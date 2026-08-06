Giá lúa mì tiếp tục điều chỉnh, giảm xuống mức đáykể từ ngày 10/7 🚩 Hạn hán, El Niño và khu vực Biển Đen là tâm điểm

Hợp đồng tương lai lúa mì đang điều chỉnh sau đợt tăng mạnh gần đây trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT), mặc dù giá vẫn cao hơn đáng kể so với đầu năm. Sau gần bốn năm liên tục suy giảm, giá lúa mì đã bắt đầu phục hồi khi nhà đầu tư ngày càng nhận thấy các yếu tố cơ bản của thị trường đang xấu đi. Lần này, áp lực không đến từ một sự kiện đơn lẻ mà là sự kết hợp giữa hạn hán, gián đoạn hoạt động xuất khẩu tại khu vực Biển Đen và những bất ổn ngày càng lớn đối với nguồn cung phân bón toàn cầu.

Kể từ đầu năm 2026, hợp đồng tương lai lúa mì đã tăng gần 25%. Đáng chú ý, đợt tăng này diễn ra mà không xuất hiện cú sốc nguồn cung đột ngột như sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022. Cấu trúc thị trường hiện nay phức tạp hơn đáng kể.

Một mặt, nhà đầu tư đang phản ánh triển vọng mùa vụ kém tích cực trong niên vụ hiện tại. Mặt khác, rủi ro liên quan đến hoạt động xuất khẩu từ khu vực Biển Đen ngày càng gia tăng. Chính sự kết hợp của hai yếu tố này đang đưa phần bù rủi ro quay trở lại định giá hợp đồng tương lai lúa mì.

Biển Đen một lần nữa trở thành vấn đề

Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào các cảng tại Odessa, cùng với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng tại Biển Azov, đã làm gián đoạn đáng kể hoạt động xuất khẩu ngũ cốc trong khu vực. Đồng thời, rủi ro gia tăng đối với các cảng của Nga tại Biển Đen cũng khiến chi phí vận tải và bảo hiểm tăng cao. Điều này đã được phản ánh trong dữ liệu khi tổng lượng ngũ cốc xuất khẩu từ Biển Đen vào cuối tháng 7 thấp hơn hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi Nga và Ukraine cùng chiếm khoảng 32% tổng thương mại lúa mì toàn cầu. Một phần lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine có thể được chuyển hướng bằng đường sắt hoặc qua sông Danube tới các cảng của Romania, nhưng những tuyến đường này có chi phí cao hơn và năng lực vận chuyển hạn chế. Trong khi đó, Nga cũng không có nhiều lựa chọn thay thế, do các cảng tại Baltic và Bắc Cực nằm cách xa các vùng sản xuất chính và không đủ năng lực xử lý khối lượng hàng hóa tương đương.

Hạn hán bắt đầu gây áp lực lên sản lượng toàn cầu

Động lực lớn thứ hai đứng sau đợt tăng giá gần đây là triển vọng thời tiết ngày càng xấu đi. Hạn hán trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực thuộc Bắc bán cầu, trong khi các dự báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy sản lượng của hầu hết các quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn trên thế giới đều có khả năng suy giảm đáng kể.

Các dự báo chính bao gồm:

Sản lượng của bảy quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới dự kiến giảm khoảng 11% trong niên vụ 2026/27.

Xuất khẩu lúa mì toàn cầu được dự báo giảm khoảng 7%.

Sản lượng lúa mì của Mỹ có thể giảm khoảng 26%, trong khi xuất khẩu dự kiến giảm gần 15%.

Sản lượng lúa mì của Canada được dự báo giảm khoảng 15%.

Australia dự kiến cắt giảm khoảng 12% diện tích gieo trồng lúa mì do hạn hán và chi phí phân bón tăng cao.

Argentina cũng được dự báo có sản lượng thấp hơn, mặc dù hiện tượng thời tiết El Niño đang hình thành có thể phần nào bù đắp những rủi ro giảm sản lượng.

Mặc dù triển vọng mùa vụ tại Nga và Ukraine vẫn khả quan hơn so với nhiều khu vực sản xuất khác, thách thức lớn hiện nay không còn nằm ở sản lượng mà là khả năng vận chuyển ngũ cốc ra thị trường toàn cầu. Vì vậy, các nút thắt logistics đang trở nên gần như quan trọng ngang với năng suất mùa vụ trong việc quyết định cán cân cung cầu lúa mì toàn cầu.