⏰Mong đợi gì trước thềm cuộc họp Fed?

Như thường lệ, Fed sẽ công bố quyết định vào 20:00 CET. Dù không có dự báo kinh tế vĩ mô mới, đây vẫn là một cuộc họp đặc biệt. Thứ nhất, nó diễn ra trong một trong những giai đoạn phức tạp nhất của lịch sử ngân hàng trung ương hiện đại; thứ hai, nhiều khả năng đây sẽ là buổi họp báo cuối cùng của Jerome Powell trên cương vị Chủ tịch Fed.

Cục Dự trữ Liên bang đang đối mặt với bài toán kép trong chính sách tiền tệ: ổn định giá cả và duy trì toàn dụng lao động. Lạm phát đã tăng trở lại đáng kể do khủng hoảng năng lượng liên quan đến Trung Đông, trong khi thị trường lao động vẫn ổn định nhưng rõ ràng đã “hạ nhiệt” so với một đến hai năm trước.

Mọi dấu hiệu cho thấy Fed sẽ giữ lập trường trung lập trong bối cảnh bất định lớn, tuy nhiên phát biểu của Powell có thể không còn quá ảnh hưởng. Kevin Warsh có thể áp dụng cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với chính sách và truyền thông, dù cần nhớ rằng quyết định thuộc về toàn bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), chứ không phải một cá nhân. Vậy chúng ta nên kỳ vọng điều gì từ quyết định hôm nay và tương lai gần khi Fed có “thuyền trưởng” mới?

Thông điệp FOMC và triển vọng chính sách tiền tệ trong bối cảnh rủi ro gia tăng

Tình hình vĩ mô đầu quý II/2026 được đặc trưng bởi sự phân kỳ lớn giữa các chỉ số thực tế và kỳ vọng lạm phát. Bài toán lớn nhất của Ủy ban vẫn là quá trình giảm lạm phát—từng có vẻ ổn định trong năm 2025—nay đã rõ ràng chững lại. Nguyên nhân chính đến từ tình hình Trung Đông, cụ thể là việc đóng cửa kéo dài eo biển Hormuz và bế tắc trong đàm phán Mỹ–Iran, đẩy giá dầu WTI vượt $100/thùng.

Động lực lạm phát và sự tái định nghĩa rủi ro

Lạm phát tăng mạnh trở lại trong tháng 3, dù vẫn thấp hơn kỳ vọng thị trường. Có vẻ áp lực từ thị trường lao động và nền kinh tế nói chung là hạn chế, và đợt tăng lạm phát lần này chủ yếu đến từ phía cung. Tuy nhiên, chính Jerome Powell gần đây cũng chỉ ra rằng lạm phát cao chủ yếu liên quan đến thuế quan, trong khi tác động của giá năng lượng trong tháng 3 vẫn khó đánh giá đầy đủ.

Phân tích các thành phần giá cho thấy xu hướng đáng lo ngại. Trong khi lạm phát lõi (không bao gồm năng lượng) chỉ tăng nhẹ 0,2% trong tháng 3, thì cú sốc giá năng lượng có nguy cơ làm “mất neo” kỳ vọng lạm phát trong trung hạn. Trong các kịch bản năm 2026, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng nếu nguồn cung dầu bị gián đoạn lâu dài, lạm phát toàn cầu có thể tăng lên 5,4%, trong khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống 2,5%.

Trong bối cảnh này, thông điệp của FOMC trong cuộc họp tháng 4 nhiều khả năng sẽ trở nên “diều hâu” hơn. Dự kiến từ “somewhat” (phần nào) sẽ bị loại bỏ khỏi tuyên bố về mức lạm phát cao, thay bằng khẳng định dứt khoát rằng “lạm phát vẫn ở mức cao”. Sự thay đổi này nhằm phát tín hiệu tới thị trường rằng Ủy ban không bị thuyết phục bởi dữ liệu gần đây và chưa có ý định sớm quay lại chu kỳ cắt giảm lãi suất (ít nhất là cho đến khi Kevin Warsh chính thức nhậm chức trong hơn hai tuần tới).

Nếu lạm phát tăng trung bình 0,3% mỗi tháng ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ sớm vượt mốc 4,0%, nhưng sau đó lạm phát sẽ dần ổn định. Ngược lại, chỉ cần mức tăng 0,2% mỗi tháng cũng đồng nghĩa lạm phát sẽ sớm quay lại xu hướng giảm theo năm. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra nếu giá dầu hạ nhiệt. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Sức khỏe kinh tế và sự bền bỉ của thị trường lao động

Bất chấp áp lực giá cả, nền kinh tế thực vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể, tạo dư địa để Fed duy trì mức lãi suất mang tính thắt chặt. Mặc dù chi tiêu tiêu dùng trong quý I/2026 có dấu hiệu suy yếu, nhưng điều này đang được bù đắp hiệu quả bởi làn sóng đầu tư mạnh vào lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là hạ tầng và thiết bị trung tâm dữ liệu.

Thị trường lao động vẫn là nền tảng chính cho lập luận phản đối việc cắt giảm lãi suất. Dữ liệu việc làm tháng 3 gây bất ngờ theo hướng tích cực (tăng 178.000 việc làm), trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%. Christopher Waller cho biết số lượng việc làm mới cần thiết để ổn định tỷ lệ thất nghiệp hiện gần như bằng 0, cho thấy rủi ro suy yếu mạnh của thị trường lao động là thấp—dù một sự leo thang kéo dài ở Trung Đông có thể nhanh chóng đảo ngược tình hình. Nhận định này khiến phần lớn thành viên FOMC cho rằng rủi ro đối với mục tiêu việc làm hiện đã lùi xuống sau rủi ro lạm phát.

Triển vọng lãi suất: Kết thúc kỳ vọng cắt giảm trong năm 2026?

Sự thay đổi trong giọng điệu chính sách cùng dữ liệu vĩ mô đã khiến kỳ vọng thị trường về lộ trình lãi suất thay đổi mạnh. Mới tháng 1/2026, thị trường còn định giá lãi suất quỹ liên bang quanh mức 3,0% vào cuối năm; hiện tại, hợp đồng OIS cho thấy mức lãi suất hiệu dụng khoảng 3,6%, gần như đồng nghĩa không có đợt cắt giảm đáng kể nào.

Nếu biểu đồ dot plot được công bố tại cuộc họp tháng 4, nhiều khả năng sẽ cho thấy kỳ vọng trung vị là không thay đổi lãi suất đến hết năm—một sự chuyển dịch theo hướng “diều hâu” so với dự báo tháng 3 (có một lần cắt giảm). Ngoài ra, một số thành viên như Lorie Logan và Beth Hammack đã bắt đầu nhấn mạnh tính “hai chiều” của rủi ro, ám chỉ rằng nếu lạm phát tiếp tục tăng, khả năng tăng lãi suất có thể quay trở lại, dù chưa phải kịch bản cơ sở. Một ẩn số lớn vẫn là chính sách của Kevin Warsh, người từng gợi ý về việc điều chỉnh lãi suất thường xuyên hơn đi kèm với thu hẹp bảng cân đối kế toán.

Kỳ vọng lãi suất hiện cho thấy gần như không có sự điều chỉnh nào cho đến ít nhất cuối năm 2026. Nguồn: Bloomberg Finance LP

Tổng kết nhiệm kỳ của Jerome Powell

Nhiệm kỳ của Jerome Powell với vai trò Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, chính thức kết thúc vào ngày 15/5/2026, sẽ được ghi nhớ như một trong những giai đoạn biến động nhất trong lịch sử ngân hàng trung ương này. Powell, người nhậm chức vào tháng 2/2018, đã chuyển mình từ hình ảnh một “người không phải nhà kinh tế” thành kiến trúc sư của những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách tiền tệ và là người bảo vệ tính độc lập của Fed trước áp lực chính trị chưa từng có. Những điểm nổi bật trong nhiệm kỳ của ông gồm:

Ưu tiên việc làm: Di sản của Powell gắn liền với việc tái định nghĩa mục tiêu của Fed hướng tới một thị trường lao động toàn diện. Ông giám sát giai đoạn dài nhất kể từ những năm 1950 mà tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 4%, đồng thời đạt mức thấp kỷ lục ở các nhóm thiểu số.

Sai lầm “lạm phát tạm thời” và cuộc chiến chống lạm phát: Điểm tối lớn nhất là phản ứng chậm với lạm phát năm 2021 (coi là tạm thời). Tuy nhiên, ông đã khắc phục bằng chu kỳ tăng lãi suất mạnh nhất kể từ thời Paul Volcker, đồng thời tránh được suy thoái sâu.

Bảo vệ tính độc lập: Powell nhiều lần chống lại áp lực chính trị từ chính quyền Donald Trump, khẳng định các quyết định được đưa ra hoàn toàn dựa trên dữ liệu.

Điều tra của Bộ Tư pháp: Cuộc điều tra hình sự liên quan đến chi phí cải tạo trụ sở Fed trị giá 2,5 tỷ USD đã được khép lại vào ngày 24/4/2026 do không có bằng chứng vi phạm.

Vai trò tiếp tục: Dù nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc vào ngày 15/5, Powell có thể tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc đến năm 2028 nhằm đảm bảo sự ổn định trong giai đoạn chuyển giao.

Kỷ nguyên của Kevin Warsh

Việc đề cử Kevin Warsh kế nhiệm Jerome Powell đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong triết lý chính sách tiền tệ. Warsh, cựu thành viên Hội đồng Thống đốc (2006–2011) và là nhân vật có liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực công nghệ, mang đến cho Fed quan điểm rằng các mô hình lạm phát truyền thống cần được thay thế bằng cách tiếp cận учиты sự bùng nổ năng suất do Trí tuệ Nhân tạo thúc đẩy.

Lạc quan công nghệ: Warsh tin rằng AI sẽ tạo ra bước nhảy vọt về năng suất. Theo ông, AI mang tính “giảm phát cấu trúc”, cho phép nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn mà không tạo áp lực giá.

Thay đổi lập trường (từ “diều hâu” sang “bồ câu”): Dù từng là người theo lập trường “diều hâu” giai đoạn 2006–2011, hiện tại Warsh thể hiện quan điểm mềm mỏng hơn về lãi suất, cho rằng mức lãi suất hiện tại có thể quá thắt chặt trong bối cảnh công nghệ mới.

Thắt chặt bảng cân đối (QT) theo hướng “diều hâu”: Warsh là người chỉ trích mạnh mẽ chính sách nới lỏng định lượng (QE). Với vai trò Chủ tịch, ông được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thu hẹp bảng cân đối (QT), hướng tới mô hình “dự trữ vừa phải” trước năm 2008. Điều này tạo dư địa cho các phản ứng chính sách trong tương lai, nhưng có thể bị Phố Wall nhìn nhận tiêu cực trong ngắn hạn.

Thước đo lạm phát mới: Ông đề xuất chuyển sang sử dụng các chỉ số thay thế như lạm phát trimmed mean hoặc median nhằm “lọc bỏ” các cú sốc giá tạm thời do chiến tranh hoặc thuế quan gây ra.

Rủi ro chính trị: Việc đề cử Warsh làm dấy lên lo ngại về khả năng chịu ảnh hưởng từ Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông đã tuyên bố “độc lập tuyệt đối” trước Thượng viện, dù vẫn để ngỏ khả năng phối hợp chính sách Fed với các lĩnh vực khác (ví dụ: регули AI).

Kết luận và tác động thị trường

Cuộc họp FOMC tháng 4/2026 về thực chất là “hồi kết” của kỷ nguyên Powell - đặc trưng bởi cuộc chiến chống các cú sốc cung truyền thống và nỗ lực bảo vệ uy tín thể chế của ngân hàng trung ương. Nhà đầu tư nên kỳ vọng thông điệp thận trọng trước áp lực lạm phát gia tăng, nhưng đồng thời bị “đóng băng” bởi quá trình chuyển giao quyền lực.

Triển vọng dưới thời Kevin Warsh vẽ nên một bức tranh về Cục Dự trữ Liên bang cố gắng tái định nghĩa cách hiểu về lạm phát. Nếu luận điểm về cú nhảy năng suất do AI là đúng, thị trường có thể bước vào giai đoạn lãi suất thấp đi kèm tăng trưởng GDP vững chắc. Tuy nhiên, rủi ro sai lầm là rất lớn nếu Warsh cắt giảm lãi suất dựa trên “kỳ vọng công nghệ” trong khi lạm phát thực (năng lượng, thuế quan) vẫn cao. Khi đó, Mỹ có thể rơi vào trạng thái đình lạm sâu, làm suy yếu niềm tin vào đồng USD với vai trò tiền tệ dự trữ và đồng thời gây ra khủng hoảng trên thị trường lao động.

Mốc thời gian quan trọng cần theo dõi là ngày 17/6/2026 - cuộc họp chính sách đầu tiên sau khi Warsh chính thức nhậm chức. Đây sẽ là thời điểm xác định liệu “sự lạc quan AI” có chuyển hóa thành nới lỏng điều kiện tài chính hay không, hay thực tế “diều hâu” từ bảng cân đối và địa chính trị sẽ buộc tân Chủ tịch tiếp tục con đường thắt chặt. Trong ngắn hạn, thị trường cần chuẩn bị cho giai đoạn “nhiễu thông tin” và khả năng xuất hiện xung đột quyền lực trong Hội đồng Thống đốc, có thể làm gia tăng biến động ở phần dài của đường cong lợi suất.

Lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao do bất ổn liên quan đến Trung Đông. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức chênh lệch lợi suất so với lãi suất từng là trạng thái bình thường trong lịch sử. Lãi suất hiện tại không còn “quá cao” như giai đoạn đầu 2023/2024. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Chỉ số US500 đang trải qua một nhịp điều chỉnh mạnh trong phiên ngày 28/4. Biến động hôm nay không chỉ đến từ quyết định của Fed mà còn từ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ. Sau phiên Wall Street hôm nay, thị trường sẽ đón nhận báo cáo từ Microsoft, Alphabet, Amazon và Meta Platforms. Nếu kết quả gây thất vọng, hợp đồng chỉ số S&P 500 có thể giảm xuống dưới mốc 7.000 điểm; ngược lại, nếu chứng minh được lợi nhuận thực sự từ AI, US500 có thể vượt 7.200 và hướng tới vùng 7.300 (mức hồi quy 138,2%). Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng tâm lý thị trường vẫn có thể bị chi phối bởi phát biểu từ Donald Trump, dù nhà đầu tư đã tập trung vào tương lai trong suốt một tháng qua. Nguồn: xStation5