khi nhu cầu phòng vệ trước rủi ro giảm giá cũng suy yếu.

Tuy nhiên, Glassnode cho biết mức sử dụng đòn bẩy đang được xây dựng trở lại một cách khá thận trọng, khi tỷ lệ funding rate vẫn duy trì ở mức tương đối thấp và chưa phản ánh tình trạng thị trường quá nóng.

Các nhà phân tích của Glassnode cũng cho rằng áp lực bán từ khối tổ chức có thể đang suy giảm. Họ chỉ ra sự cải thiện của dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, đồng thời lưu ý rằng nhiều nhà đầu tư ETF hiện đã quay trở lại vùng hòa vốn. Tuy nhiên, dòng vốn mới vẫn còn khá thận trọng, thể hiện qua việc vốn hóa thực tế (Realized Capitalization) theo tháng vẫn tiếp tục thu hẹp.

Theo Glassnode, rủi ro lớn nhất hiện nay nằm ở sự thay đổi trong cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường. Tỷ trọng vốn do các nhà đầu tư ngắn hạn nắm giữ đang ngày càng tăng, trong khi đây là nhóm thường phản ứng mạnh hơn trước các biến động giá và sự thay đổi của động lượng thị trường.

Điều này đồng nghĩa với việc Bitcoin vẫn đang được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư dài hạn cùng mức lợi nhuận chưa thực hiện tương đối cao, nhưng các nhịp tăng và điều chỉnh trong thời gian tới có thể sẽ biến động mạnh hơn đáng kể.

Glassnode kết luận rằng nền tảng của thị trường vẫn tương đối vững chắc, nhưng Bitcoin đang trở nên nhạy cảm hơn với sự suy yếu của động lượng và nguy cơ áp lực bán quay trở lại. Công ty cũng lưu ý rằng các nhà đầu tư dài hạn đã giảm mức độ chấp nhận cắt lỗ, tuy nhiên vẫn chưa có đủ bằng chứng để khẳng định Bitcoin đã hình thành một vùng đáy bền vững.

Triển vọng kỹ thuật của Bitcoin (Biểu đồ D1)

Nếu một nhịp giảm mới xuất hiện từ vùng kháng cự 66.000–70.000 USD, thì về mặt lý thuyết, sóng giảm lớn thứ ba có thể mở rộng xuống khu vực 45.000 USD. Đáng chú ý, cả trong đợt điều chỉnh mùa đông lẫn giai đoạn tháng 4, Bitcoin đều từng vượt trở lại EMA50 trong thời gian ngắn trước khi tiếp tục xu hướng giảm. Điều này cho thấy việc giá chỉ vượt lên trên đường trung bình động này có thể vẫn chưa đủ để xác nhận một sự đảo chiều xu hướng mang tính bền vững.

Nguồn: xStation5