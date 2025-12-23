Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Dữ liệu GDP của Hoa Kỳ🔎

Lịch kinh tế hôm nay tương đối dày đặc, dù thị trường vẫn đang trong giai đoạn nghỉ lễ và biến động nhìn chung ở mức thấp. Dữ liệu quan trọng nhất trong ngày là ước tính sơ bộ lần đầu về GDP của Mỹ trong quý III, được công bố muộn do ảnh hưởng của việc chính phủ Mỹ đóng cửa trong tháng 10 và 11. Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ đón nhận số liệu sản xuất công nghiệp và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN) 20:30 - Mỹ: Dữ liệu GDP GDP quý III: dự báo +3,3% QoQ; trước đó +3,8%

Chỉ số giá GDP quý III: dự báo +2,7% QoQ; trước đó +2,1%

Chi tiêu tiêu dùng thực (Q3): +2,5%

Chỉ số giá PCE (Q3): dự báo +2,9%; trước đó +2,1%

PCE lõi (Q3): dự báo +2,9%; trước đó +2,6% 20:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền Đơn đặt hàng lâu bền: dự báo -1,5% MoM; trước đó +0,5%

Đơn đặt hàng lâu bền lõi: dự báo +0,3% MoM; trước đó +0,6%

Đơn đặt hàng phi quốc phòng (không gồm máy bay): trước đó +0,9%

Hàng hóa lâu bền không gồm vận tải: dự báo +0,3%; trước đó +0,6%

Hàng hóa lâu bền không gồm quốc phòng: trước đó +0,1% 21:15 – Mỹ: Sản xuất công nghiệp tháng 11 Sản xuất công nghiệp: dự báo +0,1% MoM; trước đó +0,1%

Sản xuất công nghiệp: +1,62% YoY 22:00 – Mỹ: Chỉ số sản xuất Richmond tháng 12 Dự báo: -8; trước đó -15 22:00 – Mỹ: Niềm tin tiêu dùng CB tháng 12 Dự báo: 91,7; trước đó 88,7

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.