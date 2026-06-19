Bối cảnh thị trường: Biến động hạn chế, đồng USD phục hồi mạnh

Phiên giao dịch thứ Sáu ghi nhận tâm lý trái chiều và mức biến động hạn chế. Trong phiên châu Âu, cán cân giữa bên mua và bên bán nghiêng nhẹ về phía phe bán. Hợp đồng tương lai SPA35 giảm gần 1%; W20, FRA40 và SUI20 cũng đồng loạt đi xuống. Chỉ số tăng mạnh nhất là DE40, tăng 0,5%.

Infineon Technologies đã giành chiến thắng trong hai vụ tranh chấp bằng sáng chế với InnoScience; cổ phiếu tăng khoảng 1,5%.

Renault đã mua 65% cổ phần của Flexis, một công ty chuyên về logistics chặng cuối (last-mile logistics); cổ phiếu tăng 3%.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã cảnh báo ASML của châu Âu rằng họ nghi ngờ Trung Quốc có thể đang sở hữu một trong những máy quang khắc cực tím bước sóng siêu ngắn (EUV lithography). Đại diện công ty đã bác bỏ mạnh mẽ thông tin này; cổ phiếu giảm khoảng 1%.

Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào thứ Sáu giữa Mỹ và Iran tại Geneva đã bị hủy bỏ. Phái đoàn Iran cho biết họ đang chờ những tín hiệu thực sự cho thấy thỏa thuận hòa bình đang được triển khai trước khi tham gia vòng đàm phán tiếp theo. Những lo ngại về tính bền vững của hòa bình cũng gia tăng sau hàng loạt vụ đụng độ tại Lebanon. Tuy nhiên, thị trường nhìn chung vẫn lạc quan rằng xung đột sẽ sớm đi đến hồi kết.

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa trong ngày thứ Sáu do nghỉ lễ.

Lịch công bố dữ liệu kinh tế khá thưa thớt, nhưng nổi bật là số liệu lạm phát của Nhật Bản và doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh.

Doanh số bán lẻ tại Anh tăng lên 3,2% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa kỳ vọng 1,8%.

Biến động trên thị trường ngoại hối (FX) cao hơn so với thị trường chứng khoán.

Được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế tích cực, đồng bảng Anh tăng giá, mạnh lên 0,2%–0,5% so với các đồng tiền chủ chốt.

Lập trường diều hâu của Chủ tịch Fed mới tiếp tục hỗ trợ đồng USD, đưa đồng tiền này lên mức cao nhất trong nhiều tháng.

Thị trường hàng hóa tương đối yên ắng.

Giá dầu duy trì quanh 79 USD/thùng.

Trong nhóm kim loại, kim loại quý giảm mạnh nhất, tiếp tục xu hướng suy yếu do kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Lập trường diều hâu của Fed cũng đang gây áp lực lên định giá của thị trường tiền điện tử; mức giảm vừa phải được ghi nhận ở hầu hết các đồng token. Các đồng tiền điện tử vốn hóa lớn giảm khoảng 0,5%.