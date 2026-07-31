Thị trường tài chính toàn cầu đang ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về tâm lý và khẩu vị rủi ro, sau đà tăng mạnh của Phố Wall và sự phục hồi ấn tượng của các thị trường chứng khoán châu Á. Động lực chính đến từ kết quả kinh doanh tích cực và triển vọng lạc quan của nhóm công nghệ và bán dẫn. Trong khi đó, nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng trước những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.

Giá dầu đang hướng tới một tháng tăng mạnh khi thị trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại eo biển Hormuz. Đồng thời, giới đầu tư vẫn đang đánh giá tác động từ quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phiên giao dịch hôm nay sẽ tập trung vào các dữ liệu sơ bộ về lạm phát CPI và GDP của khu vực đồng euro, chỉ số Core PCE của Mỹ, cùng kết quả kinh doanh của các tập đoàn dầu khí lớn như ExxonMobil và Chevron.

Các dữ liệu đáng chú ý từ phiên châu Á

Nhật Bản – Sản lượng công nghiệp (m/m) tháng 6: Sản lượng công nghiệp giảm 1,8% so với tháng trước, thấp hơn kỳ vọng giảm 1,2% và đảo chiều so với mức tăng 3,6% của kỳ trước.

Nhật Bản – Doanh số bán lẻ (y/y) tháng 6: Doanh số bán lẻ tăng 1,7% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo 2,1% và thấp hơn mức 2,8% của kỳ trước.

Trung Quốc – PMI sản xuất NBS tháng 7: Chỉ số đạt 49,4 điểm, nhỉnh hơn kỳ vọng 49,3 điểm nhưng thấp hơn mức 49,5 điểm của tháng trước.

Trung Quốc – PMI phi sản xuất NBS tháng 7: Chỉ số đạt 50,2 điểm, giảm so với mức 50,5 điểm của tháng trước.

Australia – Doanh số bán lẻ (m/m) tháng 6: Doanh số bán lẻ tăng 0,5% so với tháng trước, vượt kỳ vọng 0,2%, sau mức tăng 0,6% của kỳ trước.

Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi mạnh: Chỉ số Kospi của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng tích cực, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản cũng đi lên nhờ tâm lý lạc quan đối với nhóm cổ phiếu công nghệ.

Giá vàng hiện ổn định quanh mốc 4.100 USD/ounce sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, trong khi dầu Brent giao dịch quanh vùng 85 USD/thùng.

Lịch kinh tế

14:55 - Đức: Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 7. Dự báo: 6,3%. Kỳ trước: 6,3%.

16:00 - Khu vực đồng euro: HICP sơ bộ (y/y) tháng 7. Dự báo: 2,9%. Kỳ trước: 2,8%.

16:00 - Khu vực đồng euro: HICP lõi sơ bộ (y/y) tháng 7. Dự báo: 2,4%. Kỳ trước: 2,4%.

19:30 - Canada: GDP hàng tháng (m/m) tháng 5. Dự báo: 0,2%. Kỳ trước: 0,5%.

20:45 - Mỹ: Chỉ số PMI Chicago tháng 7. Dự báo: 56,7. Kỳ trước: 56,7.

00:00 - Mỹ: Số lượng giàn khoan dầu hoạt động (hàng tuần). Dự báo: 451. Kỳ trước: 450.

Lịch công bố kết quả kinh doanh (Phố Wall / Châu Âu)

Trước giờ mở cửa thị trường:

Exxon Mobil Corporation (Phố Wall)

Chevron Corporation (Phố Wall)

AbbVie Inc. (Phố Wall)

Colgate-Palmolive Company (Phố Wall)

Enbridge Inc. (Phố Wall / Canada)

NatWest Group plc (Châu Âu)

Engie S.A. (Châu Âu)

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