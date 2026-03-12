Tin đầu ngày: Giá dầu vẫn gây áp lực lên Phố Wall bất chấp dữ liệu CPI khả quan 🗽

Hợp đồng tương lai của S&P 500 giảm gần 0,5%, trong khi hợp đồng dầu Brent crude oil tăng hơn 1% lên khoảng 92 USD/thùng. Điều này xảy ra dù Donald Trump cho rằng các hành động quân sự đang dần hạ nhiệt và xung đột với Iran có thể sớm kết thúc.

Tổng thống Mỹ cho biết Mỹ chỉ còn một vài mục tiêu cần tấn công và ông không tin Iran sẽ rải thủy lôi tại Eo biển Hormuz. Ông cũng nói rằng các tàu chở dầu về cơ bản vẫn có thể đi qua khu vực này. Tuy nhiên, phía Iran vẫn khẳng định các cuộc tấn công vào tàu và cơ sở hạ tầng trong khu vực có thể tiếp tục.

Sau phiên giảm ở châu Âu - nơi DAX giảm gần 1,4% và FTSE 100 giảm khoảng 0,6% - hợp đồng tương lai S&P 500 tiếp tục giảm nhẹ.

Dữ liệu lạm phát Consumer Price Index (CPI) tháng 2 của Mỹ đúng như kỳ vọng ở mức 2,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thị trường không quá chú ý vì cho rằng dữ liệu này phần nào “lỗi thời” so với tình hình căng thẳng mới tại Trung Đông. Trong khi đó, cổ phiếu Oracle tăng hơn 8% sau khi công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo và giúp giảm bớt lo ngại về chi tiêu vốn (CAPEX) tăng mạnh.

Dữ liệu CPI Mỹ tháng 2

CPI MoM: 0,3% (Dự báo: 0,3%; Trước đó: 0,2%)

CPI YoY: 2,4% (Dự báo: 2,4%; Trước đó: 2,4%)

Core CPI MoM: 0,2% (Dự báo: 0,2%; Trước đó: 0,3%)

Core CPI YoY: 2,5% (Dự báo: 2,5%; Trước đó: 2,5%)

Phân tích sơ bộ cho thấy giá xe đã qua sử dụng và bảo hiểm tăng chậm lại, điều này đang giúp giảm áp lực lên lạm phát lõi.

Dữ liệu tồn kho dầu của EIA

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy tồn kho nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, trong khi tồn kho dầu thô tăng nhiều hơn kỳ vọng.

Tồn kho dầu thô: 3,824 triệu thùng (dự báo: 2,5 triệu; trước đó: 3,475 triệu)

Tồn kho xăng: -3,654 triệu thùng (dự báo: -2 triệu; trước đó: -1,704 triệu)

Tồn kho sản phẩm chưng cất: -1,349 triệu thùng (dự báo: -0,947 triệu; trước đó: 0,429 triệu)

Tồn kho dầu thô tại Cushing: 0,117 triệu thùng (trước đó: 1,564 triệu)

Thị trường tiền điện tử đang tăng. Bitcoin đang tiến gần mức 70.500 USD, trong khi Ethereum vượt 2.100 USD. Điều này xảy ra dù đồng USD đang mạnh lên, được hỗ trợ trong ngắn hạn bởi lợi suất cao hơn và rủi ro lạm phát liên quan đến giá dầu. Thị trường hiện kỳ vọng Fed chỉ cắt giảm lãi suất một lần vào mùa thu năm 2026, và khá chắc chắn rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng này.

Ở mảng doanh nghiệp, Microsoft đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao để thuê hàng trăm megawatt công suất trung tâm dữ liệu tại một khu AI lớn ở Abilene, sau khi Oracle trước đó đã rút khỏi cơ hội này. Theo các báo cáo trước đó, Meta Platforms cũng quan tâm đến việc thuê địa điểm này. Việc xây dựng và vận hành các cơ sở dự kiến có thể tiêu tốn hàng chục tỷ USD, bao gồm các chip của Nvidia cần thiết để vận hành máy chủ AI. Tuy nhiên, thông tin này chưa tạo ra biến động đáng kể đối với cổ phiếu của các công ty được đề cập.

Biểu đồ: OIL và Microsoft

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5