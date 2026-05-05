Những “người hưởng lợi bất ngờ” từ làn sóng AI: Caterpillar

Nhà sản xuất thiết bị xây dựng và khai khoáng nổi tiếng của Mỹ, Caterpillar, vừa công bố một bộ kết quả kinh doanh quý ấn tượng khác. Định giá thị trường cũng đang bắt kịp đà tăng này: cổ phiếu đã tăng hơn 50% từ đầu năm đến nay, trong đó riêng tháng gần nhất ghi nhận mức tăng hơn 30%.

Tài chính

Công ty ghi nhận doanh thu tăng 22%, đạt 17,4 tỷ USD.

Phân khúc Energy & Transportation tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, trong khi các mảng Construction Industries và Resource Industries lần lượt tăng 39% và 35% YoY.

Số lượng đơn hàng tồn (order backlog) tăng lên 62,7 tỷ USD.

Cả giới phân tích lẫn đại diện công ty đều nhấn mạnh vai trò then chốt của quá trình mở rộng mạnh mẽ hạ tầng tính toán phục vụ các mô hình AI. Công ty thực tế đã trở thành một mắt xích không thể thiếu trong quá trình mở rộng này.

Điều này thể hiện không chỉ ở lợi nhuận, mà còn ở kỳ vọng của thị trường đối với kết quả tương lai.

Đến cuối năm 2030, riêng mảng Energy & Transportation được dự báo đạt doanh thu 59,1 tỷ USD. Dự báo EPS 47 USD trong cùng giai đoạn hàm ý mức tăng lợi nhuận gần 20% mỗi năm.

Nhờ đó, công ty có khả năng hoàn trả lượng lợi nhuận kỷ lục cho cổ đông. Caterpillar gần đây đã cam kết chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 5 tỷ USD.

Cũng cần lưu ý rằng, theo dữ liệu Bloomberg, công ty vẫn chưa hoàn tất các chương trình mua lại cổ phiếu trước đó trị giá khoảng 20 tỷ USD được công bố cho năm 2024.

Công ty chỉ có lý do để tiếp tục tăng? Không hẳn

Trước hết, tâm lý tích cực hiện tại phần lớn dựa trên giả định rằng tốc độ mở rộng hạ tầng AI — và các tài sản liên quan — sẽ duy trì ít nhất ở mức hiện tại. Đây là một giả định mang tính rất lạc quan.

AI không phải là xu hướng cấu trúc duy nhất hỗ trợ định giá công ty. Thế giới cũng có thể đang bước vào một chu kỳ nhiều năm của đô thị hóa và gia tăng đầu tư khai khoáng. Những xu hướng này ổn định hơn AI, nhưng sẽ diễn ra chậm hơn và có khả năng mang lại biên lợi nhuận thấp hơn.

Dù triển vọng tích cực, xu hướng gần đây không hoàn toàn thuận lợi.

Nguồn: Bloomberg Finance Lp

Khả năng mở rộng biên lợi nhuận vẫn là một câu hỏi mở trong bối cảnh chi phí lao động, nguyên vật liệu và năng lượng tăng cao — những yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các công ty công nghiệp như Caterpillar. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng của công ty.

Xét theo các bội số định giá, công ty cũng bắt đầu phát ra một số tín hiệu cảnh báo. Mức tăng đã đạt khoảng 50% trên nhiều chỉ số định giá khác nhau.

CAT.US (D1)

Xu hướng tăng vẫn duy trì rất mạnh kể từ đầu năm 2025 và hiện chưa có dấu hiệu kỹ thuật rõ ràng nào cho thấy sự chậm lại của đà tăng. Nguồn: xStation5.