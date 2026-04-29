CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất 🇨🇦 📌 USDCAD tiếp tục tăng 📈

Quyết định lãi suất Ngân hàng Trung ương Canada (BoC): Thực tế: 2,25%, Dự báo: 2,25%, Trước đó: 2,25%
Bank of Canada đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 2,25%, mức đã duy trì từ tháng 10. Hội đồng Thống đốc quyết định “bỏ qua” tác động lạm phát ngắn hạn từ cuộc chiến ở Trung Đông. Tuy nhiên, chính sách vẫn mang tính “linh hoạt”, với khả năng tăng lãi suất nếu cú sốc giá năng lượng dẫn đến lạm phát lan rộng và kéo dài.
Triển vọng kinh tế:
Triển vọng lạm phát: Lạm phát CPI tháng 3 tăng lên 2,4% từ mức 1,8% của tháng 2, chủ yếu do giá xăng dầu tăng mạnh. Lạm phát được dự báo sẽ đạt đỉnh khoảng 3% vào tháng 4 trước khi quay trở lại mục tiêu 2% vào đầu năm 2027.
Dự báo tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng GDP được dự báo đạt 1,2% vào năm 2026 và tăng lên 1,7% vào năm 2028 khi thương mại và đầu tư dần phục hồi. Dù tiêu dùng và chi tiêu chính phủ hỗ trợ nền kinh tế, thuế quan của Mỹ và bất ổn thương mại—đặc biệt là việc xem xét lại CUSMA—đang gây áp lực lên xuất khẩu. Việc Canada là quốc gia xuất khẩu ròng dầu giúp nền kinh tế có phần chống chịu tốt hơn.
Thị trường lao động và rủi ro: Thị trường lao động đang suy yếu, với tỷ lệ thất nghiệp dao động trong khoảng 6,5%–7%. Các rủi ro chính bao gồm các biện pháp hạn chế thương mại mới từ Mỹ (có thể dẫn đến cắt giảm lãi suất), hoặc áp lực tăng giá năng lượng kéo dài (có thể buộc BoC phải tăng lãi suất liên tiếp). Năng suất đang có dấu hiệu cải thiện ban đầu nhờ doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Nguồn: xStation5
