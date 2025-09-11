Đọc thêm

Bitcoin vượt mức 114.000 USD do đồng USD suy yếu và sự lạc quan trên Phố Wall 📈

00:05 12 tháng 9, 2025

Bitcoin hôm nay tăng thêm 0,5%, vượt mốc 114.000 USD và tiến gần vùng quan trọng quanh 115.000 USD. Đồng USD giảm sau dữ liệu thất vọng về đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, trong khi Phố Wall tăng điểm nhờ kỳ vọng ít nhất 2 đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Ethereum cũng tăng gần 1,5%, vượt 4.400 USD.

Như có thể thấy bên dưới, Bitcoin hiện đang được giao dịch cao hơn nhiều so với STH Realized Price, vốn là vùng hỗ trợ on-chain quan trọng quanh 110.000 USD. Chừng nào giá vẫn trên mức này, ta có thể kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi sau đợt bán tháo ngắn hạn.

 

Nguồn: Bitcoin Magazine Pro

Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)

Quan sát trên biểu đồ, có thể thấy Bitcoin phục hồi trên EMA50 (đường cam) và mức Fibonacci thoái lui 38,2% của nhịp giảm gần nhất, báo hiệu khả năng kiểm tra vùng giá 117.000 USD.

 

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

12.09.2025
23:09

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨

Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...

 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9 Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7) Kỳ...

 20:25

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn