Bối cảnh thị trường: Gía dầu tăng mạnh trong khi các chỉ số chứng khoán giảm điểm

Giá dầu tăng ngay khi mở cửa sau khi Iran tái áp đặt các hạn chế tại eo biển Hormuz. Động thái này đảo ngược việc mở lại một phần trong tuần trước và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Sau đó, giá có điều chỉnh nhẹ khi thị trường bắt đầu tính đến khả năng nối lại đàm phán. Tình hình hiện tại vẫn mang tính gián đoạn có kiểm soát hơn là đóng cửa hoàn toàn tuyến vận chuyển.

Lệnh ngừng bắn sắp hết hạn đang trở nên ngày càng mong manh. Iran phát tín hiệu thiếu tin tưởng vào các cuộc đàm phán sắp tới, và một số nguồn tin cho rằng nước này có thể không tham gia. Trong khi đó, các nhà đàm phán Mỹ dự kiến sẽ đến Islamabad. Thị trường vẫn cho rằng cả hai bên cuối cùng đều muốn đạt được thỏa thuận, bất chấp căng thẳng gia tăng.

Hải quân Mỹ đã bắt giữ một tàu hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman sau khi tàu này không phản hồi cảnh báo. Iran gọi hành động này là “cướp biển có vũ trang” và đe dọa trả đũa.

Ngoài ra, cũng có thông tin về các cuộc tấn công bằng drone nhằm vào mục tiêu của Mỹ, cho thấy sự leo thang rõ rệt trong đối đầu trực tiếp.

Mặc dù có những lo ngại về việc đóng cửa, hoạt động vận tải qua eo biển vẫn chưa bị dừng hoàn toàn. Hơn 20 tàu đã đi qua vào thứ Bảy — mức cao nhất kể từ đầu tháng 3.

Cuối tuần qua, Trump nhấn mạnh rằng ông tin một thỏa thuận với Iran “sẽ đạt được”, trái ngược với căng thẳng đang gia tăng trên thực địa.

Đồng USD tăng giá khi mở cửa, cùng với giá dầu đi lên và tâm lý né rủi ro gia tăng. Các đồng tiền thị trường mới nổi suy yếu.

Dù căng thẳng địa chính trị, thị trường chứng khoán châu Á vẫn tương đối ổn định. Tuần giao dịch mới bắt đầu mà không có đợt bán tháo mạnh, chỉ ghi nhận điều chỉnh nhẹ.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ nguyên lãi suất LPR tháng thứ 11 liên tiếp. Lãi suất kỳ hạn 1 năm duy trì ở mức 3,0%, trong khi kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%.