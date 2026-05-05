CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu ISM của Mỹ tạo thêm cơ hội cho lập trường ôn hòa của FED 💡

Chỉ số ISM Dịch vụ Mỹ: 53.6 (Dự báo: 53.7 | Trước đó: 54.0)

Giá đầu vào (Prices Paid): 70.7 (Dự báo: 73.5 | Trước đó: 70.7)

Việc làm: 48 (Dự báo: 48.3 | Trước đó: 45.2)

Đơn hàng mới: 53.5 (Dự báo: 57.3 | Trước đó: 60.6)

Cặp EUR/USD tăng nhẹ sau dữ liệu mang tính “dovish” từ Fed.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Mỹ được công bố vào chiều nay đã vẽ nên một bức tranh trái chiều, nhưng nhìn chung là tích cực về tình trạng của nền kinh tế Mỹ. Doanh số bán nhà mới trong tháng 3 đã gây bất ngờ đáng kể theo hướng tích cực, đạt 682.000 căn so với mức ước tính 652.000 căn, tương ứng với mức tăng 7,4% theo tháng, sau khi giảm mạnh 17,6% trong tháng 2. Sự phục hồi mạnh mẽ này cho thấy thị trường nhà ở đang thể hiện mức độ chống chịu nhất định bất chấp lãi suất vẫn ở mức cao kéo dài.

Trong khi đó, chỉ số ISM của lĩnh vực dịch vụ trong tháng 4 đạt 53,6 điểm, thấp hơn nhẹ so với mức 54,0 điểm của tháng 3 và mức dự báo 53,7 điểm, nhưng vẫn cao hơn đáng kể ngưỡng 50 điểm – ranh giới phân định giữa mở rộng và suy giảm. Tuy nhiên, thành phần đơn đặt hàng mới có thể là yếu tố đáng lo ngại, khi giảm xuống 53,5 điểm so với kỳ vọng 57,3 điểm, điều này có thể báo hiệu sự chậm lại của nhu cầu trong những tháng tới.

Dữ liệu JOLTS tháng 3 cho thấy có 6,866 triệu vị trí việc làm đang tuyển dụng, cao hơn nhẹ so với ước tính (6,835 triệu), cho thấy thị trường lao động vẫn vững chắc, dù đang hạ nhiệt dần.