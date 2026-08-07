NFP thấp hơn nhiều so với kỳ vọng! 🚨 EUR/USD tăng vọt 📈

07/08 - Dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ (tháng 7)

Thu nhập bình quân theo giờ (MoM): 0,1% (Kỳ vọng: 0,1%; Trước đó: 0,3%)

Thu nhập bình quân theo giờ (YoY): 3,2% (Kỳ vọng: 3,5%; Trước đó: 3,4%)

Bảng lương phi nông nghiệp (NFP): -23.000 (Kỳ vọng: +85.000; Trước đó: +20.000)

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 61,4% (Trước đó: 61,5%)

Tỷ lệ thất nghiệp: 4,1% (Kỳ vọng: 4,2%; Trước đó: 4,2%)

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, nhưng báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ lại phản ánh một bức tranh khá tiêu cực về thị trường lao động.

Tăng trưởng tiền lương tiếp tục suy yếu, trong khi số lượng việc làm phi nông nghiệp bất ngờ giảm 23.000, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng thị trường là tăng 85.000 việc làm.

Điểm đáng lưu ý là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ thất nghiệp giảm không phải do thị trường lao động cải thiện, mà đến từ việc tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống còn 61,4%. Điều này cho thấy số người tham gia tìm kiếm việc làm đã giảm, qua đó kéo tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp hơn.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, thị trường đã phản ứng mạnh. Đồng USD chịu áp lực bán trên diện rộng khi nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có lập trường ôn hòa hơn trong thời gian tới. Trong khi đó, EUR/USD bật tăng mạnh nhờ đồng bạc xanh suy yếu.

EURUSD (M1)

Nguồn: xStation5