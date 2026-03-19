BoE thực hiện như dự kiến; lãi suất tại Anh giữ nguyên 🚨

Sau cuộc họp tháng 3, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã giữ lãi suất không đổi ở mức 3,75%. Thị trường tiền tệ ngày càng định giá theo kịch bản BoE sẽ có chính sách “diều hâu” hơn, với dự đoán tổng cộng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuối năm nay.
Kết quả bỏ phiếu của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC):
Không thay đổi: 9 (trước đó – 5)
Cắt giảm 25 điểm cơ bản: 0 (trước đó – 4)
Cắt giảm 50 điểm cơ bản: 0 (trước đó – 0)
Tăng: 0 (trước đó – 0)
Bình luận về quyết định:
Xung đột ở Trung Đông đã đẩy giá năng lượng và hàng hóa toàn cầu tăng mạnh, ảnh hưởng đến giá nhiên liệu và tiện ích cho hộ gia đình, đồng thời tác động gián tiếp qua chi phí của doanh nghiệp. Trước đó, giá cả và tiền lương trong nước có xu hướng giảm liên tục. Trong ngắn hạn, lạm phát CPI sẽ tăng do cú sốc kinh tế mới này.
Chính sách tiền tệ không thể kiểm soát giá năng lượng toàn cầu, nhưng nhằm đảm bảo nền kinh tế điều chỉnh phù hợp để đạt mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững. MPC lưu ý rủi ro lạm phát nội địa gia tăng do các tác động vòng hai từ việc định giá tiền lương và hàng hóa, và rủi ro này càng lớn khi giá năng lượng cao kéo dài. MPC cũng đánh giá tác động đến lạm phát từ sự chậm lại của hoạt động kinh tế, khả năng xảy ra do chi phí năng lượng tăng cao.
Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình Trung Đông và tác động của nó đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo lạm phát CPI duy trì đúng hướng, đạt mục tiêu 2% trong trung hạn.
Cập nhật dự báo:
Khảo sát cho thấy năm 2026, mức tăng trung bình lương cơ bản là 3,6% (trước đó: 3,4%)
Ngân hàng ước tính CPI sẽ “xung quanh 3%” trong quý 2 và “lên đến 3,5%” trong quý 3 do cú sốc giá năng lượng toàn cầu (trước đó: 2,1% trong quý 2)
