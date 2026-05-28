⬆️EURUSD phục hồi sau dữ liệu yếu từ Mỹ

Một sự thay đổi đáng chú ý đã diễn ra trên thị trường tài chính trong vài giờ qua. Tỷ giá của cặp tiền tệ chính EURUSD ghi nhận một nhịp phục hồi mạnh sau khi những đợt giảm sâu trước đó từng kéo tỷ giá xuống dưới mốc 1.16. Hiện tại, đồng euro đang tăng khoảng 0,1% so với đồng USD, giao dịch quanh vùng 1.1630. Động thái này xuất phát từ sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế vĩ mô gây thất vọng từ Mỹ, các tín hiệu diều hâu từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cùng những diễn biến mới trên mặt trận địa chính trị.

Dữ liệu vĩ mô Mỹ yếu hơn và áp lực lạm phát hạ nhiệt

Chất xúc tác chính khiến đồng bạc xanh suy yếu đến từ các dữ liệu kinh tế mới nhất từ Mỹ, vốn đã làm dịu bớt nỗi lo về lập trường diều hâu của Fed:

GDP tăng trưởng gây thất vọng: Cục Phân tích Kinh tế Mỹ công bố lần điều chỉnh thứ hai của GDP quý I, hạ mức tăng trưởng xuống còn 1,6% từ mức trước đó là 2,0%. Thị trường nhìn chung kỳ vọng con số này sẽ được giữ nguyên ở mức 2,0%.

Lạm phát PCE đúng kỳ vọng: Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tổng thể - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng lên 3,8% YoY trong tháng 4 (so với 3,5% trong tháng 3), hoàn toàn phù hợp với đồng thuận thị trường.

Core PCE ổn định: Chỉ số Core PCE (loại trừ thực phẩm và năng lượng) đạt 3,3% YoY, cũng đúng với kỳ vọng. Ngoài ra, trên cơ sở hàng tháng, lạm phát lõi chỉ tăng 0,2%, thấp hơn nhẹ so với dự báo 0,3%.

Việc điều chỉnh GDP quý I cho thấy tăng trưởng kinh tế thấp hơn. Thực tế rằng xung đột với Iran đã bắt đầu ngay từ tháng 3 có thể cho thấy dữ liệu quý II cũng sẽ chịu tác động tiêu cực đáng kể từ yếu tố này. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Lạm phát PCE tăng trở lại đúng như kỳ vọng. Điều này trái ngược rõ rệt với dữ liệu CPI trước đó, vốn gây bất ngờ với mức tăng cao hơn đáng kể. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Việc lạm phát không gây bất ngờ theo hướng tăng, bất chấp đà tăng mạnh của giá hàng hóa, đã mang lại sự nhẹ nhõm cho nhà đầu tư. Kết hợp với đà giảm tốc rõ rệt của tăng trưởng GDP, điều này khiến chỉ số USD suy yếu. Lạm phát đúng kỳ vọng và tăng trưởng yếu hơn có thể làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ nhanh chóng nâng lãi suất.

ECB diều hâu và áp lực lên Eurozone

Trong khi nền kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu hạ nhiệt, châu Âu lại mang đến những thông tin hỗ trợ cho đồng euro. Biên bản cuộc họp tháng 4 của ECB cho thấy rõ ràng rằng các yếu tố rủi ro gây lạm phát trong Eurozone đã gia tăng đáng kể.

Các quan chức ECB nhấn mạnh áp lực giá cả ngày càng tăng, cho thấy cơ quan này có thể buộc phải duy trì lãi suất ở mức thắt chặt trong thời gian dài hơn. Sự phân kỳ trong triển vọng chính sách tiền tệ giữa một Fed có khả năng mềm mỏng hơn và một ECB vẫn lo ngại về lạm phát đã tạo động lực mạnh cho EURUSD tăng giá. Hiện tại, thị trường đang định giá xác suất ECB tăng lãi suất trong tháng 6 lên tới 93%.

Địa chính trị: Trừng phạt và khả năng đột phá hạt nhân

Song song đó, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào Trung Đông. Giá năng lượng tăng mạnh sau các cuộc đụng độ mới giữa lực lượng Mỹ và Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư. Dầu WTI đã tăng hơn 3% trong phiên sáng tại châu Âu. Tình hình càng bị đẩy căng thẳng hơn sau quyết định của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người đã công bố các lệnh trừng phạt đối với một tổ chức mới của Iran đã đơn phương tuyên bố kiểm soát Eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường được cải thiện sau các báo cáo từ kênh tin tức Al Hadath của Saudi Arabia. Theo các báo cáo này, Islamabad dự kiến sẽ đề xuất một thỏa hiệp với Washington, theo đó uranium của Iran sẽ được chuyển tới Bắc Kinh dưới sự giám sát quốc tế nghiêm ngặt. Một động thái ngoại giao như vậy có thể giúp hạ nhiệt đáng kể căng thẳng khu vực, qua đó làm giảm phần bù rủi ro trên thị trường và giảm nhu cầu trú ẩn vào các tài sản như đồng USD. Dù vậy, Trump gần đây tuyên bố rằng ông không muốn uranium của Iran rơi vào tay Nga hoặc Trung Quốc.

Triển vọng kỹ thuật đối với EURUSD

Sự kết hợp giữa dữ liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ thấp hơn kỳ vọng, giọng điệu diều hâu từ ECB và khả năng đột phá ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân Iran đã tạo nền tảng vững chắc cho cú phục hồi mạnh của EURUSD. Nhà đầu tư hiện có thêm lý do để tin rằng Fed sẽ chưa bị buộc phải lập tức thắt chặt chính sách.

Việc EURUSD đóng cửa với bóng nến dài như hiện tại có thể cho thấy vùng hỗ trợ quan trọng tại mốc 1.16 đang được giữ vững, tạo khả năng kiểm tra vùng kháng cự tại mức Fibonacci retracement 50,0%.