Blue Owl Capital: Vấn đề cục bộ hay một “khoảnh khắc Lehman”?

Cổ phiếu của công ty giảm hơn 7% sau khi một quỹ tín dụng tư nhân mà công ty sở hữu - mang cùng tên - thông báo sẽ không còn cho phép rút vốn hàng quý như trước đây.

Theo tuyên bố từ quỹ, vốn của nhà đầu tư sẽ được hoàn trả dần dần, ví dụ thông qua việc bán tài sản hoặc thu hồi các khoản phải thu.

Điều này rõ ràng phát đi tín hiệu về khả năng gặp vấn đề thanh khoản tại quỹ. Quyết định tạm ngừng rút vốn được đưa ra chỉ một ngày sau khi quỹ công bố bán một danh mục đầu tư trị giá 1,4 tỷ USD. Liệu những khó khăn tiềm ẩn của công ty chỉ đơn thuần là sự mất cân đối cấu trúc giữa sản phẩm tài chính và nhu cầu khách hàng, hay đây là vết nứt đầu tiên trong một thị trường thiếu giám sát đầy đủ?

Hiện tại, chưa có bằng chứng cho thấy sự kiện này thực sự là khởi đầu của một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Công ty cho biết gói đầu tư được bán ra ở mức 99,7% mệnh giá. Điều này cho thấy việc định giá tài sản vẫn hợp lý và thanh khoản vẫn được duy trì, dù có thể đã suy giảm phần nào.

Thị trường tín dụng tư nhân / vốn cổ phần tư nhân đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều nhà phân tích trong vài quý gần đây như một tác nhân tiềm tàng cho cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo. Một số nhà đầu tư dường như cũng chia sẻ quan điểm này, thể hiện qua tốc độ rút vốn gia tăng và hiện đã ở mức kỷ lục khỏi các quỹ dạng này, theo báo cáo của một số tổ chức truyền thông tài chính.

Hiện tại, thị trường “private” vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu hoảng loạn, nhưng căng thẳng rõ ràng đang gia tăng. Do đặc điểm rủi ro cao hơn, sử dụng đòn bẩy tài chính và gần như thiếu minh bạch cũng như giám sát, những căng thẳng này có thể chuyển thành sự đổ vỡ nhanh hơn so với các phân khúc thị trường khác.

Quyết định của Blue Owl Capital cho thấy điểm yếu tại một công ty riêng lẻ và hiện chưa ảnh hưởng đến toàn thị trường. Tuy nhiên, nếu các thông báo tương tự xuất hiện từ nhiều tổ chức khác trong thời gian ngắn, khi đó đây có thể không còn chỉ là một vấn đề đơn lẻ - mà có thể là khởi đầu của một thảm họa.

OBDC.US (D1)

Mức giảm ngày hôm nay là sự mở rộng của xu hướng giảm dài hạn của công ty. Nguồn: xStation5