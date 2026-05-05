Cổ phiếu Shopify và Eaton giảm mạnh 📉 Doanh nghiệp Mỹ công bố kết quả kinh doanh

Cổ phiếu Mỹ đang phản ứng với mùa báo cáo lợi nhuận quý, với biến động đáng chú ý ở các mã như Eaton và Shopify, nơi áp lực chốt lời chiếm ưu thế dù kết quả tài chính tích cực.
Shopify – cổ phiếu giảm hơn 6% sau báo cáo
Doanh thu: 3,17 tỷ USD (cao hơn ước tính 3,09 tỷ USD)
Lợi nhuận hoạt động: 382 triệu USD (cao hơn 329,2 triệu USD)
MRR: 212 triệu USD (phù hợp kỳ vọng)
GMV: 100,74 tỷ USD (cao hơn 98,77 tỷ USD dự báo)
Chi phí hoạt động Q2: 35–36% doanh thu
Nguồn: xStation5
American Electric Power – cổ phiếu tăng nhẹ sau báo cáo
Doanh thu: 6,02 tỷ USD (cao hơn 5,75 tỷ USD)
EPS hoạt động: 1,64 USD (cao hơn 1,57 USD)
Triển vọng 2026: giữ nguyên
EPS cả năm: 6,15–6,45 USD (so với đồng thuận 6,34 USD)
Pfizer
EPS: 0,75 USD (cao hơn 0,72 USD)
Doanh thu: 14,45 tỷ USD (cao hơn 13,84 tỷ USD)
Triển vọng 2026: giữ nguyên
EPS cả năm: 2,80–3,00 USD
Doanh thu cả năm: 59,5–62,5 tỷ USD (so với 61,43 tỷ USD)
BioNTech
EPS: -1,95 USD
Doanh thu: 118,1 triệu EUR (thấp hơn 168,4 triệu EUR)
Lỗ hoạt động: 677,5 triệu EUR (cao hơn mức dự báo 658,6 triệu EUR)
Dự báo doanh thu cả năm: 2,0–2,3 tỷ EUR
Đóng cửa cơ sở: Đức, Singapore, CureVac
Cắt giảm nhân sự: khoảng 1.860 vị trí
Tiết kiệm chi phí: tối đa 500 triệu EUR mỗi năm đến 2029
Mua lại cổ phiếu: tối đa 1 tỷ USD
Marathon Digital – cổ phiếu tăng nhẹ sau kết quả mạnh
EPS: 1,65 USD (cao hơn 0,74 USD)
EBITDA: 2,76 tỷ USD (cao hơn 2,29 tỷ USD)
Mua lại cổ phiếu: +5 tỷ USD
Eaton
EPS: 2,81 USD (cao hơn 2,75 USD)
Doanh thu: 7,45 tỷ USD (cao hơn 7,13 tỷ USD)
Electrical Americas: 3,6 tỷ USD (cao hơn 3,46 tỷ USD)
Aerospace: 1,18 tỷ USD (cao hơn 1,11 tỷ USD)
Electrical Global: 1,95 tỷ USD (cao hơn 1,78 tỷ USD)
EPS Q2: 3,00–3,10 USD (so với 3,14 USD dự báo)
EPS cả năm: 13,05–13,50 USD
Tăng trưởng hữu cơ: 9–11% (Q2 và cả năm)
DuPont
EPS: 0,55 USD (cao hơn 0,48 USD)
Doanh thu: 1,68 tỷ USD (cao hơn 1,66 tỷ USD)
EPS Q2: ~0,59 USD (so với 0,58 USD dự báo)
EBITDA Q2: ~430 triệu USD (so với 439,3 triệu USD dự báo)
EBITDA cả năm: 1,73–1,76 tỷ USD
Doanh thu cả năm: 7,16–7,22 tỷ USD
EPS cả năm: 2,35–2,40 USD (tăng từ 2,25–2,30 USD)
Archer-Daniels-Midland
Doanh thu: 20,49 tỷ USD (thấp hơn 20,61 tỷ USD)
EPS: 0,71 USD (cao hơn 0,65 USD)
Chế biến hạt có dầu: 9,30 triệu tấn (so với 9,31 triệu tấn)
Chế biến ngô: 4,54 triệu tấn (so với 4,61 triệu tấn)
