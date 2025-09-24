Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessent báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Fed

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent, đã đưa ra những bình luận về kinh tế Mỹ và lãi suất hôm nay. Dưới đây là nội dung chính:

Chúng tôi sẽ gặp lại Trung Quốc vào tháng 10 và 11.

Một số hóa chất và động cơ máy bay có thể trở thành đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc.

Mỹ đang dễ bị tổn thương trong một số ngành công nghiệp và cần phải củng cố.

Khoáng sản đất hiếm từ Trung Quốc vẫn đang được nhập khẩu.

Chúng tôi đang tiến hành các bước tiếp theo với Fannie Mae và Freddie Mac.

Tôi không chắc liệu chính phủ có bị đóng cửa vào tuần tới hay không.

Chúng tôi đang xây dựng một kế hoạch cho việc làm bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo.

Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với làn sóng AI này.

Tôi tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến mức giảm lạm phát đáng kể.

Tôi ít lo ngại hơn về nguy cơ suy thoái.

Powell lẽ ra nên phát tín hiệu cắt giảm 100–150 điểm cơ bản.

Tôi sẽ hoàn thành vòng đầu tiên vào tuần đầu của tháng 10.

Tôi sẽ có nhiều cuộc phỏng vấn Fed vào tuần tới.

Một vài ứng viên Fed đã khiến tôi bất ngờ.

Các điều chỉnh số liệu việc làm cho thấy đã có điều gì đó sai lệch.

Tôi ngạc nhiên vì Chủ tịch Fed Powell chưa đưa ra tín hiệu về mức lãi suất mục tiêu.

Lãi suất hiện quá thắt chặt và cần phải giảm xuống.

Tôi không rõ tại sao Powell lại có phần chùn bước.

Chúng ta đang bước vào một chu kỳ nới lỏng.