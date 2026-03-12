Chubb bảo hiểm tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz 🗽 Điều này có ý nghĩa gì đối với công ty?

Công ty bảo hiểm Mỹ Chubb (CB.US) đã được chỉ định làm nhà bảo hiểm chính trong một chương trình do Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) hỗ trợ, nhằm khôi phục vận tải thương mại qua Eo biển Hormuz, trong bối cảnh rủi ro liên quan đến xung đột với Iran đang cao. Chương trình này bao gồm cơ chế tái bảo hiểm lên tới 20 tỷ USD, nhằm bảo vệ các thiệt hại có thể phát sinh do chiến tranh.

Chương trình bảo hiểm bao gồm: Thân tàu, máy móc và hàng hóa vận chuyển. Thiệt hại môi trường, như chi phí dọn dẹp tràn dầu tiềm ẩn. Chubb sẽ cung cấp bảo hiểm trực tiếp cho các chủ tàu và điều phối thông tin liên quan đến tàu và hàng hóa đi qua khu vực.

Sáng kiến này nhằm giảm tình trạng đình trệ vận tải khu vực. Dưới điều kiện bình thường, khoảng 15 triệu thùng dầu thô và 5 triệu thùng sản phẩm dầu tinh chế đi qua Eo biển Hormuz mỗi ngày. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột bùng phát, lưu lượng tàu đã giảm đáng kể do nguy cơ bị tấn công.

Trong những ngày gần đây, các sự cố an ninh tiếp tục xảy ra. Theo UK Maritime Trade Operations, 3 tàu ngoài khơi Iran bị trúng đạn, xác nhận rủi ro vận hành vẫn rất cao đối với các công ty vận tải.

Eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn quan trọng của thị trường dầu toàn cầu, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập, và là tuyến xuất khẩu chính cho năng lượng từ khu vực này.

Chính quyền Donald Trump cảnh báo khả năng hành động quân sự bổ sung nếu Iran cố gắng chặn vận chuyển qua eo biển. Trong trường hợp xung đột kéo dài, Hải quân Mỹ có thể hộ tống các tàu dầu đi qua khu vực.

Các nhà phân tích nhận định rằng để khôi phục dòng chảy thương mại ổn định, sẽ cần cả bảo vệ quân sự các tuyến vận tải và cơ chế bảo hiểm giảm rủi ro tài chính cho chủ tàu và nhà vận chuyển.

Ông Evan Greenberg, Chủ tịch kiêm CEO của Chubb, cho biết công ty tự hào dẫn đầu chương trình này cùng chính phủ Mỹ và DFC, nhấn mạnh rằng thương mại đi qua Eo biển Hormuz đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu và việc cung cấp bảo hiểm cho tàu là thiết yếu để khôi phục dòng chảy thương mại.

Kết quả kinh doanh 2025 của Chubb: Lợi nhuận bảo lãnh tài sản và thiệt hại (property & casualty) đạt 6,53 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ kết hợp là 85,7%, phản ánh hiệu quả bảo lãnh rất mạnh.

Tại sao đây có thể là một cơ hội kinh doanh?

Phí bảo hiểm cao hơn: Trong thời chiến, bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho tàu dầu có thể tăng nhiều lần so với mức bình thường.

Quy mô thị trường lớn: Khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu đi qua eo biển mỗi ngày, tạo ra thị trường tiềm năng rất lớn cho các gói bảo hiểm.

Vị trí nhà bảo hiểm chính: Chubb trở thành trung tâm của chương trình, củng cố vị thế trong thị trường bảo hiểm hàng hải và năng lượng toàn cầu.

Quan hệ với chính phủ Mỹ: Hợp tác với Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ có thể mở ra thêm các hợp đồng liên quan đến hạ tầng và dự án năng lượng.

Vì sao điều này có thể không mang lại lợi nhuận khổng lồ trong ngắn hạn?

Tái bảo hiểm do nhà nước hỗ trợ: DFC bảo vệ tới 20 tỷ USD, nghĩa là một phần rủi ro và biên lợi nhuận bị điều chỉnh, không thể tăng tùy ý.

Rủi ro thảm họa cao: Ví dụ, chìm một siêu tàu VLCC có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD (tàu, hàng hóa, môi trường).

Chia sẻ rủi ro: Các nhà bảo hiểm thường phân phối rủi ro qua syndicate, nghĩa là Chubb không chịu toàn bộ rủi ro một mình.

Cuối cùng, giá trị lớn nhất có thể nằm không chỉ ở lợi nhuận tức thời mà còn ở tiềm năng thống trị lâu dài trên thị trường bảo hiểm hàng hải rủi ro chiến tranh, tiếp cận dữ liệu về dòng chảy thương mại dầu mỏ toàn cầu và củng cố danh tiếng của công ty với tư cách là nhà bảo hiểm cơ sở hạ tầng chiến lược.

Biểu đồ cổ phiếu Chubb (khung thời gian D1)

Cổ phiếu Chubb chưa phản ứng tích cực trước tin tức về hợp đồng của chính phủ. Các nhà đầu tư có thể lo ngại rằng công ty đang gánh chịu những rủi ro khó có thể thu lợi nhuận. Mặt khác, về lâu dài, hợp đồng này có thể mang lại lợi ích rất lớn cho công ty - đặc biệt nếu không xảy ra sự cố thảm khốc nào liên quan đến các tàu được Chubb bảo hiểm.

