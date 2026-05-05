Mở phiên Mỹ: Phố Wall lập đỉnh mới nhờ kỳ vọng Intel–Apple

- Quan hệ đối tác Intel–Apple: Cổ phiếu Intel tăng 10% sau các báo cáo về việc hai bên đang thảo luận thăm dò về khả năng Apple sử dụng Intel để sản xuất chip tại Mỹ, đánh dấu một cột mốc tiềm năng cho mảng foundry (gia công bán dẫn) của Intel.
- Kỷ lục thị trường và địa chính trị: Chỉ số S&P 500 đã chạm mức đỉnh lịch sử mới khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran tiếp tục được duy trì, khiến giá dầu WTI giảm về quanh 103 USD/thùng.
- Lĩnh vực dịch vụ hạ nhiệt: Chỉ số ISM dịch vụ giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng ở 53,6 điểm, cho thấy tốc độ mở rộng đang chậm lại, trong khi tâm lý doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm mạnh trong triển vọng của PayPal.
Phố Wall mở cửa tăng điểm vào thứ Ba, với S&P 500 hướng tới mức đỉnh lịch sử mới khi tăng 0,6% lên 7.245 điểm trong phiên đầu giờ. Nếu duy trì được mức này, chỉ số sẽ vượt qua kỷ lục đóng cửa trước đó là 7.230 điểm thiết lập vào thứ Sáu. Trong khi hợp đồng tương lai thị trường rộng gần như đi ngang, chỉ số Nasdaq 100 thiên về công nghệ tăng mạnh hơn với mức tăng 1%, tiếp tục dẫn dắt đà tăng kéo dài 5 tuần của nhóm cổ phiếu công nghệ.
Tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, vốn vẫn được duy trì dù đã có các cuộc đụng độ gần đây tại eo biển Hormuz và các vụ tấn công tên lửa nhằm vào UAE. Sự ổn định tương đối này đã thúc đẩy dòng tiền quay lại tài sản rủi ro, khiến dầu WTI giảm khoảng 3,5% xuống quanh 103 USD/thùng. Giá Brent cũng hạ về gần 111 USD, giúp phần nào giảm bớt lo ngại tức thời về lạm phát do năng lượng.
Chỉ số ISM lĩnh vực dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng vào tháng 4, đạt 53,6 điểm, cho thấy sự hạ nhiệt vừa phải của nền kinh tế dịch vụ. Dù vẫn trong vùng mở rộng, tăng trưởng đơn hàng mới giảm mạnh, mất hơn 7 điểm xuống còn 53,5. Điểm đáng chú ý hơn đối với chính sách tiền tệ là chỉ số giá duy trì ở mức 70,7, cao nhất kể từ năm 2022, cho thấy áp lực chi phí trong lĩnh vực dịch vụ vẫn rất dai dẳng. Giới đầu tư hiện đang hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) công bố vào thứ Sáu để có thêm định hướng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Triển vọng kỹ thuật S&P 500 (US500)
S&P 500 (US500) giao dịch quanh mức 7.245 điểm sau khi mở cửa, trong khi Nasdaq 100 (US100) ghi nhận mức tăng mạnh hơn khoảng 1%. Các nhà phân tích kỹ thuật đang theo dõi mốc 7.300 điểm như một ngưỡng kháng cự quan trọng, trong khi vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh 7.220 điểm.
Điểm nhấn doanh nghiệp
Intel (INTC.US): Cổ phiếu tăng 10% sau thông tin Apple đang thảo luận thăm dò việc sử dụng cơ sở sản xuất tại Mỹ của Intel để sản xuất chip cho thiết bị chính. Các nhà phân tích cho rằng đây có thể là bước tiến lớn cho mảng foundry của Intel, vốn trước đây gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng lớn ngoài đối tác với Elon Musk’s Terafab.
AMD (AMD.US): Cổ phiếu tăng 2,6% trước khi công bố kết quả kinh doanh sau giờ giao dịch. Cổ phiếu này đã tăng mạnh nhất trong một tháng kể từ năm 2001, khiến một số nhà phân tích cho rằng đã “định giá hoàn hảo”.
Pfizer (PFE.US): Ít biến động sau khi công bố doanh thu quý 1 vượt kỳ vọng. Nhu cầu mạnh đối với các thuốc “blockbuster” đã bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu liên quan đến sản phẩm COVID-19.
PayPal (PYPL.US): Cổ phiếu giảm mạnh 9,5% sau khi cảnh báo xu hướng kinh doanh ở mức thấp của dự báo cả năm, dù vẫn vượt kỳ vọng lợi nhuận quý 1.
Pinterest (PINS.US): Tăng vọt 17% sau khi đưa ra triển vọng tích cực về tăng trưởng quảng cáo và doanh thu vượt kỳ vọng.
Palantir (PLTR.US): Giảm 4,2% dù nâng dự báo doanh thu cả năm; nguyên nhân là doanh số mảng thương mại tại Mỹ thấp hơn kỳ vọng.
GameStop (GME.US): Giảm 2,6% sau khi nhà đầu tư Michael Burry tiết lộ đã bán toàn bộ vị thế, đồng thời bày tỏ lo ngại về mức nợ có thể phát sinh từ thương vụ mua eBay trị giá 56 tỷ USD.
