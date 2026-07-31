Thị trường nổi bật: EUR/USD sau cuộc họp của Fed. Thị trường giảm kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu của EUR/USD tập trung vào việc thị trường tiếp tục đánh giá kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư cùng các dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất từ Mỹ. Thị trường ngày càng nghiêng về kịch bản Fed sẽ không vội vàng tiếp tục nâng lãi suất, dù các số liệu gần đây vẫn cho thấy nền kinh tế Mỹ duy trì được sự ổn định tương đối.

Quyết định của Fed hôm thứ Tư không mang đến bất kỳ thay đổi nào về lãi suất, nhưng thông điệp của ngân hàng trung ương mới là yếu tố quan trọng nhất. Chủ tịch Kevin Warsh nhấn mạnh rằng Fed cần duy trì sự thận trọng và chưa thể tuyên bố chiến thắng trước lạm phát quá sớm. Tuy nhiên, việc Fed không phát đi tín hiệu rõ ràng về sự cần thiết phải tiếp tục thắt chặt chính sách đã được thị trường diễn giải như một dấu hiệu cho thấy chu kỳ tăng lãi suất hiện tại có thể đang tiến gần đến hồi kết.

Trước cuộc họp, thị trường từng định giá khả năng Fed sẽ có thêm hai lần tăng lãi suất trong năm nay. Kịch bản này hiện đã trở nên kém khả thi hơn đáng kể, qua đó làm suy yếu một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất đối với đồng USD.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến đồng bạc xanh là các dữ liệu kinh tế được công bố hôm qua. Tăng trưởng GDP của Mỹ đang chậm lại, lạm phát PCE tiếp tục giảm dần nhưng vẫn ở mức cao, trong khi thị trường lao động vẫn cho thấy khả năng chống chịu tốt. Hôm nay, dữ liệu lạm phát CPI của khu vực đồng euro sẽ là tín hiệu quan trọng tiếp theo đối với triển vọng chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Hiện tại, EUR/USD đang bị chi phối bởi hai câu chuyện trái chiều. Một mặt, việc thị trường giảm kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed đang tạo áp lực lên đồng USD. Mặt khác, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sự ổn định tương đối, cho phép Fed tiếp tục giữ lập trường chính sách mang tính thắt chặt. Về phía đồng euro, thị trường đang chờ thêm bằng chứng cho thấy lạm phát tại châu Âu sẽ tiếp tục hạ nhiệt, qua đó tạo điều kiện để ECB bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ trong tương lai.

Nguồn: xStation5

Những yếu tố đang chi phối EUR/USD

Fed tiến gần hơn đến điểm kết thúc của chu kỳ tăng lãi suất

Sự kiện quan trọng nhất đối với thị trường ngoại hối trong những ngày gần đây là cuộc họp của Fed. Quyết định giữ nguyên lãi suất gần như đã được thị trường dự báo từ trước, vì vậy sự chú ý chủ yếu tập trung vào thông điệp của ngân hàng trung ương.

Kevin Warsh không củng cố kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Fed vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng trong cuộc chiến chống lạm phát, nhưng đồng thời cũng không phát tín hiệu rằng việc tiếp tục nâng chi phí vay vốn là kịch bản cơ sở ở thời điểm hiện tại.

Đây là một thay đổi đáng kể so với bối cảnh trước cuộc họp. Trước đó, thị trường vẫn định giá khả năng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất khi lạm phát còn ở mức cao và nền kinh tế Mỹ vẫn thể hiện sức chống chịu đáng kể. Hiện nay, những kỳ vọng đó đã giảm xuống rõ rệt.

Đối với đồng USD, điều này đồng nghĩa với việc mất đi một phần động lực hỗ trợ từ triển vọng lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc đồng bạc xanh sẽ bước vào một xu hướng giảm bền vững. Fed vẫn sẽ phản ứng theo các dữ liệu kinh tế mới, và lạm phát còn dai dẳng đồng nghĩa với khả năng duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn vẫn còn hiện hữu.

Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy tăng trưởng chậm lại nhưng nền kinh tế vẫn vững vàng

Các số liệu kinh tế vĩ mô mới nhất đang phác họa một bức tranh ngày càng phức tạp về nền kinh tế Mỹ.

Tăng trưởng GDP đang dần chậm lại, phản ánh tác động của các đợt tăng lãi suất trước đó và điều kiện tài chính thắt chặt hơn. Động lực tăng trưởng suy yếu làm giảm dư địa cho việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, lạm phát PCE – một trong những chỉ số quan trọng nhất đối với Fed – vẫn cao hơn mức phù hợp với mục tiêu của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn tích cực khi áp lực giá đang giảm dần.

Yếu tố quan trọng nhất khiến Fed tiếp tục duy trì sự thận trọng vẫn là thị trường lao động. Bất chấp mặt bằng lãi suất cao, điều kiện việc làm vẫn khá tích cực và chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu.

Đối với đồng USD, điều này tạo nên một bức tranh trái chiều. Tăng trưởng chậm lại và lạm phát giảm dần không còn ủng hộ kịch bản Fed tiếp tục tăng lãi suất, nhưng sự ổn định của nền kinh tế vẫn cho phép ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.

Lạm phát khu vực đồng euro sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với ECB

Về phía đồng euro, sự kiện quan trọng nhất hôm nay là dữ liệu CPI của khu vực đồng euro.

Thị trường sẽ không chỉ quan tâm đến mức lạm phát, mà còn chú ý đến tốc độ giảm của áp lực giá. Đối với ECB, câu hỏi quan trọng là liệu lạm phát có đang giảm đủ nhanh để tạo điều kiện cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong tương lai hay không.

Nếu dữ liệu cho thấy lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm tại châu Âu có thể giảm bớt. Kịch bản này sẽ hỗ trợ đồng euro.

Ngược lại, nếu lạm phát giảm mạnh hơn kỳ vọng, thị trường sẽ gia tăng kỳ vọng ECB có nhiều dư địa hơn để hạ lãi suất. Khi đó, lợi thế chênh lệch lãi suất có thể quay trở lại ủng hộ đồng USD.

Lợi suất trái phiếu vẫn là yếu tố then chốt đối với đồng USD

Bất chấp sự thay đổi trong kỳ vọng đối với Fed, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn là yếu tố rất quan trọng đối với thị trường ngoại hối.

Việc lạm phát giảm không đồng nghĩa với sự suy yếu bền vững của đồng USD. Nếu Fed tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, các tài sản định giá bằng USD vẫn sẽ giữ được sức hấp dẫn.

Vì vậy, thị trường hiện không chỉ theo dõi các dữ liệu kinh tế mà còn tập trung vào cách các ngân hàng trung ương phản ứng với những dữ liệu đó. Vấn đề then chốt sẽ là tốc độ thay đổi kỳ vọng đối với lộ trình chính sách của Fed và ECB.

EUR/USD chờ đợi chất xúc tác tiếp theo

Diễn biến hiện tại của EUR/USD phản ánh sự cạnh tranh giữa hai kịch bản khác nhau.

Fed đã phát tín hiệu rằng dư địa cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo đang dần thu hẹp, đây là yếu tố bất lợi đối với đồng USD. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sự ổn định tương đối và thị trường lao động chưa tạo ra cơ sở đủ mạnh để Fed nhanh chóng cắt giảm lãi suất.

Đối với đồng euro, dữ liệu lạm phát và các quyết định tiếp theo của ECB sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt. Nếu lạm phát tại châu Âu giảm chậm hơn kỳ vọng, đồng euro có thể nhận được sự hỗ trợ. Ngược lại, nếu quá trình giảm lạm phát diễn ra nhanh hơn, áp lực đối với đồng tiền chung sẽ gia tăng.

Do đó, EUR/USD vẫn chủ yếu phản ánh sự khác biệt trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Đối với thị trường, câu hỏi quan trọng hiện nay không còn chỉ là mức lạm phát hiện tại, mà là ngân hàng trung ương nào sẽ có nhiều dư địa hơn để duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Những điểm chính cần lưu ý