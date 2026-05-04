Bối cảnh thị trường: Liệu “Dự án Tự do” có tiếp tục mang lại sự hạ nhiệt cho thị trường?

Donald Trump đã khởi động chiến dịch Dự án Tự do, tuyên bố rằng từ thứ Hai sẽ tiến hành “sơ tán nhân đạo” các tàu trung lập khỏi Vịnh Oman và Eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở đoàn tàu sẽ bị đáp trả “mạnh mẽ”.

Tuy nhiên, Wall Street Journal và các quan chức Mỹ làm rõ rằng đây là cơ chế điều phối giao thông và bảo hiểm, thay vì các hoạt động hộ tống truyền thống của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang triển khai tàu khu trục tới khu vực, cùng hơn 100 tàu và máy bay, và 15.000 binh sĩ, điều này thực tế làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự.

Iran phản ứng gay gắt: Azizi, người đứng đầu ủy ban an ninh quốc hội, mô tả Dự án Tự do là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và cảnh báo rằng Tehran sẽ không cho phép Mỹ áp đặt các quy tắc hàng hải tại Eo biển Hormuz.

Trên tuyến hàng hải Oman–Hormuz, một tàu chở dầu đã bị tấn công bởi các vật thể không xác định cách Fujairah khoảng 78 dặm về phía bắc, và cơ quan hàng hải Anh (UKMTO) đánh giá mức độ đe dọa tại eo biển là “nghiêm trọng”, dù phía Mỹ đang thiết lập một “vùng an toàn tăng cường” phía nam tuyến phân luồng của Iran.

Quan chức Fed Kashkari nhấn mạnh rằng một cuộc chiến Mỹ - Iran và việc đóng cửa Eo biển Hormuz đang làm gia tăng rủi ro lạm phát kéo dài, đồng nghĩa với việc ông không thể phát tín hiệu cắt giảm lãi suất và thậm chí còn để ngỏ khả năng tăng lãi suất.

Giao dịch tại châu Á đặc biệt trầm lắng do kỳ nghỉ lễ tại Nhật Bản và Trung Quốc, với các cặp tiền tệ chính dao động trong biên độ hẹp; sau biến động buổi sáng, USD/JPY đang tăng nhẹ, phản ánh sự suy yếu chung của đồng yên bất chấp đợt can thiệp gần đây trị giá khoảng 35 tỷ USD.

Barclays cho rằng sự mạnh lên của đồng yên sau can thiệp sẽ chỉ mang tính tạm thời, do chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản và giá nhiên liệu cao do chiến tranh Iran vẫn ủng hộ một đồng yên yếu, trong khi rủi ro can thiệp tiếp tục gia tăng khi USD/JPY tiến gần mốc 160.

Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào ngày mai, với thị trường định giá hơn 75% khả năng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,35%; Ngân hàng Commonwealth của Úc cho rằng, một mặt lạm phát và thị trường lao động vẫn quá nóng, nhưng mặt khác các dữ liệu “mềm” (bao gồm CPI lõi thấp hơn, tâm lý yếu và thị trường bất động sản hạ nhiệt) khiến quyết định trở nên rất khó khăn.

Dữ liệu từ Viện Melbourne cho thấy lạm phát CPI tháng 4 tăng 0,6% theo tháng, trong khi vẫn giữ ổn định ở mức 4,3% theo năm, điều này có thể phần nào làm giảm kỳ vọng “diều hâu”; tuy nhiên, giá năng lượng tăng mạnh sau khi Eo biển Hormuz bị đóng cửa tiếp tục gây áp lực buộc Ngân hàng Dự trữ Úc phải duy trì lập trường thắt chặt.

Trên thị trường FX, các đồng tiền Antipodean đang nổi bật về sức mạnh tương đối: NZD là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10, trong khi AUD vẫn yếu trước quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc; đồng yên phục hồi một phần sau can thiệp nhưng vẫn chịu áp lực trong bức tranh tổng thể, trong khi USD đang tăng nhẹ do lo ngại gia tăng về lãi suất của Fed.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chỉ số Nikkei 225 tăng khoảng 0,8% trong bối cảnh thanh khoản thấp, trong khi hợp đồng tương lai các chỉ số chính của Mỹ (US100, US500) và châu Âu (DE40, EU50) tăng nhẹ, cho thấy tâm lý “ưa rủi ro” một cách thận trọng bất chấp căng thẳng địa chính trị.

Thị trường năng lượng vẫn căng thẳng: giá dầu Brent và WTI đang giảm nhẹ sau các đợt tăng trước đó, nhưng thị trường vẫn định giá rủi ro cao về khả năng tăng giá nếu Iran cố gắng làm gián đoạn các đoàn tàu của Mỹ tại Eo biển Hormuz; khí tự nhiên tăng hơn 2%, phản ánh lo ngại về nguồn cung.

Trong nhóm kim loại quý, vàng giảm nhẹ và bạc vẫn yếu, điều này có thể được hiểu là sự “nghỉ ngơi” tạm thời sau làn sóng tìm đến tài sản trú ẩn, nhưng xu hướng giá sẽ phụ thuộc lớn vào việc liệu Dự án Tự do có dẫn đến thêm các sự cố tại eo biển hay không.

Bitcoin đã vượt mốc 80.000 USD lần đầu tiên kể từ cuối tháng 1, trở thành một trong số ít tín hiệu “ưa rủi ro” rõ ràng của phiên, thu hút dòng tiền trong bối cảnh các tài sản truyền thống bị kìm hãm bởi rủi ro địa chính trị và chính sách tiền tệ thắt chặt.

Khi bước vào phiên châu Âu, các yếu tố then chốt đối với tâm lý thị trường sẽ bao gồm: phản ứng ban đầu của thị trường dầu trước chi tiết triển khai Dự án Tự do, các bình luận từ Iran về việc liệu kế hoạch này có bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn hay không, và việc định vị cuối cùng của thị trường trước quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc vào ngày mai - quyết định có thể tạo tiền lệ cho các ngân hàng trung ương khác đang đối mặt với lạm phát do chiến tranh.

Về dữ liệu vĩ mô, cần theo dõi các báo cáo PMI sản xuất từ các nền kinh tế lớn tại châu Âu và dữ liệu đơn hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ.