Lạm phát lõi khu vực đồng euro cao hơn kỳ vọng! EUR/USD đối mặt vùng kháng cự quan trọng!

16:00, Khu vực đồng euro, dữ liệu lạm phát tháng 7:
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CPI lõi khu vực đồng euro (y/y) sơ bộ thực tế: 2,5% (Dự báo: 2,4%, Kỳ trước: 2,4%)
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CPI khu vực đồng euro (y/y) sơ bộ thực tế: 2,9% (Dự báo: 2,9%, Kỳ trước: 2,8%)
Diễn biến lạm phát trong các nhóm ngành quan trọng. Nguồn: Eurostat
Theo ước tính sơ bộ từ Eurostat, lạm phát khu vực đồng euro đã tăng từ mức 2,8% trong tháng 6 lên 2,9% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7. Năng lượng là yếu tố chính thúc đẩy áp lực giá tại châu Âu, khi chi phí năng lượng tăng 10% so với mức tăng 8,5% của tháng trước. Thực phẩm, rượu và thuốc lá là nhóm duy nhất ghi nhận tốc độ giảm lạm phát, từ 1,5% xuống còn 1,2%. Trong khi đó, lạm phát dịch vụ vẫn duy trì ở mức cao và dai dẳng tại 3,3% (so với 3,2% trước đó).
Phân tích kỹ thuật: EURUSD (H1)
Sau nhịp điều chỉnh nhẹ từ vùng đỉnh gần đây, EUR/USD trên khung H1 vẫn duy trì trạng thái tăng giá mạnh sau cú bứt phá quan trọng, hiện đang tích lũy quanh vùng 1,1516 và nằm trên các đường trung bình động quan trọng (EMA 10 tại 1,1515 và EMA 30 tại 1,1498). Chỉ báo RSI ở mức 58,3 cho thấy động lực tăng vẫn tích cực và có khả năng duy trì. Một nhịp bứt phá rõ ràng vượt qua vùng kháng cự 1,1530 sẽ là yếu tố quan trọng giúp phe mua mở ra dư địa tăng tiếp theo. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới mốc 1,1500, EUR/USD có thể quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ Fibonacci 0,0% tại 1,1483, trước khi hướng đến đường EMA 100 quanh mức 1,1447.
Nguồn: xStation5
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