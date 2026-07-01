Bộ nhớ trở thành nền tảng của ô tô hiện đại: Micron và General Motors ký kết thỏa thuận chiến lược

Micron và General Motors (GM) đã ký kết một thỏa thuận dài hạn về việc cung cấp các loại bộ nhớ bán dẫn phục vụ cho các nền tảng xe thế hệ mới của hãng xe Mỹ. Thỏa thuận bao gồm cả bộ nhớ khả biến (DRAM) và bộ nhớ lưu trữ NAND Flash – những thành phần hiện được xem là nền tảng quan trọng đối với cách vận hành của các phương tiện hiện đại.

Trên thực tế, đây là các linh kiện như bộ nhớ DRAM và bộ nhớ lưu trữ NAND Flash được sử dụng trong các hệ thống điện tử trên xe. Chúng đảm nhiệm việc vận hành hiệu quả các hệ thống ngày càng phức tạp như hệ thống hỗ trợ lái xe (ADAS), hệ thống giải trí đa phương tiện, cũng như toàn bộ kiến trúc số đang ngày càng định hình ngành công nghiệp ô tô hiện đại.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vượt xa một hợp đồng cung ứng thương mại thông thường. Hai công ty dự định sẽ cùng hợp tác phát triển các công nghệ thế hệ tiếp theo, đồng nghĩa với việc không chỉ cung cấp các linh kiện hoàn chỉnh mà còn cùng xây dựng lộ trình phát triển bộ nhớ phù hợp với nhu cầu tương lai của các nền tảng xe do General Motors phát triển. Vì vậy, mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp đang dần chuyển thành một quan hệ đối tác công nghệ dài hạn.

Ở góc độ thị trường, động thái này phản ánh sự thay đổi rộng lớn hơn trong mô hình hoạt động của Micron. Công ty đang dần rời xa vai trò của một nhà sản xuất chip nhớ mang tính chu kỳ truyền thống để trở thành nhà cung cấp sản lượng bộ nhớ được bảo đảm bằng các hợp đồng dài hạn cho các ngành công nghiệp chiến lược. Trong thời gian gần đây, Micron đã liên tiếp công bố nhiều thỏa thuận tương tự, bao phủ một phần đáng kể sản lượng bộ nhớ trong tương lai của công ty.

Đối với General Motors, ý nghĩa của sự hợp tác này đặc biệt rõ ràng. Ngành ô tô đang trở thành một trong những lĩnh vực tiêu thụ chất bán dẫn ổn định và dễ dự báo nhất, bởi vòng đời của các nền tảng xe rất dài và yêu cầu về tính liên tục của chuỗi cung ứng cực kỳ nghiêm ngặt.

Đồng thời, ô tô ngày nay ngày càng giống như "máy tính có bánh xe", nơi bộ nhớ và khả năng xử lý dữ liệu đóng vai trò quan trọng không kém các hệ thống cơ khí truyền thống. Bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng rất đáng chú ý. Hiện nay, nhu cầu đối với chip nhớ chủ yếu được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu (Data Center). Điều này đang tạo ra tình trạng nguồn cung hạn chế và đẩy giá DRAM tăng mạnh, với một số báo cáo cho thấy mức tăng khoảng 70% kể từ cuối năm ngoái. Trong môi trường như vậy, các nhà sản xuất chất bán dẫn có vị thế đàm phán mạnh hơn, trong khi các hợp đồng dài hạn theo mô hình SCA (Supply Commitment Agreement) vừa giúp khách hàng đảm bảo nguồn cung, vừa giúp nhà sản xuất ổn định biên lợi nhuận.

Vì vậy, thỏa thuận với GM không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Micron nhằm chuyển đổi từ mô hình kinh doanh mang tính chu kỳ thuần túy sang mô hình dựa trên các hợp đồng dài hạn, ở một số khía cạnh tương đồng với các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng. Thị trường có thể xem đây là dấu hiệu cho thấy chất lượng doanh thu của Micron đang được cải thiện, đồng thời phản ánh rằng chu kỳ hiện tại của thị trường bộ nhớ không còn đơn thuần mang tính chu kỳ như trước mà đang bước vào giai đoạn thắt chặt nguồn cung mang tính cấu trúc.