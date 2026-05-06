Bối cảnh thị trường

Chỉ số thị trường lập đỉnh lịch sử: Phố Wall chạm các mức cao nhất mọi thời đại, được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan rằng lệnh ngừng bắn tại Trung Đông vẫn được duy trì. Chỉ số US100 tăng 1,5%, dẫn dắt bởi đà tăng mạnh của Intel, trong khi US500 tăng 0,9%, tiến gần mốc 7.300 điểm.

Căng thẳng địa chính trị tại Eo biển Hormuz: Tuần mới bắt đầu với sự leo thang ngắn hạn tại Eo biển Hormuz. Hải quân Mỹ đã hộ tống hai tàu và đẩy lùi các cuộc tấn công từ Iran. Trong khi hãng tin FARS tuyên bố Iran đã tấn công một tàu chiến Mỹ bằng hai tên lửa, phía Mỹ chính thức bác bỏ thông tin này.

Iran thông báo kế hoạch thành lập một tổ chức mới để quản lý hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz. Tổng thống Iran cũng bày tỏ ý định thảo luận giải quyết các tranh chấp khu vực với các đối tác Arab. Trong khi đó, Israel mô tả các cuộc tấn công gần đây của Iran vào UAE là một “tín hiệu cảnh báo” và cho biết họ không kỳ vọng căng thẳng sẽ leo thang thêm.

Giá dầu hạ nhiệt: Khi lệnh ngừng bắn được duy trì, giá dầu thô đã giảm từ các mức đỉnh gần đây. Dầu Brent giảm hơn 3% xuống 110 USD/thùng, trong khi WTI giảm về khoảng 102 USD/thùng.

Triển vọng kinh tế từ Trump: Trong bài phát biểu hôm nay, Donald Trump cho biết việc hộ tống tàu qua Eo biển Hormuz sẽ giúp giảm giá nhiên liệu. Ông cũng nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia đang quan tâm đến việc mua dầu từ Mỹ, đồng thời cho rằng Iran vẫn mong muốn đạt được thỏa thuận và các sự kiện gần đây chỉ là “trò chơi” hơn là leo thang thực sự.

Intel và ngành bán dẫn: Cổ phiếu Intel tăng 14% trong ngày, nối dài đà tăng mạnh khi đã tăng tới 440% trong 12 tháng qua. Đà tăng này liên quan đến khả năng nối lại hợp tác với Apple trong việc sản xuất chip mới. AMD cũng tăng hơn 4% trước báo cáo kết quả kinh doanh sau phiên, trong bối cảnh kỳ vọng thị trường ở mức cao.

Kết quả trái chiều của cổ phiếu công nghệ và bán lẻ: PayPal giảm gần 10%; dù kết quả kinh doanh tích cực, nhưng triển vọng tương lai không chắc chắn khiến nhà đầu tư lo ngại.

Pinterest biến động mạnh. GameStop tiếp tục giảm do những nghi ngờ gia tăng về thương vụ mua lại eBay.

Hiệu suất của Palantir: Palantir công bố kết quả tài chính mạnh mẽ với doanh thu 1,63 tỷ USD (tăng 85% YoY), vượt kỳ vọng. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,33 USD (tăng 250% YoY). Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn giảm 6% do lo ngại về tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng ở mảng thương mại tại Mỹ.

Dữ liệu kinh tế Mỹ: ISM Services đạt 53,6, thấp hơn nhẹ so với trước đó và kỳ vọng.

Đơn hàng mới giảm mạnh, trong khi chỉ số giá vẫn duy trì ở mức rất cao dù không tăng thêm. JOLTS (việc làm) giảm về 6,86 triệu, đúng với dự báo.