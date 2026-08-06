📉 NATGAS lao dốc khi tồn kho EIA của Mỹ tăng cao

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng tồn kho khí tự nhiên tại Mỹ đã tăng thêm 33 tỷ feet khối (bcf), cao hơn mức kỳ vọng của thị trường là 30 bcf và mức tăng trước đó là 28 bcf.
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Tồn kho khí tự nhiên của Mỹ tăng 33 tỷ feet khối (bcf) trong báo cáo EIA mới nhất, vượt mức kỳ vọng của thị trường là 30 bcf và cao hơn mức tăng trước đó 28 bcf.
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So với cùng kỳ năm trước, lượng tồn kho hiện thấp hơn 12 bcf. Đồng thời, mức dự trữ vẫn cao hơn 195 bcf so với mức trung bình 5 năm là 2.922 bcf, trong khi tổng lượng khí tự nhiên có thể khai thác vẫn nằm trong phạm vi lịch sử 5 năm.
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Trong thời gian tới, nhu cầu làm mát suy yếu cùng với kỳ vọng nguồn cung khí tự nhiên gia tăng từ khu vực Permian Basin cho thấy các yếu tố cơ bản của thị trường có thể trở nên kém tích cực hơn vào cuối mùa hè.
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Ở chiều ngược lại, 5 ngày tới có thể là giai đoạn cuối cùng ghi nhận mức tăng đáng kể trên toàn quốc về nhu cầu khí tự nhiên phục vụ làm mát trong mùa này khi thời tiết nắng nóng vẫn tiếp diễn.
Biểu đồ NATGAS (Khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
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