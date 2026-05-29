Lịch kinh tế: Dữ liệu lạm phát của Đức được thị trường quan tâm

Hôm nay, sự chú ý của thị trường chủ yếu tập trung vào Đức, nơi các dữ liệu quan trọng về thị trường lao động và lạm phát có thể định hình kỳ vọng trước cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Hiện tại, thị trường đang định giá khả năng ECB tăng lãi suất 25 điểm cơ bản với xác suất gần 85%, khiến các dữ liệu lạm phát hôm nay trở nên đặc biệt quan trọng đối với nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư. Trong phiên đầu ngày, nhà giao dịch sẽ đánh giá dữ liệu thị trường lao động Đức, với tỷ lệ thất nghiệp dự kiến giữ nguyên ở mức 6.4% và số người thất nghiệp dự kiến tăng thêm 10,000 so với mức 20,000 trước đó. Tuy nhiên, tâm điểm chính sẽ đến vào buổi chiều với số liệu lạm phát sơ bộ của Đức, khi CPI dự kiến giảm nhẹ xuống 2.8% YoY từ mức 2.9%, trong khi HICP được dự báo giữ nguyên ở mức 2.9% YoY. Bất kỳ bất ngờ nào theo hướng tăng của lạm phát đều có thể củng cố kỳ vọng ECB tiếp tục thắt chặt chính sách, bất chấp dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trong toàn khu vực đồng euro. Triển vọng ECB “hawkish” hơn có thể, về mặt lý thuyết, gây áp lực lên hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức.
Lịch kinh tế
Dữ liệu lạm phát của Đức
19:30 – Đức: CPI YoY sơ bộ (Dự báo: 2.8%, Trước đó: 2.9%)
19:30 – Đức: HICP YoY sơ bộ (Dự báo: 2.9%, Trước đó: 2.9%)
19:30 – Đức: HICP MoM sơ bộ (Dự báo: 0.0%, Trước đó: 0.5%)
19:30 – Đức: CPI MoM sơ bộ (Dự báo: 0.1%, Trước đó: 0.6%)
North America
19:30 – Canada: GDP QoQ annualized (Dự báo: 1.5%, Trước đó: -0.6%)
19:30 – Canada: GDP MoM (Dự báo: 0.0%, Trước đó: 0.2%)
19:30 – Canada: GDP QoQ (Trước đó: -0.2%)
19:30 – Mỹ: Advance Wholesale Inventories MoM (Dự báo: 0.8%, Trước đó: 1.3%)
19:30 – Mỹ: Advance Retail Inventories ex Autos (Trước đó: 0.4%)
19:30 – Mỹ: Advance Goods Trade Balance (Dự báo: -$87.0B, Trước đó: -$87.45B)
19:30 – Mỹ: Chicago PMI (Dự báo: 50.3, Trước đó: 49.2)
Phát biểu từ ngân hàng trung ương
15:20 – Anh: Thống đốc BoE Andrew Bailey
15:30 – Eurozone: Thành viên ECB Fabio Panetta
17:50 – Mỹ: Thống đốc Fed Adriana Kugler
18:15 – Eurozone: Thành viên ECB Olli Rehn
20:10 – Mỹ: Thống đốc Fed Bowman
20:15 – Mỹ: Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker
20:35 – Eurozone: Thành viên ECB Madis Müller
23:40 – Mỹ: Chủ tịch Fed New York John Williams
