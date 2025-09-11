Bitcoin vượt mức 114.000 USD do đồng USD suy yếu và sự lạc quan trên Phố Wall 📈

Bitcoin hôm nay tăng thêm 0,5%, vượt mốc 114.000 USD và tiến gần vùng quan trọng quanh 115.000 USD. Đồng USD giảm sau dữ liệu thất vọng về đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, trong khi Phố Wall tăng điểm nhờ kỳ vọng ít nhất 2 đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Ethereum cũng tăng gần 1,5%, vượt 4.400 USD.

Như có thể thấy bên dưới, Bitcoin hiện đang được giao dịch cao hơn nhiều so với STH Realized Price, vốn là vùng hỗ trợ on-chain quan trọng quanh 110.000 USD. Chừng nào giá vẫn trên mức này, ta có thể kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi sau đợt bán tháo ngắn hạn.

Nguồn: Bitcoin Magazine Pro

Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)

Quan sát trên biểu đồ, có thể thấy Bitcoin phục hồi trên EMA50 (đường cam) và mức Fibonacci thoái lui 38,2% của nhịp giảm gần nhất, báo hiệu khả năng kiểm tra vùng giá 117.000 USD.

Nguồn: xStation5