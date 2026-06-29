🚩 BlackRock bán Bitcoin - BTC giảm xuống dưới 60.000 USD. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bitcoin đang được giao dịch dưới 60.000 USD vào thứ Hai sau khi mất gần 6% trong tuần trước, với đà giảm chủ yếu đến từ tâm lý thị trường suy yếu và sự rút lui rõ rệt của dòng vốn tổ chức. Các quỹ ETF Bitcoin spot tại Mỹ đã ghi nhận khoảng 1,8 tỷ USD dòng vốn rút ròng trong tuần qua, khiến tổng dòng vốn của năm 2026 rơi sâu vào vùng âm. Đáng chú ý, lượng rút vốn lớn nhất đến từ IBIT của BlackRock - quỹ trước đây nổi tiếng với chiến lược tích lũy liên tục và hầu như không bán ra - qua đó làm gia tăng áp lực nguồn cung lên thị trường. Cho đến khi dòng vốn ETF ổn định trở lại và các tổ chức nối lại hoạt động tích lũy, khả năng phục hồi đáng kể của nhu cầu đối với Bitcoin sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn.

Những điểm chính

Strategy đã giảm đáng kể tốc độ mua Bitcoin, chỉ mua khoảng 3.600 BTC trong tháng 6. Việc một trong những doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới giảm tốc độ mua có thể phản ánh lập trường thận trọng hơn của các nhà đầu tư tổ chức.

Hoạt động giảm rủi ro tiếp tục diễn ra trên thị trường phái sinh. Open interest của hợp đồng tương lai Bitcoin đã giảm gần 2,7%, trong đó phần lớn các vị thế bị thanh lý là lệnh Long, cho thấy thị trường đang xóa bỏ trạng thái đầu cơ quá lạc quan.

Crypto Fear & Greed Index đã giảm xuống 17, chính thức rơi vào vùng "Extreme Fear" (Sợ hãi cực độ). Trong lịch sử, những mức thấp như vậy thường đi kèm với giai đoạn tâm lý né tránh rủi ro gia tăng, mặc dù không phải lúc nào cũng đánh dấu đáy cuối cùng của thị trường.

Các chỉ báo on-chain vẫn cho tín hiệu trái chiều. Các ví cá voi lớn đã gia tăng tích lũy trong đợt giảm gần đây, trong khi một số nhà đầu tư nắm giữ dài hạn đã bắt đầu chốt lỗ.

Bitcoin tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh từ các yếu tố vĩ mô. Đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu đối với các tài sản rủi ro.

Về mặt kỹ thuật, 60.000 USD vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng. Việc phục hồi bền vững trên ngưỡng này có thể cải thiện tâm lý ngắn hạn, trong khi vùng hỗ trợ lớn tiếp theo nằm gần 58.000 USD.

Nhu cầu vẫn là mảnh ghép còn thiếu

Dòng vốn quy mô lớn vẫn chưa quay trở lại thị trường. Đặc điểm nổi bật nhất của giai đoạn hiện tại là sự đối lập giữa hoạt động tích lũy có chọn lọc và việc thiếu vắng lực mua trên diện rộng. Trong khi một số nhà đầu tư - đặc biệt tại Mỹ - đã bắt đầu mua khi giá giảm, các tổ chức vẫn giữ thái độ thận trọng, còn những người nắm giữ ngắn hạn tiếp tục tạo ra vùng cung đáng kể trong khoảng 67.000–71.000 USD. Cho đến khi Bitcoin lấy lại vùng giá này, bất kỳ nhịp tăng nào nhiều khả năng vẫn chỉ được xem là một đợt phục hồi kỹ thuật thay vì khởi đầu của một xu hướng tăng bền vững.

Thị trường quyền chọn cũng phản ánh tâm lý thận trọng tương tự. Các nhà giao dịch ngày càng chuyển sang bán phí quyền chọn (option premium) thay vì mua các công cụ phòng hộ rủi ro giảm giá, cho thấy kỳ vọng biến động sẽ tương đối thấp. Trong khi đó, các nhà tạo lập thị trường vẫn nắm giữ lượng lớn long gamma trong vùng 60.000–64.000 USD, một trạng thái thường giúp hạn chế biến động quanh vùng giá hiện tại. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể ngăn Bitcoin giảm xuống dưới 60.000 USD, và nếu mốc này không nhanh chóng được lấy lại, áp lực giảm giá có thể gia tăng.

Các sự kiện vĩ mô vẫn là chất xúc tác quan trọng

Trong tuần này, Bitcoin nhiều khả năng sẽ phản ứng không chỉ với các dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ mà còn với bài phát biểu của Kevin Warsh tại diễn đàn thường niên của ECB ở Sintra, Bồ Đào Nha, nơi thị trường sẽ tiếp tục đánh giá liệu định hướng chính sách của Fed sẽ nghiêng về diều hâu hay bồ câu.

Trong khi đó, tổng dòng vốn ròng tích lũy vào các quỹ ETF Bitcoin spot tại Mỹ đã giảm xuống dưới 51 tỷ USD, so với khoảng 62 tỷ USD ở đỉnh của chu kỳ tăng giá năm 2025.

Bitcoin đã bước vào giai đoạn mà ngày càng nhiều chỉ báo định giá cho thấy mức giá trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, chỉ riêng việc định giá rẻ là chưa đủ để đảo ngược xu hướng hiện tại. Thị trường vẫn đang chịu áp lực từ hoạt động chốt lỗ, dòng vốn ETF tiếp tục rút ra và tâm lý phòng thủ trên thị trường quyền chọn.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Triển vọng kỹ thuật của Bitcoin (Biểu đồ ngày)

Bitcoin hiện đang giao dịch thấp hơn gần 30% so với đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200), được biểu diễn bằng đường màu đỏ trên biểu đồ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang tiến gần vùng quá bán, mặc dù vẫn chưa cho thấy dấu hiệu đầu hàng hoàn toàn của thị trường.

Nếu xuất hiện thêm một làn sóng bán tháo mạnh, Bitcoin có thể giảm về vùng 45.000 USD. Ở chiều tăng, việc phục hồi trở lại trên 68.000 USD, nơi EMA50 hiện đang nằm, có thể là tín hiệu cho thấy động lực mua đang quay trở lại. Vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm trong khoảng 77.000 - 80.000 USD, được củng cố bởi cả EMA200 và các vùng phản ứng giá trước đó.

Nguồn: xStation5

Hoạt động bán từ các quỹ ETF vẫn là mối lo lớn nhất của thị trường

Việc bán ra từ các quỹ ETF Bitcoin spot đã trở thành một trong những lực cản lớn nhất đối với thị trường tiền mã hóa. BlackRock đã bán khoảng 444 triệu USD Bitcoin vào thứ Sáu, trong khi Fidelity Investments cũng góp phần vào làn sóng bán gần đây. Các nhà đầu tư vẫn đang định giá rủi ro về một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn tại Mỹ. Kết hợp với đà tăng liên tục của nhóm cổ phiếu liên quan đến AI và lượng lớn thanh khoản bán lẻ bị hút vào IPO của SpaceX, thị trường hiện đang rơi vào trạng thái nhu cầu suy yếu và mức độ đầu cơ đối với Bitcoin giảm đáng kể.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Nguồn: XTB Research

Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB