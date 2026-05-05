Mở phiên Mỹ: Phố Wall lập đỉnh mới nhờ kỳ vọng Intel–Apple

Phố Wall mở cửa tăng điểm vào thứ Ba, với S&P 500 hướng tới mức đỉnh lịch sử mới khi tăng 0,6% lên 7.245 điểm trong phiên đầu giờ. Nếu duy trì được mức này, chỉ số sẽ vượt qua kỷ lục đóng cửa trước đó là 7.230 điểm thiết lập vào thứ Sáu. Trong khi hợp đồng tương lai thị trường rộng gần như đi ngang, chỉ số Nasdaq 100 thiên về công nghệ tăng mạnh hơn với mức tăng 1%, tiếp tục dẫn dắt đà tăng kéo dài 5 tuần của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, vốn vẫn được duy trì dù đã có các cuộc đụng độ gần đây tại eo biển Hormuz và các vụ tấn công tên lửa nhằm vào UAE. Sự ổn định tương đối này đã thúc đẩy dòng tiền quay lại tài sản rủi ro, khiến dầu WTI giảm khoảng 3,5% xuống quanh 103 USD/thùng. Giá Brent cũng hạ về gần 111 USD, giúp phần nào giảm bớt lo ngại tức thời về lạm phát do năng lượng.

Chỉ số ISM lĩnh vực dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng vào tháng 4, đạt 53,6 điểm, cho thấy sự hạ nhiệt vừa phải của nền kinh tế dịch vụ. Dù vẫn trong vùng mở rộng, tăng trưởng đơn hàng mới giảm mạnh, mất hơn 7 điểm xuống còn 53,5. Điểm đáng chú ý hơn đối với chính sách tiền tệ là chỉ số giá duy trì ở mức 70,7, cao nhất kể từ năm 2022, cho thấy áp lực chi phí trong lĩnh vực dịch vụ vẫn rất dai dẳng. Giới đầu tư hiện đang hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) công bố vào thứ Sáu để có thêm định hướng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Triển vọng kỹ thuật S&P 500 (US500)

S&P 500 (US500) giao dịch quanh mức 7.245 điểm sau khi mở cửa, trong khi Nasdaq 100 (US100) ghi nhận mức tăng mạnh hơn khoảng 1%. Các nhà phân tích kỹ thuật đang theo dõi mốc 7.300 điểm như một ngưỡng kháng cự quan trọng, trong khi vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh 7.220 điểm.

