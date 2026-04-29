Lịch kinh tế: Quyết định lãi suất của Fed, báo cáo lợi nhuận từ Microsoft, Amazon, Meta và Alphabet

Nhà đầu tư nên chú ý điều gì trong phiên hôm nay?

• Sự kiện quan trọng nhất trong ngày là quyết định lãi suất của Federal Reserve (01:00 sáng mai) và Bank of Canada (20:45) – trong cả hai trường hợp, lãi suất được kỳ vọng giữ nguyên, nhưng các buổi họp báo (Jerome Powell lúc 01:30, BoC lúc 21:30) có thể cung cấp manh mối về định hướng chính sách trong bối cảnh lạm phát năng lượng vẫn ở mức cao.

• Dữ liệu về đơn hàng hàng hóa lâu bền, giấy phép xây dựng và số nhà khởi công tại Mỹ (19:30) sẽ cung cấp cái nhìn về tình trạng của nền kinh tế thực. Báo cáo tồn kho dầu thô chính thức từ Energy Information Administration sẽ xác nhận hoặc bác bỏ số liệu từ American Petroleum Institute công bố hôm qua.

• Tại châu Âu, tâm điểm sẽ là dữ liệu lạm phát — CPI và HICP của Đức — nhằm đánh giá mức độ khủng hoảng năng lượng ảnh hưởng đến giá tiêu dùng trong khu vực eurozone. Những dữ liệu này có thể hạn chế khả năng European Central Bank đưa ra tín hiệu nới lỏng.

• Tối nay đánh dấu cao trào của mùa báo cáo lợi nhuận — có tới 4 “megacap” sẽ công bố kết quả sau khi thị trường đóng cửa: Microsoft, Meta Platforms, Alphabet và Amazon. Đây là những công ty có trọng số rất lớn trong S&P 500 và Nasdaq, và kết quả của họ có thể quyết định xu hướng thị trường trong những tuần tới. Nhà đầu tư không chỉ kỳ vọng vượt dự báo mà còn cần bằng chứng rõ ràng về khả năng kiếm tiền từ AI, tăng trưởng mảng cloud và duy trì lợi nhuận trong bối cảnh chi phí gia tăng. Thị trường hiện đang liên tục “bắt đáy” với kỳ vọng có nhượng bộ địa chính trị, nhưng thực tế chưa có thay đổi đáng kể - việc giá dầu duy trì trên 100 USD và Strait of Hormuz vẫn đóng cửa là rủi ro thực sự đối với đà tăng của thị trường.

