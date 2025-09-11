Bitcoin vượt mức 114.000 USD do đồng USD suy yếu và sự lạc quan trên Phố Wall 📈

Bitcoin hôm nay tăng thêm 0,5%, vượt mốc 114.000 USD và tiến gần vùng quan trọng quanh 115.000 USD. Đồng USD giảm sau dữ liệu thất vọng về đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, trong khi Phố Wall tăng điểm nhờ kỳ vọng ít nhất 2 đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Ethereum cũng tăng gần 1,5%, vượt 4.400 USD.
Như có thể thấy bên dưới, Bitcoin hiện đang được giao dịch cao hơn nhiều so với STH Realized Price, vốn là vùng hỗ trợ on-chain quan trọng quanh 110.000 USD. Chừng nào giá vẫn trên mức này, ta có thể kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi sau đợt bán tháo ngắn hạn.
Nguồn: Bitcoin Magazine Pro
Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)
Quan sát trên biểu đồ, có thể thấy Bitcoin phục hồi trên EMA50 (đường cam) và mức Fibonacci thoái lui 38,2% của nhịp giảm gần nhất, báo hiệu khả năng kiểm tra vùng giá 117.000 USD.
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.